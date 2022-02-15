РИБНІ СТРАВИ

РУЛЕТИКИ З РИБИ З МОРКВОЮ

Солодка морква — 5 шт.; цибулини — 6 шт.; м’ясо риби — 900 г; свіжі гриби — 150 г; селера — ½ корінця; олія — 30 г; бульйон рибний — 400 мл

Інгредієнти білого маринаду: сіль, звичайний цукор — 25 г; очищена вода — 1 л; оцет столовий (6%) — 180 мл лист лавра, горошини перцю, гвоздика.

Очищаємо і патрошимо тушку риби, відокремлюємо гострим ножем філейну частину разом з шкірою, промокаємо продукт і нарізаємо тонкими прямокутними пластами.

Для отримання маринаду з’єднуємо в сотейнику воду, сіль і цукор. Кип’ятимо розчин 2 хвилини, потім обережно вливаємо оцет і перемішуємо.

Гриби відварюємо в трохи підсоленій воді, охолоджуємо і поділяємо ножем на тонкі пластини.

Дрібно натираємо селеру і моркву, шаткуємо цибулю і підсмажуємо всі овочі в олії до золотистого відтінку. Додаємо грибний склад і добре перемішуємо продукти.

Ще раз просушуємо рибні частини і кладемо на кожну по чайній ложці морквяної начинки. Звертаємо рулетами, які скріплюємо дерев’яними зубочистками.

Викладаємо рибні заготовки в каструлю «стоячи» і наповнюємо ємність бульйоном за рівнем їжі. Відварюємо страву на сильному вогні до готовності, а потім заливаємо білим маринадом. Ще раз кип’ятимо і закінчуємо приготування.

Подаємо рулетики з риби в глибокій тарілці, а прикрашаємо блюдо свіжою зеленню.

ПІД МАРИНАДОМ ТОМАТНИМ

Цибуля-ріпка, морква — 3 шт.; філе морської риби — 500 г; борошно — 40 г; олія (оливкова або соняшникова) — 30 г; томат-паста — 50 г; оцет (9%) — 15 г; сіль, перець, зелень.

Рибу миємо, обсушуємо, поділяємо на невеликі пласти і обсмажуємо в олії по 3 хв. з кожного боку.

Очищену моркву нарізаємо соломкою, цибулю шаткуємо півкільцями і пасеруємо продукти до м’якого стану.

Додаємо пасту томатів, просіваємо борошно, перемішуємо і нагріваємо 5 хв. Обережно вливаємо оцет і продовжуємо приготування ще 3 хв. Після цього викладаємо половину овочевого складу на дно сотейника.

На подушку з томатного маринаду поміщаємо рум’яні шматочки риби, накриваємо їх овочевою сумішшю і тушкуємо все разом 20 хвилин на мінімальному вогні.

Подаємо страву в гарячому вигляді, щедро посипаючи нарубаною зеленню.

СКУМБРІЯ, ЗАПЕЧЕНА З КАРТОПЛЕЮ

Цибуля ріпчаста — 2 шт.; картопля — 7 шт.; скумбрія — 2 шт.; олія — 50 мл; очищена вода — 150 мл; сметана – 50 г; сік лимона, гірчиця — по ½ ч. л.; сіль, перець, спеції, кріп.

Розморожену рибу ретельно чистимо та миємо. Потім промокаємо серветками і натираємо невеликою кількістю солі і перцю.

З’єднуємо в піалі сметану, гірчицю, сік лимона і ложечку олії. Змащуємо тушки отриманим соусом і залишаємо на 15 хвилин для легкого маринування.

Форму для запікання обробляємо олією, на яку і викладаємо шматочки риби.

Очищену картоплю поділяємо ножем на четвертинки, які відварюємо в підсоленій воді до напівготовності. Зливаємо рідину і додаємо коренеплоди до рибних компонентів. Заправляємо продукти сіллю, спеціями, приправами і залишками вершково-гірчичного складу. Зверху розміщуємо нашатковану кільцями цибулю.

Збризкуємо страву ароматною олією, вливаємо півсклянки води або бульйону і відправляємо їжу на 40 хвилин у піч (190°C).

Гарячу скумбрію, запечену з картоплею, посипаємо нарубаним кропом і подаємо відразу після приготування.

ФІЛЕ МИНТАЯ В КЛЯРІ

Незбиране молоко — 300 мл; яйця — 4 шт.; філе минтая — 1 кг; борошно — 300 г; олія (оливкова або соняшникова); сіль, перець.

Вбиваємо в чашу яйця. Активно перемішуємо їх віночком, вливаємо молоко і розчиняємо ½ ч. л. солі. Просіваємо в склад борошно і розмішуємо до зникнення грудочок, отримуючи гладку однорідну масу.

Миєму і просушуємо філе риби нарізаємо порційними частинами і обвалюємо в борошні.

Нагріваємо в сковороді олію.

Наколюємо на виделку шматок минтая, занурюємо в кляр таким чином, щоб маса повністю обволокла рибний скибочку.

Викладаємо порцію в гарячий жир і продовжуємо приготування. Маємо такі пласти, поміщаючи їх в посуд трохи віддалік один від одного.

Обсмажуємо продукти на середньому вогні до рум’яної з усіх боків скоринки.

ФАРШИРОВАНий окунь

Окунь річковий — 5 шт.; олія — 100 мл; цибулини — 2 шт.; кріп; сіль, приправа для риби, перець.

Щоб окуня було легше очистити від луски, відправляємо його на декілька хвилин в морозильну камеру. Надягаємо рукавички, озброюємося ножицями і зрізаємо гострі плавники, щоб не поранитися. Витягаємо зябра і нутрощі, моєму продукт. Приправляємо тушки сіллю з приправою і залишаємо на 20 хвилин маринуватися.

Звільняємо цибулини від лушпиння і шаткуємо невеликими кубиками. З’єднуємо їх з нарубаним кропом, сіллю і перцем. Це буде ароматна начинка для риби.

Обробляємо форму олією. Фаршируємо окуня приготованим цибульним складом і загортаємо кожну тушку у фольгу. Викладаємо заготовки в ємність для запікання і відправляємо на 20 хвилин в духовці при t=200°C.

Фарширована риба в духовці ввібрала всі аромати запашних трав, спецій і прянощів. Бездоганне блюдо для святкової трапези!