Раніше, ніж прогнозували: в Україні спостерігається спад Covid-захворюваності

В Україні вперше за крайній місяць почала спостерігатися стабілізація ситуації з коронавірусом. Це почалося на тиждень раніше, ніж прогнозували експерти.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 14 лютого.

– Після чотирьох тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків Covid-19 в Україні, починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад, – зазначив він.

Ляшко нагадав, що минулого тижня у країні зафіксували 235 256 випадків Covid-19, що на 7 600 випадків менше, ніж попереднього тижня.

До лікарень за тиждень госпіталізували 24 575 хворих, що також на тисячу менше ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували прогнози.

Від початку росту захворюваності зафіксували зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів і найпомітніше зниження показника відмічалось у Вінницькій (-38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.

За тиждень зросла кількість нових випадків на території м. Києва (+51%). Лідер приросту нових випадків минулого тижня Запорізька область на поточному тижні також мала приріст, але значно нижчий, ніж раніше (+50 % проти 109%).

За даними МОЗ, летальність від коронавірусу знизилась втричі, порівняно з хвилею штаму Дельта, та вдвічі, порівняно з середнім значенням у 2020 році.

Джерело: https://health.fakty.com.ua/