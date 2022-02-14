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МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ
МАКАРІВСЬКІ ВІСТІ

Перелік об’єктів, підвальні приміщення яких придатні до включення до фонду захисних споруд цивільного захисту, як найпростіші укриття по Макарівській селищній територіальній громаді

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Автор від Ви запитували
№ з/пНазва обєкта, адреса обєктаБалансоутримувач
1.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Гагаріна, 5КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
2.Житловий будинок, смт Макарів, вул. О.Довженка, 17ОСББ «Дім майбутнього»
3.Житловий будинок, смт Макарів, вул. О.Довженка, 34КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
4.Житловий будинок, смт Макарів, вул.Садова,1КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
5.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Садова, 1аКП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
6.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 65КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
7.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 68КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
8.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Ватутіна, 36КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
9.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Димитрія, Ростовського, 64КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
10.Житловий будинок, с. Калинівка, вул. Спортивна, 4КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
11.Житловий будинок, с. Калинівка, вул. Київська, 45ОСББ «Калина»
12.Житловий будинок, с. Калинівка, вул. Київська, 47ОСББ «Калина»
13.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Проектна, 1КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
14.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Проектна, 7КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
15.Житловий будинок, смт Макарів, вул. Проектна, 14КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
16.Житловий будинок, с. Комарівка, вул. Молодіжна, 1КП «Кодра -сервіс» Макарівської селищної ради
17.Житловий будинок, с. Комарівка, вул. Молодіжна, 2КП «Кодра -сервіс» Макарівської селищної ради
18.Житловий будинок, с. Копилів, вул. Жовтнева, 59КП «Колонщина-сервіс» Макарівської селищної ради
19Обласний центр реабілітації дітей, с. КопилівОбласний центр реабілітації дітей, с. Копилів
20Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 4ОСББ «Кодрянське»
21.Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 4аОСББ «Кодрянське»
22.Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 2ОСББ «Кодрянське»
23.Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 3ОСББ «Кодрянське»
24.Житловий будинок, смт Кодра, вул. Центральна, 3ОСББ «Кодрянське»
25.Житловий будинок с. Маковище, вул. Центральна, 48КП «Колонщина-сервіс» Макарівської селищної ради
26.Житловий будинок с. Маковище, вул. Центральна, 50КП «Колонщина-сервіс» Макарівської селищної ради
27Поліклініка, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 62аКНП «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» МСР
28.Лікувальний корпус, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 62аКНП «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» МСР
29.Андріївське НВО, вул. Шевченка, 1 с. АндріївкаВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
30.Ніжиловицька гімназія, вул. Першотравнева, 2, с. НіжиловичіВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
31Макарівський багатопрофільний ліцей, вул. Піонерська, 5 смт МакарівВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
32Макарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – районна гімназія», вул. Ватутіна, 10, смт МакарівВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
33Пашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Перемоги, 4, с. ПашківкаВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
34ОНЗ «Червонослобідський ліцей – освітній округ», вул. Заводська, 2, с. Червона СлободаВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
35Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради вул. Піонерська, 15 смт МакарівВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
36Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації МСР, Управління соціального захисту населення МСР смт Макарів, вул. Гагаріна, 7Управління соціального захисту населення МСР
37Макарівський будинок культури вул. Димитрія Ростовського, 27, смт МакарівЦентр культури і дозвілля МСР
38ПрАТ «ДТЕК» Київські регіональні мережіПрАТ «ДТЕК» Київські регіональні мережі
39Макарівський ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» вул. Ватутіна генерала, 13 смт МакарівВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
40Макарівський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремок» вул .Проектна, 10-а смт МакарівВідділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради

Перелік захисних споруд цивільного захисту, які розташовані
на території Макарівської селищної територіальної громади
ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ

№ п/пНазва підприємства (установи, організації)  Адреса розташування ЗСЦЗВідомча належність
1234
18-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області  28.1 кв.м – 30 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 смт Макарів, вул. Б. Хмельницького, 13аДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій, підпорядковано МВС)
2Київська міська філія АТ “Укртелеком” 29,9 кв.м – 35 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 смт Макарів, вул. Д. Ростовського, 38Філія, відокремлений підрозділ, АТ «Укртелеком»
3Товариство з обмеженою відповідальністю «Ортосел» м. Київ Повітрофлотський проспект,54  165 кв.м -85 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 смт Макарів, вул. Я. Мудрого, 42Приватна
4Товариство з обмеженою відповідальністю «Агробіостандарт» 28,5 кв.м.-20 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 смт Макарів вул. Я. Мудрого,2Товариство з обмеженою відповідальністю
5Товариство з обмеженою відповідальністю «Макарівські вісті» 250 кв.м-300 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 смт Макарів вул. Пушкіна, 1Бучанська РДА
6Відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУ НП  України в Київській області 210 кв.м.-420 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 смт Макарів, вул. Пушкіна, 4ГУ Національна поліція України (підпорядковано МВС)
7Київська міська філія АТ “Укртелеком” 48 кв.м.-60 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08001 с. Фасівочка, вул. Володимирська, 50Філія, відокремлений підрозділ
8Відокремлений підрозділ «Центральна енергетична система» ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” 222,2 кв.м.-100 осібКиївська обл., Бучанський р-н, 08022, с. Наливайківка, вулиця Жовтнева, 112-бВідокремлений підрозділ ДП «Національна енергетична система»

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