Перелік об’єктів, підвальні приміщення яких придатні до включення до фонду захисних споруд цивільного захисту, як найпростіші укриття по Макарівській селищній територіальній громаді

|№ з/п
|Назва об’єкта, адреса об’єкта
|Балансоутримувач
|1.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Гагаріна, 5
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|2.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. О.Довженка, 17
|ОСББ «Дім майбутнього»
|3.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. О.Довженка, 34
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|4.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул.Садова,1
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|5.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Садова, 1а
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|6.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 65
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|7.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 68
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|8.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Ватутіна, 36
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|9.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Димитрія, Ростовського, 64
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|10.
|Житловий будинок, с. Калинівка, вул. Спортивна, 4
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|11.
|Житловий будинок, с. Калинівка, вул. Київська, 45
|ОСББ «Калина»
|12.
|Житловий будинок, с. Калинівка, вул. Київська, 47
|ОСББ «Калина»
|13.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Проектна, 1
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|14.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Проектна, 7
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|15.
|Житловий будинок, смт Макарів, вул. Проектна, 14
|КП Макарів «ВУЖКГ» Макарівської селищної ради
|16.
|Житловий будинок, с. Комарівка, вул. Молодіжна, 1
|КП «Кодра -сервіс» Макарівської селищної ради
|17.
|Житловий будинок, с. Комарівка, вул. Молодіжна, 2
|КП «Кодра -сервіс» Макарівської селищної ради
|18.
|Житловий будинок, с. Копилів, вул. Жовтнева, 59
|КП «Колонщина-сервіс» Макарівської селищної ради
|19
|Обласний центр реабілітації дітей, с. Копилів
|Обласний центр реабілітації дітей, с. Копилів
|20
|Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 4
|ОСББ «Кодрянське»
|21.
|Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 4а
|ОСББ «Кодрянське»
|22.
|Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 2
|ОСББ «Кодрянське»
|23.
|Житловий будинок, смт Кодра, вул. Шевченка, 3
|ОСББ «Кодрянське»
|24.
|Житловий будинок, смт Кодра, вул. Центральна, 3
|ОСББ «Кодрянське»
|25.
|Житловий будинок с. Маковище, вул. Центральна, 48
|КП «Колонщина-сервіс» Макарівської селищної ради
|26.
|Житловий будинок с. Маковище, вул. Центральна, 50
|КП «Колонщина-сервіс» Макарівської селищної ради
|27
|Поліклініка, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 62а
|КНП «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» МСР
|28.
|Лікувальний корпус, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 62а
|КНП «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» МСР
|29.
|Андріївське НВО, вул. Шевченка, 1 с. Андріївка
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|30.
|Ніжиловицька гімназія, вул. Першотравнева, 2, с. Ніжиловичі
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|31
|Макарівський багатопрофільний ліцей, вул. Піонерська, 5 смт Макарів
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|32
|Макарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – районна гімназія», вул. Ватутіна, 10, смт Макарів
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|33
|Пашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Перемоги, 4, с. Пашківка
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|34
|ОНЗ «Червонослобідський ліцей – освітній округ», вул. Заводська, 2, с. Червона Слобода
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|35
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради вул. Піонерська, 15 смт Макарів
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|36
|Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації МСР, Управління соціального захисту населення МСР смт Макарів, вул. Гагаріна, 7
|Управління соціального захисту населення МСР
|37
|Макарівський будинок культури вул. Димитрія Ростовського, 27, смт Макарів
|Центр культури і дозвілля МСР
|38
|ПрАТ «ДТЕК» Київські регіональні мережі
|ПрАТ «ДТЕК» Київські регіональні мережі
|39
|Макарівський ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» вул. Ватутіна генерала, 13 смт Макарів
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради
|40
|Макарівський ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремок» вул .Проектна, 10-а смт Макарів
|Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської селищної ради