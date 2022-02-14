Ціни на солену рибу у Макарові

Жодне застілля важко уявити без слабосоленого оселедця або скумбрії. Ці види риб є дуже корисними, оскільки вони багаті на різноманітні поживні елементи.

У “АТБ-маркеті” можна придбати слабо солений оселедець за ціною 10,95 грн/100 гр. Щодо скумбрії, то слабосолена скумбрія тут коштує 15,89 грн/100 гр, а скумбрія холодного копчення – 18,99 грн/100 гр.

У “Форі” у продажі є оселедець за ціною 6,99 грн/100 гр, а також шматочки оселедця, які коштують 9,99 грн/100 гр. Слабосолену скумбрію тут можна придбати за ціною 12,99 грн/100 гр.

“Пчілка маркет” пропонує слабосолений оселедець за 7,50 грн/100 гр, а його мариноване філе – 13,70 грн/100 гр. Скумбрія холодного копчення у “Пчілці” коштує 19,50 грн/100 гр.

В магазині “Михайловського” слабосолений оселедець коштує 6,86 грн/100 гр,слабосолена скумбрія – 10,86 грн/100 гр, а скумбрія холодного копчення – 18,62 грн/100 гр.