ЗНАХОДЬТЕ ЧАС НА СПРАВИ ДЛЯ ДУШІ, І БУДЕ СЕРЦЮ ЛЕГКО І ПРИЄМНО

Нещодавно у Дитячому відділі Макарівської публічної бібліотеки проходила виставка картин художника-аматора Миколи Івановича Мочернюка з Макарова.Побувала і я там, щоб поспілкуватися і познайомити читачів із цим самобутнім художником.

Микола Іванович, а де шукати витоки Вашого таланту?

Я з Прикарпаття – село Ковалівка Івано-Франківської області. Там у нас багато майстрів та художників.

Батько мій, Іван Федорович Мочернюк, усе життя працював у шахті. Мати, Марія Іванівна Ясінська, працювала на заводі, вправлялася по господарству. Мамин батько, дід Іван, був майстром на шахті. Про нього писали в місцевій газеті «Червоний прапор». Дідусь завжди ходив у національному одязі – кептарі і капелюсі, і користувався авторитетом у селі.

Можливо, цей хист передався мені у спадок від пра-дідуся по татовій лінії – талановитого, знаного в селі столяра. А мені завжди подобалися картини. У 1982 році, під час нашої весільної подорожі, ми з дружиною Дариною поїхали в гості до її сестри у Ленінград, де я відвідав відому Третьяковську картинну галерею. І так мені там сподобалося, що милувався картинами цілими днями!

Потім якось пощастило потрапити до Франції, де дуже хотів відвідати Лувр, але, на жаль, не вистачило часу.

А чи була Ваша професія пов’язаною з Вашим хобі?

Працював на місцевому Раменському заводі, займався господарськими справами, хазяйнував на дачі.Побував на заробітках у Чехії… Якось все було не до мистецтва.

Аж у 65-річномувіці, коли в мене почалися серйозні проблеми із серцево-судинною системою, і мені поставили стент, я відчув, що трудитися, як раніше, вже не здужаю, а сидіти без діла, – якось не звик. І Бог підказав вихід – згадалося захоплення юності, і проявився давній потяг до живопису…

Аж у 65-річномувіці, коли в мене почалися серйозні проблеми із серцево-судинною системою, і мені поставили стент, я відчув, що трудитися, як раніше, вже не здужаю, а сидіти без діла, – якось не звик. І Бог підказав вихід – згадалося захоплення юності, і проявився давній потяг до живопису… Як же це сталося?

Після перенесеного оперативного втручання підробляв сторожем у магазині «Фаворит» і з нудьги почав пробувати малювати простим олівцем. А потім показав свою спробу дружині і донькам – це був доволі майстерно відтворений портрет актора Адріано Челентано… Дівчата були у захваті, з радістю підтримали мене в моїх починаннях, і порадили зайнятися малюванням серйозно.

Відтоді й опановую улюблений вид мистецтва. Їздив у Київ на Андріївський узвіз, дивився на картини, дивувався і захоплювався ними, спілкувався з художниками, розпитував, отримував цінні поради. Багато корисного дізнавався також з Інтернету, й потихеньку вчився і малював.

Перші спроби олівцем були не дуже вдалими, але я все одно не здавався. З часом перейшов на гуаш, а вже потім – і на олійні фарби. І так поступово до мене прийшло вміння та відчуття, що можу щось творити. І я захопився цією творчістю.

Ви знаєте, це в мене відрада для душі – щоб не брала ніяка депресія. Зараз таке складне становище в Україні, що кожному необхідні, в першу чергу, духовні ліки, які оздоровлюють душу.

А скільки часу приблизно витрачаєте на одну картину?

Точно сказати не можу, тому що кожна робота є індивідуальною. Є картина, яку малював три місяці, а деякі, як-от «Різдво», і портрет моєї молодшої доньки Ярослави – після обіду почав малювати і вже під вечір закінчив. А наступного дня лише підправив і уточнив деякі деталі.

Та й це ж не день у день працюєш, а коли прийде натхнення. От, наприклад, буває так, що намалював картину, і можу місяць не брати пензля в руки. А потім знову продовжую, коли прийде натхнення. Або якщо зацікавить той чи інший пейзаж чи портрет,- тоді знову беру пензлик і починаю творити.

Та й це ж не день у день працюєш, а коли прийде натхнення. От, наприклад, буває так, що намалював картину, і можу місяць не брати пензля в руки. А потім знову продовжую, коли прийде натхнення. Або якщо зацікавить той чи інший пейзаж чи портрет,- тоді знову беру пензлик і починаю творити. А звідки Ви черпаєте сюжети для своїх картин?

Взагалі, з життя: з природи (фотографую, а потім відтворюю на полотні), або з Інтернету: що сподобається, те й зображую. Коли шукаю сюжет для картини, то орієнтуюся на відчуття – він повинен мене зацікавити. Якщо людина не відчує серцем, то у неї нічого й не вийде, а якщо відчує, – то вона зможе і пісню заспівати, і вірша скласти, і картину написати.

А яким жанрам надаєте перевагу?

Портретам, натюрмортам, пейзажам. Є у мене серія робіт, присвячених моєму дитинству, родині, є портрет моєї бабусі Гафії, рідного брата Петра; пейзажі із зображенням церкви з рідного села, подвір’я з нашим обійстям, де я народився; є картина весілля моєї доньки Дарії в Чехії. Багато картин, написаних мною, подарував греко-католицькій церкві у Чеській республіці міста Пардубіци, де вінчалася Дарія.

А скільки є полотен у Вашому доробку?

За чотири роки, з 2017-го, у мене вже налічується більше сорока картин.