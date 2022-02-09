СУХОФРУКТИ: КОРИСТЬ І ШКОДА

Сухофрукти (висушені фрукти і ягоди) містять вітаміни А і групи В, високу концентрацію глюкози, фруктози, клітковину, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, залізо, натрій. Такий хімічний склад робить їх надзвичайно корисними для здоров’я серцево-судинної і центральної нервової системи, допомагає поліпшити стан нігтів, волосся і кісток, стимулює роботу кишківника. Крім того, кожен із сухофруктів містить свій унікальний комплекс корисних речовин.

Певною мірою, сухофрукти можна назвати «природною пігулкою». Але, як і всякий продукт, і, тим більше, засіб профілактики і лікування, висушені фрукти і ягоди мають свої «підводні камені», побічні ефекти і протипоказання.

Обережно, хімічні сухофрукти!

У промислових умовах сухофрукти можуть бути оброблені хімічними речовинами для додання потрібного кольору і захисту від цвілі. Для цього використовується, зокрема, діоксид сірки. Необроблені сухофрукти зазвичай темніші.

Недобросовісні виробники нерідко використовують для обробки сухофруктів речовини, несумісні з продуктами харчування: інсектициди, гліцерин, отруйні миючі засоби. Вони залишаються на поверхні плодів і потрапляють в організм людини.

Оброблені хімією сухофрукти на прилавках виглядають привабливо. Наприклад, родзинки мають гарний золотий колір, а курага і чорнослив красиво блищать. Результат вживання такої «краси» для людини – болі в шлунку, порушення в роботі жовчного міхура, кишківника. Тому перед вживанням або приготуванням сухофрукти потрібно вимочити в окропі і ретельно промити.

Сухофрукти, які висушені природним чином (на сонці) – більш сірі та темні. У всякому разі, не купуйте сухофрукти, на яких утворилася гниль або цвіль.

«Солодка бомба»

У процесі сушіння з фруктів і ягід випаровується вода, а концентрація цукру істотно зростає. У підсумку, з’їдаючи, наприклад, одну курагу, людина отримує більше калорій, ніж, якби вона з’ла свіжий абрикос. Калорійність сухофруктів – 230-300 ккал на 100 г. Таким чином, до цих ласощів потрібно дуже обережно ставитися людям з цукровим діабетом, а також тим, у кого є зайва вага.

Крім того, не варто втрачати пильність алергікам. Наприклад, сушені цитрусові можуть стати причиною появи алергічної реакції.

В чому користь

Курага. Курага багата калієм, каротином органічними кислотами, кальцієм, фосфором, залізом, вітаміном В5. Допомагає зміцнити серце і підвищити гемоглобін. Завдяки м’якому проносному ефекту покращує перистальтику кишківника і сприяє його очищенню. Перешкоджає вимиванню калію з організму. 3-5 плодів на день достатньо, щоб отримати максимум користі від кураги.

Урюк (сушений абрикос з кісточками). Багатий бета-каротином. Передбачається, що ці речовини допомагають у профілактиці раку. В урюці багато калію, необхідного для здоров’я серця, клітковини, корисної для організму людини.

Родзинки. Багаті органічними кислотами, клітковиною, вітамінами А, В1, В2, В5 і В6, С. До їх складу входять залізо, бор, магній, калій, кальцій, хлор, фосфор. Сприяють зміцненню нервової системи, допомагають зняти напругу, втому, поліпшити сон. Корисні для вагітних і жінок. що годують малят груддю: поповнюють нестачу заліза і покращують лактацію. Високий вміст калію і магнію в родзинках зміцнює серцевий міокард, сприяє нормалізації тиску.

Родзинки не рекомендують вживати людям з виразковими ураженнями гастродуоденальної області.

Чорнослив. Містить м’які проносні речовини, харчові волокна, органічні кислоти, кальцій, магній, фосфор, залізо, вітаміни А, групи В, С, РР. Хороший засіб проти закрепів і ефективно очищає організм. Чорнослив має жовчогінну та сечогінну дію. Збільшує вироблення шлункового соку і підсилює апетит. Завдяки вмісту калію і магнію корисний при серцево-судинних захворюваннях.

З обережністю потрібно вживати чорнослив мамам, котрі годують груддю – він може викликати розлад і коліки у малюка.

Фініки. Багаті вітамінами А, Е, групи В, амінокислотами. У них містяться кальцій, фосфор, калій, магній, залізо, цинк, марганець, селен. Фініки корисні для людей з ослабленим імунітетом, при анемії. Вони допомагають зняти втому і прискорюють одужання після перенесеного захворювання, зміцнюють серцево-судинну систему, активізують роботу печінки і нирок. Вважається, що фініки допомагають у профілактиці онкологічних захворювань. Корисні для вагітних жінок: використовуються в профілактиці депресій і сприяють зміцненню м’язів матки.

Людям з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту і каменями в нирках рекомендується їсти фініки з обережністю.

Сушка з яблук і груш. Сушені яблука багаті вітамінами А, групи В, С, калієм, натрієм, фосфором, магнієм, кальцієм, залізом, цинком, йодом. Покращують роботу травної, нервової, кровоносної систем, нирок і печінки. Корисні при захворюваннях щитовидної залози.

Сушені груші багаті вітамінами А, В1, В2, Е, Р, С, пектином, залізом, йодом, міддю, калієм, кальцієм, цинком, каротином. Корисні при порушеннях роботи підшлункової залози, сечовивідних шляхів. Допомагають боротися з простудними захворюваннями і зменшують стрес.

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