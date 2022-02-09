9 лютого – День стоматолога

9 лютого 2022 року лікарі стоматологи в усьому світі відзначають професійне свято — Міжнародний день стоматолога. Це свято всіх майстрів зубної справи — від ортодонта до хірурга. Гід Онлайн зібрав цікаві факти про свято

Коли День стоматолога

у 2022 році?

В Україні День стоматолога святкують 9 лютого щорічно. У 2022 році цей день припадає на середу. Міжнародний день стоматолога — професійне свято лікарів, що займаються лікуванням ротової порожнини. До них відносять не лише дантистів, а і їх асистентів, помічників, студентів медичних ВНЗ та викладачів. Метою свята є підкреслити важливість професії та подякувати спеціалістам за їх тяжку працю. Чому День стоматолога 9 лютого? Дата святкування Дня стоматолога вибрана не випадково. Пов’язана вона зі святою Аполлонією Александрійською. Вважається, що вона прийняла мученицьку смерть. Для того, щоб жінка зреклася християнства, їй виривали зуби, а потім спалили на багатті. Сталося це 9 лютого. Саме Апполонію Александрійську за її подвиги було обрано покровителькою зубного болю. Вважається, що свята допомагає всім, у кого болять зуби. В народі існує одне повір’я: щоб вгамувати зубний біль, достатньо лише згадати ім’я святої.

Як святкують в Україні?

В Україні День стоматолога стали святкувати не так давно — з 1993 року. У свята немає офіційного статусу і конкретних правил святкування не визначено.

У День стоматолога деякі клініки, щоб наголосити на важливості регулярних оглядів, влаштовують безкоштовні огляди для всіх бажаючих. Це допомагає людям дізнатися про проблеми ротової порожнини та визначити правильні шляхи лікування.

Багато практикуючих стоматологів та викладачів проводять безкоштовні лекції та практичні заняття для своїх колег та студентів, щоб поділитися досвідом.

9 лютого, в День стоматолога, потрібно щиро привітати всіх, хто причетний до цього свята. Варто сказати слова подяки за таку важку роботу та побажати майбутніх кар’єрних звершень. Можна зробити це особисто чи надіслати листівку.

За матеріалами www.online.ua