Пошкоджена пломба на лічильнику. Що робити?

До пані Олени, яка нещодавно придбала квартиру, прийшов електрик, щоб провести перевірку лічильника. Він зняв пломбу з приладу та замінив її на нову. За декілька днів електрик прийшов знову та повідомив пані Олені, що стара пломба була навмисно пошкоджена, а відтак – споживання електроенергії відбувалось незаконно. Він попередив жінку про перевірку та штраф, що їй загрожує.
Пані Олена не розгубилась, бо знала, що внаслідок зміни власника квартири необхідно укласти новий договір з енергопостачальником. Тому і проводився контрольний огляд вузла обліку. Якщо лічильник пошкоджено або на ньому зірвана чи пошкоджена пломба, він підлягає експертизі, яка проводиться спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства. Поки пані Олена чекає результатів експертизи, спробуємо розібратися з правами та обов’язками споживача послуг з постачання електричної енергії. Допомагає в цьому Тарас Бенедіктов, завідувач сектору Макарівське бюро правової допомоги відділу надання правової допомоги Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Споживач електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила), зокрема зобов’язаний:
- сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
- забезпечувати безперешкодний доступ представникам електропостачальника та/або оператора системи після пред’явлення ними службових посвідчень до лічильників електричної енергії, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку;
- забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території або у його приміщенні розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування тощо.
У разі пошкодження або викрадення приладів обліку електричної енергії внаслідок дій або бездіяльності споживача, їх ремонт, заміну, встановлення засобів вимірювальної техніки і технічну перевірку здійснюють за рахунок споживача.
Що з робити, якщо виявлено пошкодження
пломби засобу обліку електроенергії?
При виявленні пошкодження пломби в присутності споживача складається акт про порушення представниками оператора системи, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред’явлення ними службових посвідчень.
В акті про порушення мають бути зазначені, зокрема зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, а також схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення.
Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.
На підставі акта про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Рішення комісії оформлюється протоколом, копія якого видається споживачу.
Споживач має бути повідомлений оператором системи про місце, час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 7 календарних днів до призначеної дати засідання.
Якщо споживач порушив вимоги Правил разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії та розрахункові документи для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків. Споживач електричної енергії протягом 30 календарних днів з дати отримання рахунка має оплатити розрахункові документи.
Спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення та/або визначенні обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, вирішуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міністерством енергетики України, Державною інспекцією енергетичного нагляду України відповідно до компетенції, енергетичним омбудсменом та/або судом.
У разі виникнення додаткових питань, а також з метою отримання більш детальної консультації, Ви можете звернутись з ПН по ЧТ – з 09:00 до 18:00, у ПТ з 09:00 до 16:45, СБ, НД-вих, до Макарівського бюро правової допомоги за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 26, смт Макарів, Київська обл., 08001; тел. (04578) 6-01-90.
Під час карантину – бажано за попереднім записом.
Електронна адреса: makarivske@legalaid.kiev.ua