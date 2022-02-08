Пошкоджена пломба на лічильнику. Що робити?

До пані Олени, яка нещодавно придбала квартиру, прийшов електрик, щоб провести перевірку лічильника. Він зняв пломбу з приладу та замінив її на нову. За декілька днів електрик прийшов знову та повідомив пані Олені, що стара пломба була навмисно пошкоджена, а відтак – споживання електроенергії відбувалось незаконно. Він попередив жінку про перевірку та штраф, що їй загрожує.

Пані Олена не розгубилась, бо знала, що внаслідок зміни власника квартири необхідно укласти новий договір з енергопостачальником. Тому і проводився контрольний огляд вузла обліку. Якщо лічильник пошкоджено або на ньому зірвана чи пошкоджена пломба, він підлягає експертизі, яка проводиться спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства. Поки пані Олена чекає результатів експертизи, спробуємо розібратися з правами та обов’язками споживача послуг з постачання електричної енергії. Допомагає в цьому Тарас Бенедіктов, завідувач сектору Макарівське бюро правової допомоги відділу надання правової допомоги Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Споживач електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила), зокрема зобов’язаний: