Корисні поради: ДОМАШНІЙ СПОСІБ ПОЧИСТИТИ БУДЬ-ЯКІ М’ЯКІ МЕБЛІ АБО КИЛИМИ

Напевно, будь-які речі з часом брудняться і втрачають свій первісний вигляд, і добре, коли їх можна випрати чи освіжити в пральній машині. Але, на жаль, диван або килим в пральну машину не поміститься, а брудняться вони як і всі інші речі, особливо в будинках, де є маленькі діти і домашні тварини.

Проте є простий і ефективний спосіб — ось такий саморобний засіб з найдоступніших інгредієнтів. Він не тільки видалить плями, але і освіжить колір оббивки, А також усуне неприємні запахи.

Вам будуть потрібні: тепла вода — 2-3 л; рідкий гель для прання — 1 ковпачок; оцет 6-9% — 1 ковпачок.

Приготувати цей засіб дуже просто: в теплій воді розводимо рідкий гель для прання і оцет, добре перемішуємо. Оцет в даному рецепті не можна замінити лимонною кислотою/соком, бо саме оцет добре усуває запахи, а також підсилює дію гелю для прання. Що стосується самого гелю для прання, то його краще вибирати залежно від кольору дивана: Темний, кольоровий або білий.

Далі беремо звичайну губку для миття посуду і з її допомогою збиваємо піну — саме її ми і будемо використовувати для очищення. Губку варто залишити в засобі, тому що по ходу чищення збивати піну вам доведеться ще кілька разів.

Для чищення, якщо це дозволяє тканина, найкраще використовувати господарську щітку — вона не тільки добре очищає, але і відмінно піднімає ворс. Набираємо на щітку піну і втираємо її на поверхню.

Також цей засіб можна використовувати і, наприклад, для штучної шкіри, користуючись м’якою губкою.

Насамкінець, промиваємо поверхню за допомогою злегка вологої ганчірки — так ви видалите надлишки засобу, а також «пригладите» ворс на одну сторону. Ось і все, приблизно через годину диван повністю просохне і ним можна буде знову користуватися.