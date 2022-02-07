ПОЛІОМІЄЛІТ – СМЕРТЕЛЬНА ХВОРОБА! Що терміново потрібно знати батькам!!!

Консультує Директор Фастівської районної філії Державної установи «Київський обласний центр контролю

та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Заслужений лікар України Віра ТКАЧЕНКО

У 2015 році Україна пройшла шлях ліквідації спалаху поліомієліту, заходи тривали понад два роки. Тоді зареєстрували два випадки гострих в’ялих паралічів у дітей на Закарпатті. Спалах поліомієліту стався через дуже низький рівень імунізації в країні. Спалах у 2015 році на Закарпатті став першим випадком поліомієліту в Європі після 2010 року і перший в Україні після 2006 року.

Один випадок паралічу та 19 інших позитивних випадків поліомієліту із безсимптомним перебігом, які були підтверджені в Рівненській та Закарпатській областях восени 2021 року свідчать про те, що поліо зараз становить серйозну загрозу для кожної дитини в Україні.

З 1-го лютого 2022 року через спалах поліомієліту в Україні розпочалася масова кампанія з вакцинації проти цього захворювання. У першу чергу вона має охопити дітей, котрі не мають жодного щеплення від поліомієліту або не пройшли повний курс захисту, що складається з шести доз вакцин. За три тижні першого етапу кампанії щеплення мають отримати 140 тис.дітей. На другому етапі МОЗ має намір щепити оральною вакциною всіх дітей віком до шести років, навіть якщо вони пройшли цей курс раніше. Повторна вакцинація необхідна для того, аби припинити циркуляцію поліовірусу в Україні. Якщо в країні буде вакциновано понад 95% людей, розповсюдження вірусу припиниться.

Поліомієліт (дитячий спинномозковий параліч) – гостре інфекційне вірусне захворювання людини, яке при тяжких формах перебігу характеризується ураженням сірої речовини спинного мозку та інших відділів ЦНС з розвитком атрофічного паралічу та парезу кінцівок і тулуба. Збудником хвороби є поліовірус. За антигенною будовою виділяють 3 серологічних варіантів вірусів поліомієліту (тип І, тип ІІ, тип ІІІ). Віруси поліомієліту стійкі до природного середовища. Вони зберігають свою життєздатність протягом кількох місяців за температури 4*С у каналізаційних водах і фекаліях. УФ-промені швидко інактивують поліовіруси, але не порушують їх антигенних властивостей.

Основним джерелом збудника інфекції є інфіковані люди (хворі чи вірусоносії). Інфекція передається від хворої людини фекально-оральним шляхом, рідше – повітряно-крапельним. Поширюється від людини до людини через брудні руки, іграшки, інші предмети побуту, інфіковану воду та забруднені продукти, а також може передаватися переносниками збудника – мухами.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина – і дитина, і дорослий, але найбільший ризик захворіти мають малюки віком до 5 років. Інкубаційний період від моменту зараження до появи перших симптомів поліомієліту може тривати від чотирьох до 35 днів. При цьому прояви хвороби можуть бути різними. У частини інфікованих (у понад 70% випадків) хвороба минає без жодних симптомів, що робить її особливо небезпечною для оточуючих оскільки вони можуть передавати захворювання далі. Приблизно у 25% випадків інфікування поліовірусом впродовж кількох днів має грипоподібні симптоми: лихоманку, втому, нудоту і блювання, біль у горлі та животі, головний біль. У частини людей розвиваються інші, більш серйозні, симптоми, які можуть свідчити про ураження поліовірусом головного та спинного мозку: відчуття поколювання в ногах, сильний біль в уражених м’язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин. Параліч може уразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Уражені хворобою нерви і м’язи не відновлюються. Параліч – найважчий симптом, пов’язаний із поліомієлітом, оскільки він може призвести до постійної інвалідності та смерті. Кожен десятий пацієнт помирає від задухи в результаті паралічу легеневих м’язів. Кожен 200-й інфікований залишається паралізованим на все життя, повідомляє ЮНІСЕФ. Інші небезпечні ускладнення поліомієліту – пневмонія, міокардит, важкі шлунково-кишкові розлади з кровотечею, проривом, виразками, кишкова непрохідність.

Після одужання може розвиватися пост-поліомієлітний синдром: діти, які, здається, повністю вилікувалися, можуть відчувати нові м’язові болі, слабкість або параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.

Сьогодні не існує спеціального противірусного лікування поліомієліту.

Вакцинація – єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту. Згідно з Календарем профілактичних щеплень України, дітей вакцинують у два, чотири, шість і 18 місяців, у 6 та 14 років. Перші дві дози – ін активована поліомієліт на вакцина (ІПВ), яку вводять ін’єкційно, решта – оральна поліомієліт на вакцина (ОПВ)- краплі, які крапають у рот. Обидві захищають від інфікування поліомієлітом, проте ОПВ забезпечує захист і від безсимптомного носійства. Шість доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. Усі вакцини є абсолютно безкоштовними для дітей. Навіть якщо дитина пропустила щеплення за Календарем, вона може надолужити його безкоштовно.

Центри первинної медико-санітарної допомоги забезпечені достатньою кількістю якісних і ефективних вакцин, закуплених за кошти державного бюджету.

Я закликаю всіх батьків зробити щеплення від поліомієліту своїм дітям згідно з Національним календарем щеплень, щоб жодна дитина не постраждала від цієї смертельно небезпечної хвороби!