Планові відключення електроенергії на Макарівщині

7 лютого 2022 р.

Макарів: Заводський, Ярослава Мудрого, Довга, Лесі Українки, Туптала, Б.Хмельницького, Поштовий, Димитрія Ростовського, Чкалова, Гетьманський пров., Короленка, Жовтневий, Житня, Паркова, Стуса Василя, Жовтнева, Аптечна, Набережна, Київський, Шевченка, Механізаторів, Медична, Космонавтів, Петриченка, Героїв Чорнобиля, Гагаріна, Ватутіна, Банківська, Незалежності, Комарова, 8 Березня, Промисловий, Першотравнева, Шляхетська, Дорожна, Проектна, Зарічна, Кочубея, Сірка Івана, Кошового, Правика, Франка, Кочубея пров., Львівська, Комунальна, Донецька, Гончара Олеся, Ольгинська, Довбуша, Льотчика Потапенка, Садова, Шкільний

Копилів: Заводська

Грузьке: Ватутіна

Калинівка: Київська

Мостище: Озерна, Леніна, Соснова, Щорса

Ясногородка: Довгий Брід, Підлісна

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

8 лютого 2022 р.

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

9 лютого 2022 р.

Макарів: Б.Хмельницького, Стуса Василя, Бондаренка, Лесі Українки, Волощенка, Туптала, Черешньових, Озерна, Ярослава Мудрого, Свободи

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

10 лютого 2022 р.

Макарів: Б.Хмельницького, Стуса Василя, Бондаренка, Лесі Українки, Волощенка, Туптала, Черешньових, Озерна, Ярослава Мудрого, Свободи

(з 10.00 год. до 15.00 год.)

11 лютого 2022 р.

Макарів: Б.Хмельницького, Стуса Василя, Бондаренка, Лесі Українки, Волощенка, Туптала, Черешньових, Озерна, Ярослава Мудрого, Свободи

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

12 лютого 2022 р.

Макарів: Б.Хмельницького, Стуса Василя, Бондаренка, Лесі Українки, Волощенка, Туптала, Черешньових, Озерна, Ярослава Мудрого, Свободи

(з 9.00 год. до 15.00 год.)