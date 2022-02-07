Мешканці Макарівської громади, які обмежені у своїх фізичних можливостях, мають право на отримання додаткової соціальної матеріальної допомоги з місцевого бюджету

Ще на початку грудня 2021 року, за сприяння заступника голови Київської обласної ради від «Європейської Солідарності» Тетяни Семенової, за підтримки голови фракції «Європейської Солідарності» в Макарівській селищній раді Олександра Гулака, мешканці Макарівщини, які обмежені у фізичних можливостях самостійно справлятися зі своїми життєвими потребами, отримали гігієнічні засоби.

За поданням старост та соціальних працівників їх розвезли по домівках хворих.

А вже на засіданні сесії Макарівської селищної ради Олександр Гулак запропонував надавати таку допомогу на постійній основі у нашій громаді. Депутати підтримали цю ініціативу і через діючу в Макарівській територіальній громаді Програму «Турбота» тепер можна отримати допомогу у розмірі до 4 тис. грн на рік на придбання підгузків.

То хто має право отримати таку допомогу?

Соціальна матеріальна допомога особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та визначеним категоріям осіб, що зареєстровані на території Макарівської селищної територіальної громади та які за медичними показаннями, на підставі індивідуальної програми реабілітації, оформленої медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), потребують забезпечення виробами медичного призначення (підгузками). Соціальна матеріальна допомога надається один раз на рік в розмірі до 4 000 грн.

Що треба зробити, для отримання цієї допомоги?

Соціальна матеріальна допомога згідно з пунктом 5.1.10 Програми надається за заявою громадянина (законного представника чи уповноваженої особи) на ім’я Макарівського селищного голови за результатами розгляду заяви на Комісії з розгляду питань надання соціальної матеріальної допомоги мешканцям Макрівської селищної териоріальної громади, оформленого протоколом.

До заяви додаються такі документи: