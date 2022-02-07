Мешканці Макарівської громади, які обмежені у своїх фізичних можливостях, мають право на отримання додаткової соціальної матеріальної допомоги з місцевого бюджету

Ще на початку грудня 2021 року, за сприяння заступника голови Київської обласної ради від «Європейської Солідарності» Тетяни Семенової, за підтримки голови фракції «Європейської Солідарності» в Макарівській селищній раді Олександра Гулака, мешканці Макарівщини, які обмежені у фізичних можливостях самостійно справлятися зі своїми життєвими потребами, отримали гігієнічні засоби.
За поданням старост та соціальних працівників їх розвезли по домівках хворих.
А вже на засіданні сесії Макарівської селищної ради Олександр Гулак запропонував надавати таку допомогу на постійній основі у нашій громаді. Депутати підтримали цю ініціативу і через діючу в Макарівській територіальній громаді Програму «Турбота» тепер можна отримати допомогу у розмірі до 4 тис. грн на рік на придбання підгузків.
То хто має право отримати таку допомогу?
Соціальна матеріальна допомога особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та визначеним категоріям осіб, що зареєстровані на території Макарівської селищної територіальної громади та які за медичними показаннями, на підставі індивідуальної програми реабілітації, оформленої медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), потребують забезпечення виробами медичного призначення (підгузками). Соціальна матеріальна допомога надається один раз на рік в розмірі до 4 000 грн.
Що треба зробити, для отримання цієї допомоги?
Соціальна матеріальна допомога згідно з пунктом 5.1.10 Програми надається за заявою громадянина (законного представника чи уповноваженої особи) на ім’я Макарівського селищного голови за результатами розгляду заяви на Комісії з розгляду питань надання соціальної матеріальної допомоги мешканцям Макрівської селищної териоріальної громади, оформленого протоколом.
До заяви додаються такі документи:
- копія паспорта громадянина України;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
- копія індивідуальної програми реабілітації, оформленої медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність забезпечення особи виробами медичного призначення (підгузками);
- інформація про рахунок у банківській установі для виплати соціальної матеріальної допомоги через банківську установу.
Підставою для виплати є розпорядження селищного голови, яке ухвалюється з урахуванням висновків Комісії.
Додаткову інформацію щодо надання соціальної матеріальної допомоги можна отримати в Управлінні соціального захисту населення Макарівської територіальної громади.
Контроль за отриманням цієї соціальної матеріальної допомоги фракція депутатів ПП «Європейська Солідарність» в Макарівській селищній раді залишає за собою. Тому, у випадку відмови у зверненні, при наявності усіх необхідних документів, прохання звертатися до офісу ЄС, який знаходиться на другому поверсі в кабінеті 2 приміщення Будинку культури в смт Макарів.