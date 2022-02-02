 2 лютого — День бабака

Бабак, що спить, теж вміє хропіти, – напевно, його так легше знайти. Схід сонця бабаки намагаються зустрічати своєрідним свистом. Відомо, що їх дуже швидко можна приручити і, як правило, бабаки віддані своїм господарям.

Щодо передбачень…

Ви здивуєтеся, але зараз на цю подію звертають увагу навіть представники Гідрометцентру. Не перебільшуючи можна відзначити, що від знання і розуміння майбутніх погодних умов залежить не так вже й мало. Для жителів міст, але скоріше для жителів сільської місцевості точні дані про погоду дуже важливі.

Перші згадки про День бабака датовани ще 1841-м роком. Для Канади та Сполучених Штатів Америки – це традиційне національне свято, що відзначається 2-го лютого, проте його популярність вже давно перейшла межі цих країн. «Все це умовності», – скажуть скептики. Може бути. Однак багаторічні спостереження і підштовхнули людей до формування своєрідних народних «закономірностей» – прикмет, орієнтуючись по яких людям вдавалося з максимальною точністю визначати настання тих чи інших подій. Ще треба враховувати, що все це виходило за рамки строгих наукових технологій з однієї простої причини – елементарну відсутність таких. Навіть зараз офіційна гідрометеорологія не береться робити такі довготривалі прогнози, які демонструє хороший і перевірений бабак.

Народна технологія, за даними проекту DilovaMova.com, свідчить: спостерігаючи бабака, який вилазить зі своєї нори в цей день потрібно звернути увагу на його поведінку, по якої і можна визначити близькість настання довгоочікуваної весни. Якщо цей день буде похмурий і бабак не зможе побачити свою тінь, але спокійно залишить насиджену нору, то висока ймовірність, що зима незабаром закінчиться, а весна очікується рання в цей рік. Якщо день буде сонячний і бабак спостерігаючи свою тінь піде назад ховатися в нору, то зима швидше за все триватиме ще шість тижнів. Для чистоти проведеного дослідження дуже бажано не намагатися примушувати милого звірка до тих чи інших дій, а дати йому якомога більше свободи в цій справі, інакше чистота проведеного експерименту може бути «змазана».

Нам людям властиво помилятися. Тварини менш схильні до притаманної нам амбітності. Раціональність, прогматічность і відсутність «зайвого» – для тваринного світу запорука виживання.

Історія виникнення цього народного свята сягає своїм корінням ще у часи Стародавнього Риму. В Америку День бабака був привезений переселенцями з німецьких земель у XVIII столітті. У народну традицію святкування цього дня увійшло безліч звичаїв. Це і фестивалі, і народні гуляння, ярмарки та просто ще один спосіб підняття настрою в період гострих лютневих морозів.

У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу всіх любителів цих народних традицій. Бажаємо всім нам гарної погоди, гарного настрою і доброго здоров’я! З Днем бабака!

За матеріалами dilovamova.com