РЯТУЄМО КІМНАТНІ РОСЛИНИ

Для деяких квітникарів, жителі підвіконня стають справжніми улюбленцями, за якими доглядають з любов’ю. Проте яким би ретельним не був догляд, все одно домашні рослини можуть хворіти. Захворювання бувають різні, та й виникають вони з багатьох причин. Однак ми розповімо про те, чому сохнуть кінчики листя у кімнатних рослин. І, звичайно, не забудемо підказати, як з цим боротися.

Як і буває найчастіше, поява сухих кінчиків у кімнатних вихованців пов’язано з погрішностями в догляді. Так, наприклад, найчастішою причиною, від чого сохнуть листя кімнатних рослин, – це пересихання землі в горщику. До цього, звичайно, призводить, несвоєчасний полив, що в підсумку загрожує опаданням листя.

Іншою проблемою догляду за квітами може стати, навпаки, перелив земляного кому. Правда, листя у рослин по краях спочатку засихає, а потім трохи чорніє. Якщо вчасно не прийняти ніяких заходів, при перезволоженні грунту почнеться гниття коренів вашого улюбленця, що небезпечно загибеллю.

Іншою причиною, по якій листя рослин по краях сохне, може бути занадто сухе повітря в приміщенні. Особливо ця проблема зустрічається під час опалювального сезону в тих квартирах, де опалення централізоване. Більшою мірою від пересихання повітря в кімнаті страждають кімнатні квіти, які в природному середовищі мешкають в регіонах з підвищеною зволоженістю повітря.

Це найпоширеніші причини засихання кінчиків листя кімнатних рослин. В окремих випадках цей дефект можливий, наприклад, при використанні води для поливу з крану. Розчинений у ній хлор може призводити до таких «опіків», що проявляється не тільки на кінчиках, але і по всій поверхні листків. Аналогічний ефект виникає і при перегодовуванні мешканців підвіконь комплексними добривами. Проте в деяких випадках навпаки недолік деяких мікроелементів позначається на стані листя.

Іноді листочки домашніх вихованців сохнуть на кінчиках при сонячних опіках або ураженні шкідниками. Листочки спочатку сохнуть, а потім можуть почати скручуватися.

Що робити? Рішення виниклої проблеми безпосередньо залежить від причини, яка призвела до того, що у вашого кімнатного улюбленця стали сохнути кінчики листя.

Дуже важливо навчитися правильно поливати свої рослини, що допоможе уникнути багатьох проблем. Полив здійснюють по мірі необхідності. Більшість квітів потребують вологи, коли верхній шар грунту підсохне на кілька сантиметрів. При цьому не заливайте горщик, особливо в зимовий час. Взимку не потребують або вимагають слабкий полив кактуси і сукуленти.

Крім того, використовуйте воду, відстояну хоча б добу. Такі заходи усунуть висушування листя на кінчиках при нестачі поливу або використанні водопровідної води.

Щодо того, що робити, якщо у кімнатних рослин сохнуть кінчики листя з причини заливу горщика, по-перше, рекомендуємо витягти квітку з горщика. Горщик потрібно промити господарським милом. У рослини видаляють за потреби підгниле коріння. На дно горщика укладають достатній дренажний шар (2-3 см), пісок і новий грунт, в який потім саджають пошкоджену квітку.

Якщо у вашій квартирі сухе повітря, вихованцям знадобиться часте обприскування. Але іноді і це не допомагає. Ситуацію врятують піддони з гравієм або керамзитом, куди, по мірі необхідності доливають воду. Потім на піддони ставлять горщики з квітами. Деякі квітникарі просто змушені придбати зволожувачі повітря.

Від сонячного опіку допоможе лише перестановка горщика в інше місце. При надлишку добрив також рекомендується пересадка рослини в новий грунт. При ураженні шкідниками рекомендується обробка надземної частини квітки мильним розчином або фунгіцидом.