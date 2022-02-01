КОЛИ ТРЕБА СІЯТИ ПОМІДОРИ НА РОЗСАДУ

Успіх розсади залежить не тільки від підсвічування, але і від того, коли сіяти насіння. Переросла розсада приживається набагато гірше стандартної. А слабка розсада містить занадто мало вологи і не встигає дати коріння до її виснаження. Звідси і великі втрати при висадці.

При висадці розсади помідорів потрібно орієнтуватися на кліматичні умови регіону, скоростиглість обраного сорту, а також місце посадки. Наприклад, в парнику виходить прекрасна розсада помідорів і капусти. Але вони не дають такої ранньої продукції, як рослини, вирощені на підвіконні.

Тому основну масу треба вирощувати в парнику, а ранньостиглі сорти — на підвіконні: так і ранню продукцію отримаєте, і основна частина буде міцною, пристосованою під наші умови.

На півдні помідори висівають в інтервалі з 15 лютого по 15 березня, в центральних — з 15 березня по 1 квітня, а в північних областях — з 1 по 15 квітня. Але набагато простіше і раціональніше орієнтуватися за віком розсади. Від того, у скільки днів вона повинна закінчувати кімнатний період і переїжджати у відкритий ґрунт, можна грамотно підібрати час посіву…

Додаємо ще чотири-шість днів на появу сходів — і можна приступати до посіву вчасно.

Ви можете заперечити, що багато хто не дотримується цих правил і отримують нормальні врожаї. Так, дійсно, є люди, які в парники висаджують в середині квітня гігантську розсаду з уже зеленими плодами. Але це екстремали. Вони за розсадою доглядають, як за дитиною: підсвічування, температура, поливи + підгодівлі… Не сплять ночами, стежачи за температурним режимом.

Все заради того, щоб отримати плоди раніше конкурентів і подорожче їх продати. Вони знають агротехніку у всіх деталях, і подібне повторити непросто. Так що краще спиратися на рекомендований вік рослин.

Ну, і останнє: до пікіровки розсаді потрібна температура +18…+ 25° С вдень і +12…+ 15° С вночі. Під час провітрювання розсаду прибирають з підвіконня. Потім ставлять на місце. Сонце для неї дуже важливо. Тому провітрюють зазвичай ввечері, коли вже темно.

Щоб розсада була здоровою і потужною, створіть для неї велику кількість світла і оптимальну температуру. Рекомендації обприскувати кущі кілька разів на день водою спірна, бо помідори не люблять повітряну вологу. Але з урахуванням того, що у квартирах зазвичай дуже сухо, іноді буде корисно їх обприскувати. А краще просто поставити зволожувач повітря.