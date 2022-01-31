ВІД СУХОСТІ У НОСІ МОЖНА ПОЗБУТИСЯ

Напевно, багатьом з нас знайома ситуація, коли сохне у носі і утворюються кірки. Що робити у такому випадку? Чи можна допомогти собі самостійно або краще звернутися до лікаря?

Неприємні симптоми

Така сухість час від часу буває у багатьох людей. Фахівці відзначають, що це не настільки серйозний симптом, щоб турбуватися. Гірше йде справа, коли у носі з’являються кров’яні кірки. Особливо якщо вони викликають дискомфорт.

Під час огляду спеціаліст може побачити жовто-зелені або червоні кірки, які налипають на слизові стінки носового каналу. Такі утворення можна відчути: у носі стає дуже сухо, ці кірки неприємно пахнуть, людині важче дихати, а нюх або погіршується, або зовсім зникає.

З якої причини сохне у носі і з’являються кірки

Фахівці виділяють кілька причин, які сприяють появі сухості і кірок у носі.

Низька вологість повітря. У наших будинках і квартирах гарячі батареї можуть призводити до нагрівання і «пересушування» повітря, яке у такому стані негативно впливає на слизову.

Переохолодження. Ще одна побутова причина, яка призводить до сухості у носі.

Інфекції вірусної природи. При тому ж герпесі у носі можуть з’являтися пухирці. Такі захворювання потрібно лікувати вчасно, інакше можна дочекатися гнійних виділень.

Хвороби носа і приносових пазух. Одна з функцій слизової — транспорт цього самого слизу. Якщо оболонка запалена, то рух слизу сповільнюється, через що він засихає. Встановити причину цього допоможе лікар. Не виключено, що у хворого спостерігається озена — атрофічний риніт, для якого характерне хронічне запалення слизової оболонки носа.

Порушення у роботі ендокринної системи. До появи сухості і кірок може бути причетний високий рівень цукру у крові.

Алергія. Якщо є підозра на будь-який вид алергії, варто звернутися по допомогу до фахівця. Інакше сухість у носі стане постійним супутником.

Механічне пошкодження. Слизову носа можна пошкодити механічно: якщо, наприклад, постійно здирати кірки, не даючи ранкам загоїтися. До речі, погано підібране лікування також провокує сухість. Якщо курс не допомагає, про це треба розповісти лікареві. Або звернутися до іншого.

Профілактика і лікування. Чому у носі утворюються кірки і як їх позбутися. Від сухості у носі також можна позбутися.

Якщо у вас є схильність до утворення кірочок у носі, то можна собі допомогти у такий спосіб: потрібно провітрювати приміщення, щоб була циркуляція повітря, вчасно робити вологе прибирання, уникати різких коливань температури, проводити промивання носа розчином з морською сіллю і відразу ж лікувати сухий нежить, щойно він з’явиться.

Ідеальний варіант допомоги — звернення до фахівця. Особливо якщо у вас часто виникає сухість у носі. Лікар допоможе підібрати ефективні препарати. Це можуть бути протизапальні, антибіотики, судинозвужувальні, імуномодулятори — усе залежить від причини.

Також у якості допомоги можна використовувати зволожуючі олії: обліпихову, персикову, оливкову, лляну. Їх речовини пом’якшують скоринки, прибирають свербіння і подразнення, а також нормалізують дихання. Правда, часто звертатися до них не варто, тому що вони можуть порушити транспортування слизу.

На допомогу можуть прийти мазі, у складі яких є олія або вазелін — вони обволікають і пом’якшують слизову носа. До таких відносять «Піносол», «Прополіс», ланолінову та ін. Не усі з них є лікарськими засобами, тому перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Краплі на основі морської води — поширений помічник при сухості у носі. У аптеці можна зустріти «Аква Маріс», «Хьюмер», «Салін» та інші. Правда, якщо справа дійшла до ускладнень, то вони навряд чи будуть корисними.

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