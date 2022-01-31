Протидія тютюнокурінню триває — черга дійшла до електронних цигарок

Про це йдеться в Законі України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, який було офіційно опубліковано 11 січня 2022 року.

Курять, де тільки заманеться. За статистикою, 85 тисяч населення в Україні помирає від паління цигарок. А серед молоді стали популярними ще й інші «забави» – електронні сигарети, кальяни та пристрої нагрівання. Деякі вже у свої 14-15 років знають, як користуватися електричними девайсами та де їх можна придбати. Аби якось вплинути на цю ситуацію, напередодні депутати ухвалили закон про заборону паління електронних девайсів в громадських місцях. Які штрафи передбачаються за порушення та чому відповідний закон не могли ухвалити протягом 9 років – дізнавалася Карина Обухова.

Відтепер за куріння електронних сигарет, кальянів, пристроїв для нагрівання (таких як“IQOS”, “glo”) у громадських місцях будуть штрафувати. Зараз ці електронні девайси будуть прирівнювати до звичайних сигарет.

В Україні один з найвищих показників споживання електрон­них цигарок — 18,4%. Найбільше в європейському регіоні таких курців у Польщі (за даними 2016 року, 23,4%). Україні компанію складають Латвія та Італія. Решта країн мають показники менш як 15%. Багато хто і серед молоді, і серед дорослих відмовляється від звичайних цигарок на користь електронних. В усіх країнах єврорегіону більшість молодих, які курять електронні цигарки, ніколи раніше не курили звичайних.

Тож куріння електронних цигарок дітьми й підлітками викликає стурбованість у багатьох країнах не лише через згубний вплив на здоров’я, а й через те, що вони можуть спричинити нікотинову залежність. Електронні підвищують ризик почати курити звичайні цигарки. Діти й підлітки, які курять їх, навіть якщо просто експериментують, більш ніж у 2,5 раза частіше починають курити звичайні цигарки пізніше. Діти не можуть усвідомити всіх ризиків для здоров’я й небезпеку тютюнової залежності.

Запитала курців на вулиці, як вони відносяться до електронних сигарет і цього закону.

Олександр вже 15 років курить звичайну сигарету, інколи електронну. І щодо нового Закону України має свою думку: «Електронні менш шкідливі , ніж звичайні , це якби такий факт)). Там тільки якісь випадки коли вони зривалися, вибухали, але то вже таке, насправді вони і не такі шкідливі як звичайні сигарети».

А от Андрій у свої 19 років вже знайомий з усіма видами електронних цигарок, кальянів тощо. Це йому допомагає розслабитися: «Ну взагалі я її вживаю не як звичку )). Тобто як кудись іду, після тяжкого дня, розслабитися як від кальяну )).

Марина не палить звичайні цигарки, але каже, що одноразові електронні допомагають також розслабитись, проте, викликають залежність. Це дівчина вже перевірила на собі.

Водночас, за словами пульмонолога Майї Руселевич, за статистикою від сигарет помирає 7 мільйонів людей. І байдуже, яка це цигарка – електронна чи справжня. Це майже одне й те саме. Головна відмінність електронної сигарети, що в неї не має етапу горіння. Але там дуже багато шкідливих речовин, які при нагріванні стають токсичними.

Щодо кальянів, теж саме. В табаку багато ароматизаторів , і ці пари впливають не тільки на дихальні шляхи, а й на слизові оболонки носа, очей, тому дуже багато виникає захворювань різних, не тільки дихальних шляхів.

Існує певна причетність так званих ТВЕНів до люкс-сегменту, і створюється ілюзія меншої шкоди. Особливо діти вважають, що новітні цигарки менш шкідливі за звичайні. Корпорації поширюють хибну інформацію, що ТВЕНи безпечні чи менш шкідливі або допомагають кинути курити. Але це не так. В аерозолі ТВЕН міститься до 50 канцерогенів, тобто майже стільки само небезпечних сполук, як і в звичайному сигаретному димі. 22 із цих сполук мають рівень токсичності вдвічі вищий, ніж у відповідників у звичайних цигарках, а сім з них — більш ніж удесятеро токсичніші за сигаретні».

Куріння бездимного тютюну так само підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань, недуг порожнини рота, стравоходу тощо. Особливо страждає нервова система підлітків і молоді, бо її формування відбувається до 25 років, і нікотинова залежність негативно впливає на нервову систему саме в період її формування. Медик констатував, що безпечної дози вторинного диму від ТВЕНів для навколишніх не існує.

Від нового закону очікують зменшення привабливості тютюнових виробів, більшого захисту від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет і аерозолю ТВЕНів у публічних приміщеннях.

Документ визначає певні терміни, зокрема бездимний тютюновий виріб, електронна сигарета, новітній тютюновий виріб, рідини, що використовують в електрон­них сигаретах. Він встановлює вимоги для виробництва тютюнової продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо вмісту шкідливих речовин. Документ передбачає заборону реклами й стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них; збільшення площі медичних застережень на упаковках сигарет; заборону ароматизованих сигарет; заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок. Він встановлює штраф за їх реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — загалом 1020 гривень, а в разі повторного протягом року порушення — 10 200 гривень.

На думку керівника проекту «Київ без тютюнового диму» та одного з ініціаторів нового Закону, Гліба Колесова, штрафи будуть встановлюватися на рівні від 3 тисяч грн це на першому порушенні, якщо куріння електронних девайсів буде відбуватися в кафе барах та ресторанах , і 15 тисяч у разі повторного порушення протягом року, цими ж власниками. Що до спеціально відведених місць, то сам заклад вирішуватиме чи будуть вони. Проте у новому Законі потрібно врахувати, що там йдеться мова про заборону куріння електронних девайсів саме на самій території закладу. Штрафувати почнуть з липня 2023 року, а от сама заборона куріння в громадських місцях набирає чинності вже цього літа.

На відповідну заборону паління у громадських місцях та прирівняти усі електронні девайси до справжніх сигарет, законодавці не могли наважитися понад 9 років. Чому це так? Відповідаючи на це питання потрібно взяти два аспекти за ключові. Перший аспект полягає в тому , що не було політичної певної волі і консолідації в парламенті на ухвалення таких рішень , друге – це тютюновий лобізм.

Україна могла б скористатися досвідом Грузії, яка швидко подолала тютюнокуріння у громадських місцях, залучивши громадські організації як суб’єкта додаткового контролю. Тобто держава офіційно закуповує таку послугу, а працівники неурядових організацій здійснюють рейди закладами громадського харчування, іншими громадськими місцями. Вони фіксують порушення, а потім залучають працівника Держпродспоживслужби для застосування певного заходу, зокрема оформлення штрафу. Така практика дуже дієва.

Кинути курити можна покладаючись тільки на свою силу волі. А щоб отримати стимул, варто відвідати лікаря і зробити діагностику свого організму.

Карина Обухова,

використана інформація з видання «Урядовий Кур’єр»