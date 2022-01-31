Ігор Казанець: «Головна наша мета –виховати гідних, достойних людей нашого суспільства»

Тхеквондо – бойове мистецтво, олімпійський вид спорту та національний вид спорту в Кореї. Його особливість полягає в тому, що велика увага тут приділяється вихованню характеру, чесності та справедливості. Сьогодні про діяльність клубу “Dunamis”, який займається тхеквондо, розповідає його тренер Ігор Казанець.

Розкажіть, коли і як в Макарові був створений клуб тхеквондо “Dunamis”?

Клуб “Dunamis” як громадська організація був створений у 2013 році при Макарівському районному Будинку культури. Засновник клубу – уродженець Кореї Хан Дже Сонг (чорний пояс, 5-й дан). На сьогодні філії клубу є в смт Макарів, Борисполі та Києві.

Чому Вами було обрано саме це бойове мистецтво? Які переваги воно має над іншими видами єдиноборств? В чому специфіка роботи клубу “Dunamis”?

Тхеквондо ВТФ – олімпійський вид спорту, який є одним із найбільш безпечних видів бойових єдиноборств. Тхеквондо виховує порядність, дисциплінованість та спортивний дух. Щодо саме нашого клубу, то ми контролюємо наших дітей не тільки під час тренувань, а і за межами клубу: цікавимося їх життям, успішністю, співпрацюємо з вчителями та вихователями наших спортсменів.

В яких змаганнях Ваші підопічні беруть участь?

Наші вихованці постійно беруть участь у змаганнях різних рівнів: від клубних до Міжнародних, де вони показують чудові результати, займаючи призові місця та отримуючи нагороди. Також вони підвищують свій рівень майстерності, захищаючи кольорові та чорні пояси.

Скільки спортсменів наразі займається в клубі ?

Нараховує близько 70 спортсменів різних вікових категорій. Наймолодшим спортсменам – 3,5 роки, найстаршому – 50. Всі вони поділені на 3 групи: молодша група (дитячий садок), середня група (початкові та середні класи) і старша група.

Якими є найбільші досягнення Ваших вихованців ?

Ми беремо участь у турнірах різних рівнів та категорій і на цих турнірах наші діти завжди отримують перші та призові місця. Перелічувати змагання та спортсменів нелегко, оскільки їх багато, і відзначити хочеться кожного. Якщо брати до уваги рівень майстерності, то можу відзначити Руслана Казанця – чорний пояс 2 Дан, та Андрія Щербину – чорний пояс 1 Дан. Всі діти також стараються та підвищують свій рівень майстерності.

Куди можуть звернутися охочі займатися тхеквондо, та з якого віку можна відвідувати Ваші заняття?

Ми знаходимося в смт Макарів у приміщенні Будинку культури на другому поверсі. Щодо віку, то особливих обмежень немає: як вже зазначалося, нашим найменшим підопічним – всього три з половиною роки.

А якою є ціна занять?

Щодо вартості – то вона кардинально різна, оскільки є молодша, середня та старша групи. У мене є діти, які займаються безкоштовно, є й такі, які не мають спортивного спорядження й оплачують його оренду чи викуп – тому це індивідуальний підхід. Взагалі ми намагаємося створити всі можливі умови для того, щоб діти могли займатись незалежно від фінансового стану батьків, хоча без їх допомоги не обійтися.