Порядок зміни цільового призначення земельної ділянки

У зв’язку з відкриттям ринку землі скасовано заборону, як на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, так і на зміну цільового призначення та виду використання на земельні ділянки товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі власникам земельних часток для ведення особистого селянського господарства та земельних часток (паїв). Тому зараз питання щодо зміни цільового призначення землі є досить актуальним.

Роз’яснення на дану тему підготував Бенедіктов Тарас, фахівець сектору «Макарівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Вишневського місцевого центру з надання БВПД.

Іноді, у процесі використання земельної ділянки, може виникнути потреба у зміні її цільового призначення з одного виду використання на інший. Наприклад, зміни цільового призначення з використання її для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки необхідно дотримуватись встановленої законодавством процедури, адже порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:

визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам;

визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;

відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;

притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства юридичних оcіб та громадян, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

Слід зауважити, що розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, не потребує отримання дозволу жодним органом влади. Договір між власником земельної ділянки та землевпорядною організацією є єдиною підставою для розроблення проекту.

Першим кроком на шляху до здійснення зміни цільового призначення буде оформлення нотаріально засвідченої заяви на зміну цільового призначення, підписану власником земельної ділянки. Дана заява є підставою для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Другим кроком буде звернення до землевпорядної організації із нотаріально засвідченою заявою на зміну цільового призначення, з метою виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення. Для цього необхідно укласти із землевпорядною організацією договір, у якому треба чітко визначити вартість робіт та строки виконання. Зверніть увагу на те, щоб у договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт!

Виконавцем робіт з виготовлення проекту землеустрою може бути тільки особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держгеокадастру ( www.land.gov.ua).

Третім кроком на шляху до зміни цільового призначення земельної ділянки буде виконання землевпорядною організацією геодезичних робіт і розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу.

Четвертим кроком на шляху до зміни цільового призначення земельної ділянки є звернення до органу, уповноваженого приймати рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки з клопотанням про затвердження проекту. Тому, необхідно звернутись до сільської, селищної міської ради, а якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту – до місцевої державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування чи орган виконавчої влади уповноважені приймати рішення про затвердження проекту та зміну цільового призначення земельної ділянки або відмову у вчиненні таких дій. Відмова уповноваженого органу у зміні цільового призначення земельної ділянки повинна бути мотивована і містити у собі посилання на підстави відмови. Такими підставами можуть бути: