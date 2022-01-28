Доступні ліки. Як отримати

В Україні діє програма “Доступні ліки”, за якою пацієнти можуть отримати безоплатно чи з невеликою доплатою препарати для лікування хронічних захворювань. Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнтові потрібно звернутися до лікаря за електронним рецептом. Вибрати зручну аптеку і за рецептом одержати препарати.
У Київській області 598 аптек бере участь у програмі реімбурсації “Доступні ліки”, з яких 189 розташовані у невеликих містечках та селах.
Програма “Доступні ліки”
покриває медикаментозне
лікування:
- від серцево-судинних хвороб;
- від діабету 2 типу;
для профілактики інфарктів та інсультів;
- від бронхіальної астми;
- від розладів психіки та поведінки;
- від епілепсії;
- від нецукрового діабету;
- інсулінозалежного діабету (1 тип).
Інсуліни, необхідні людям, які хворіють на інсулінозалежний діабет, увійшли у програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 — повністю безоплатні.
Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Всього на Київщині 443 аптеки відпускають інсуліни.
За весь час роботи е-рецепту по програмі “Доступні ліки” у Київській області погашено 1,23 млн рецептів. З них на інсуліни — 26,4 тис. е-рецептів.
Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме:
- Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу електронний рецепт на “Доступні ліки” виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація. Так само і з “Доступними ліками” для профілактики інсультів та інфарктів.
- Пацієнтам із нецукровим та інсулінозалежним діабетом електронний рецепт на десмопресин або інсулін може виписати ендокринолог або сімейний лікар. Але лікар, з яким укладена декларація, зможе виписати рецепт тільки після того як ендокринолог створив план лікування для пацієнта, де вніс усі необхідні призначення на ліки.
- Пацієнтам із розладами психіки та поведінки електронний рецепт виписує виключно психіатр.
- ацієнтам із епілепсією електронний рецепт на ліки виписує невролог чи психіатр.
Схема отримання електронного направлення у всіх лікарів однакова — пацієнт записується на прийом, лікар проводить огляд та виписує необхідний рецепт. Е-рецепт надходить на мобільний пацієнта у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження.
Якщо у пацієнта є визначена схема лікування, е-рецепт можна одержати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта по телефону. Але про це потрібно заздалегідь домовитися з лікарем. Пацієнту на телефон надійде смс-повідомлення із номером рецепта і кодом підтвердження. А його близькі можуть отримати ці ліки і принести пацієнтові, у випадку якщо людина на карантині або їй важко пересуватися.
Далі пацієнтові потрібно знайти зручну для нього аптеку, в якій можна одержати безоплатні або з невеликою доплатою ліки за електронним рецептом.
- Знайти аптеку допоможе дашборд — “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. У лівому крайньому стовпчику потрібно вибрати область та населений пункт. Карта покаже перелік аптек, де пацієнтові можна отримати ліки.
Або шукати аптеку з наліпкою “Доступні ліки”. А у випадку, якщо пацієнтові потрібен інсулін — “Інсулін+”.
- Пацієнт звертається до обраної аптеки з е-рецептом. Щоб отримати ліки, необхідно назвати фармацевту номер електронного рецепта. Переконатись, що необхідні ліки є у потрібній кількості. Назвати код підтвердження і отримати потрібні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.
- Якщо у аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарських засіб, який відсутній в аптеці у момент звернення. Це безоплатно. Аптека не має права відмовити у цій послузі, оскільки вона підписала договір з НСЗУ. Якщо пацієнту відмовили, потрібно звернутись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Якщо у пацієнта немає телефону, то лікар, виписуючи електронний рецепт, роздрукує його у вигляді інформаційної пам’ятки на папері. Саме з цією пам’яткою потрібно йти в аптеку.
НСЗУ адмініструє програму “Доступні ліки” з квітня 2019 року. З кожним роком програма покриває все більше пацієнтів з різними захворюваннями. До програми додаються нові аптеки-учасниці у всіх куточках нашої країни, як у містах, так і в селах. А перелік препаратів з кожним роком збільшується. Адже мета Національної служби здоров’я — розширити доступ українців до безоплатного лікування.