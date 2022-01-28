Доступні ліки. Як отримати

В Україні діє програма “Доступні ліки”, за якою пацієнти можуть отримати безоплатно чи з невеликою доплатою препарати для лікування хронічних захворювань. Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнтові потрібно звернутися до лікаря за електронним рецептом. Вибрати зручну аптеку і за рецептом одержати препарати.

У Київській області 598 аптек бере участь у програмі реімбурсації “Доступні ліки”, з яких 189 розташовані у невеликих містечках та селах.

Програма “Доступні ліки”

покриває медикаментозне

лікування:

від серцево-судинних хвороб;

від діабету 2 типу;

для профілактики інфарктів та інсультів;

для профілактики інфарктів та інсультів; від бронхіальної астми;

від розладів психіки та поведінки;

від епілепсії;

від нецукрового діабету;

інсулінозалежного діабету (1 тип).

Інсуліни, необхідні людям, які хворіють на інсулінозалежний діабет, увійшли у програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 — повністю безоплатні.

Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Всього на Київщині 443 аптеки відпускають інсуліни.

За весь час роботи е-рецепту по програмі “Доступні ліки” у Київській області погашено 1,23 млн рецептів. З них на інсуліни — 26,4 тис. е-рецептів.

Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме:

Інсуліни, необхідні людям, які хворіють на інсулінозалежний діабет, увійшли у програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 — повністю безоплатні. Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Всього на Київщині 443 аптеки відпускають інсуліни. За весь час роботи е-рецепту по програмі “Доступні ліки” у Київській області погашено 1,23 млн рецептів. З них на інсуліни — 26,4 тис. е-рецептів. Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме: Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу електронний рецепт на “Доступні ліки” виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація. Так само і з “Доступними ліками” для профілактики інсультів та інфарктів.

Пацієнтам із нецукровим та інсулінозалежним діабетом електронний рецепт на десмопресин або інсулін може виписати ендокринолог або сімейний лікар. Але лікар, з яким укладена декларація, зможе виписати рецепт тільки після того як ендокринолог створив план лікування для пацієнта, де вніс усі необхідні призначення на ліки.

Пацієнтам із розладами психіки та поведінки електронний рецепт виписує виключно психіатр.

ацієнтам із епілепсією електронний рецепт на ліки виписує невролог чи психіатр.

Схема отримання електронного направлення у всіх лікарів однакова — пацієнт записується на прийом, лікар проводить огляд та виписує необхідний рецепт. Е-рецепт надходить на мобільний пацієнта у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження.

Якщо у пацієнта є визначена схема лікування, е-рецепт можна одержати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта по телефону. Але про це потрібно заздалегідь домовитися з лікарем. Пацієнту на телефон надійде смс-повідомлення із номером рецепта і кодом підтвердження. А його близькі можуть отримати ці ліки і принести пацієнтові, у випадку якщо людина на карантині або їй важко пересуватися.

Далі пацієнтові потрібно знайти зручну для нього аптеку, в якій можна одержати безоплатні або з невеликою доплатою ліки за електронним рецептом.