Ціни на крупи в Макарові

Крупи є одними із складових здорового харчування. Вони містять багато корисних вітамінів і мікроелементів. Останнім часом все частіше можна чути новини про здорожчення круп, тож сьогодні ми порівняємо ціни на них в Макарові

В “АТБ-маркеті” ціни на крупи такі: гречка – від 45,01 грн/кг, рис – від 34.50 грн/кг, пшоно – від 16.90 грн/кг, а перлова крупа – 14,20 грн/кг.

У “Бджілці” гречка коштує від 45,50 грн/кг, рис – від 29.50 грн/кг, пшоно – 28,20 грн/кг, перлова крупа – 20 грн/кг.

У “Форі” гречка коштує 44,49 грн/кг, рис – 34,99 грн/800 гр, пшоно – 32,79 грн/800 гр, перлова крупа – 27,39 грн/800 гр.

Магазин “Фрутмаркет” має в асортименті крупи за такими цінами: гречка – 48,20 грн/кг, рис – 31.80 грн/кг, пшоно – 20,20 грн/кг, а перлова крупа – 16,40 грн/кг.

На ринку крупи можна купити за такими цінами: гречка – 45 грн/кг, рис від – 26 грн/кг, пшоно – 18 грн/кг, “перловка” – 19 грн/кг.