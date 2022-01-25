ТЕСТИ НА COVID-19. У ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Сьогодні весь світ опинився в ситуації, коли ми змушені бути трохи медиками. Щоб протистояти коронавірусній інфекції COVID-19 і її збуднику – вірусу SARS-CoV-2, ми повинні розуміти, як ця інфекція передається, розбиратися у профілактиці, вміти розпізнавати ознаки захворювання, знати відмінності в методах тестування на COVID-19. Як то кажуть, поінформований, значить, озброєний. ПЛР-діагностика, ІФА, експрес-тести – у чому відмінність?

Важлива відмінність ІФА (імуно-ферментний аналіз) від ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) в тому, що ПЛР відноситься до прямих методів виявлення збудника інфекції, тобто дозволяє визначити РНК вірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки і / або ротоглотки. Метод ІФА дозволяє побачити реакцію імунної системи на вторгнення інфекції, а не сам вірус.

ПЛР тест – це етіологічна діагностика нової коронавірусної інфекції. Він має високу чутливість навіть на самих ранніх стадіях інфекційного процесу – ще до появи ознак хвороби. Чутливість – це мінімальна концентрація РНК вірусу в досліджуваному зразку, яку здатна виявити тест-система. Більшість їх мають високу чутливість, але вона не досягає 100%, і в деяких випадках можуть бути помилково негативні результати.

Результат тесту завжди оцінюється в сукупності з іншими даними (епідеміологічним анамнезом, клінічними симптомами, результатами комп’ютерної томографії легенів або інших обстежень). Якщо підозри на COVID-19 все ще залишаються, лікар зазвичай призначає повторний аналіз.

Антитіла / імуноглобуліни – супергерої

Антитіла або імуноглобуліни (Ig) – це «захисники» нашого організму від різних вірусів, бактерій та інших інфекційних агентів. Імунна система людини настільки розумна, що під час вторгнення в організм збудників різних інфекцій вона починає виробляти специфічні білки, мета яких – «знищити» і «запам’ятати» цю інфекцію. При повторній зустрічі зі збудником, антитіла виробляються швидко і в більшій кількості, і можуть нейтралізувати цей мікроорганізм без наслідків для організму.

Визначення в крові різних класів антитіл є інформативним свідченням поточного або минулого інфекційного процесу, допомагає оцінити стадію розвитку інфекції. Рівень антитіл і динаміка антитільної відповіді у різних людей можуть відрізнятися. Це залежить від стану імунної системи людини, наявності супутніх захворювань та інших факторів. Зокрема, при COVID-19 імуноглобуліни починають формуватися в середньому через 7-14 днів після контакту з вірусом. Важливо розуміти, що оскільки антитіла починають вироблятися не з першого дня інфікування, то і тест на імуноглобуліни може бути негативним, адже тестування може потрапити на період, коли організм ще не встиг сформувати імунну відповідь.

Імуноглобуліни класу M до SARS-CоV-2 (IgM)

Їх рівень зазвичай стає доступним для виявлення не раніше 1-2 тижнів від контакту зі збудником (не раніше 5 днів від появи симптомів при симптоматичному перебігу), а загальний період ймовірного виявлення антитіл класу M частіше становить менше 2-3 місяців – протягом цього часу IgM антитіла поступово повністю змінюються на IgG. Таким чином, виявлення антитіл класу M може вказувати на недавнє інфікування SARS-CoV-2. Однак, результат цього тесту сам по собі не може служити підставою для діагностичних висновків. Рівень антитіл і динаміка антитільної відповіді можуть індивідуально варіювати.

Імуноглобуліни класу G до SARS-CоV-2 (IgG)

IgG починають визначатися в крові приблизно з 21-28 дня від моменту зараження, їх рівень довгий час може залишатися високим. За наявністю і рівнем IgG антитіл в крові можна судити про факт інфікування в минулому і визначити наявність специфічної імунної відповіді.

Експрес-тести

За допомогою експрес-тестів можна приблизно за 15 хвилин визначити, чи є в крові специфічні антитіла до вірусу SARS-CoV-2. Плюс тесту в швидкості, мінус – у недостатній точності. Для дослідження методом ІФА потрібно більше часу, ніж для експрес-тесту, але він має більш високу чутливість, а значить, з більшою ймовірністю зможе визначити специфічні імуноглобуліни в сироватці крові.

Кому необхідно проводити тестування методом ІФА.

Використання ІФА-тестів для визначення антитіл в сироватці крові до вірусу SARS-Cov-2 врегульоване наказом МОЗ від 20.05.2020 № 1227 «Про затвердження змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)». За інформацією МОЗ України, ІФА-тести дозволять забезпечити масовий скринінг населення.

Згідно з рекомендацією МОЗ, в першу чергу ІФА-тестування необхідно пацієнтам з симптомами ГРВІ (у т.ч. COVID-19), пневмонією, контактним особам, пацієнтам, що потребують планової госпіталізації та / або операції, медичним працівникам, які працюють з хворим COVID-19 , а також працівникам інших галузей, які схильні до високого ризику зараження на робочому місці. Ми радимо проходити тестування всім, хто часто контактує з великою кількістю людей: працівникам транспортної галузі, сфери торгівлі, туризму та інших галузей.