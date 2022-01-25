25 січня — День Святої Тетяни

Тетянин день є одним із найвідоміших січневих свят, має сталу дату святкування – 25 січня. Дата 25 січня визначено не випадково. Вона пов’язана з ушанування великої мучениці Тетяни. За переказами, її стратили саме в цей день.

Також у цю дату прийнято святкувати неофіційний День студента.

Історія свята

За переказами, Тетяна жила у II-III століттях в Римі й була родом із багатої родини. Її батьки були християнами і виховували дочку в благочесті. Досягнувши повноліття, Тетяна не стала виходити заміж, адже розуміла, що жодна любов не зрівняється з Божою, і тільки йому хотіла вона служити. Відомо, що дівчина у пості та молитві доглядала за хворими, допомагала незаможним і нужденним членам християнської громади, а також відвідувала в’язнів.

Під час чергових гонінь християн, дізнавшись, що Тетяна християнка, язичники схопили дівчину й знущалися над нею. Її змушували поклонитися статуї язичницького бога Аполлона. Проте у Тетяни вистачило сил та мужності встояти й відповісти відмовою. За це її прирекли на жорстокі тортури. Після чергових катувань, зрозумівши, що Тетяна не зречеться Христа, – їй відрубали голову мечем.

Нині ж християни згадують Тетяну в молитвах, а сама мучениця зарахована до лику святих, адже навіть жорстокі тортури не зламали її віру в Господа.

Зв’язок зі студентством

Цього дня у 1755 році імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету, який був першим навчальним закладом у Російській імперії такого високого рівня. Ця дата вважається днем заснування університету.

Згодом день стали відзначати всі студенти. Навіть у народі мученицю Тетяну стали називати їхньою покровителькою.

Традиції

Щороку в День Тетяни у церквах проводять богослужіння на честь мучениці, а студенти та школярі можуть поставити свічки за успіхи у навчанні.

На Тетянин день зазвичай влаштовують посиденьки, накривають стіл. За традицією господині печуть хліб та печиво у формі cонця. За виглядом випічки, зокрема, намагалися визначити, що чекає в майбутньому: якщо тісто добре піднімається – то рік буде хорошим. Кожен член сім’ї має скуштувати цей смаколик.

Звісно ж, студенти влаштовують цього дня гучні святкування та веселощі. Вони вірять: якщо під час свята намалювати будинок із димарем на останній сторінці заліковки, то навчання буде успішним та легким наступного року.

Головною хорошою студентською прикметою цього дня вважається, як слід повеселитися і в жодному разі не торкатися конспектів.

У Тетянин день будинок повинен бути в чистоті. Знаходитися в неприбраному житлі вважалося поганою прикметою. Люди вірили, що це призведе до нещасть та неприємностей. Тому прибирання потрібно зробити напередодні, у день свята не можна наводити порядок у домі, а також займатися рукоділлям.

Вірили також, що дівчинка, яка народилася в цей день, отримає заступництво святої Тетяни і обов’язково стане в майбутньому доброю господинею.

У Тетянин день, як вважалося, потрібно вийти на пагорб і загадати на сонці бажання. Якщо робити це щиро від всієї душі – воно обов’язково збудеться.

За прикметами, якщо в цей день морозно і сонячно – урожай буде багатим.

А щоб добре вродила капуста, в цей день селяни змотували пряжу в тугі клубки.

За матеріалами central-ua.tv