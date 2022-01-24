Планові відключення світла на Макарівщині

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

23-29 січня 2022 р. будуть проводитися

планові технічні роботи

на електромережах Макарівщини

23 січня 2022 р.

Пашківка: Нова

Нові Опачичі: Луцька, Волинська, Миру, 1 Травня, Лісний, Лесі Українки, Кібенка, Карцевої, Опачицька

Макарів: Дорожна

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

24 січня 2022 р.

Пашківка: Нова

Нові Опачичі: Луцька, Волинська, Миру, 1 Травня, Лісний, Лесі Українки, Кібенка, Карцевої, Опачицька

Макарів: Дорожна

Грузьке: Леніна

Великий Карашин: Набережна

Бишів: Гайдуківська, Підгаївська, Підгаївський, Гагаріна, Хутір Лупське, Хутір Ферма, Брусилівська, Свято-Покровська

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Горобіївка: Калинова

Колонщина: Набережна

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

25 січня 2022 р.

Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня

Бишів: Садова

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

26 січня 2022 р.

Гавронщина: Жовтнева

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

Копилів: Мигринівка

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

27 січня 2022 р.

Копилів: Мигринівка

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

28 січня 2022 р.

Копилів: Мигринівка

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

Бишів: Мічуріна, Гагаріна, Брусилівська, Шевченка, Київська, Захисників України, Підгаївська, Польова, Степова, Нова, Шкільна, Мічуріна пров., Циганкова, Новоселицька, 1 Травня, Гайок, Жданова, Римаря, Свято-Покровська

Горобіївка: Калинова

Макарів: Заводський

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

29 січня 2022 р.

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Бишів: Хутір Лупське

Горобіївка: Калинова

(з 10.00 год. до 16.00 год.)