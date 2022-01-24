Планові відключення світла на Макарівщині

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»
23-29 січня 2022 р. будуть проводитися
планові технічні роботи
на електромережах Макарівщини
23 січня 2022 р.
Пашківка: Нова
Нові Опачичі: Луцька, Волинська, Миру, 1 Травня, Лісний, Лесі Українки, Кібенка, Карцевої, Опачицька
Макарів: Дорожна
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
24 січня 2022 р.
Пашківка: Нова
Нові Опачичі: Луцька, Волинська, Миру, 1 Травня, Лісний, Лесі Українки, Кібенка, Карцевої, Опачицька
Макарів: Дорожна
Грузьке: Леніна
Великий Карашин: Набережна
Бишів: Гайдуківська, Підгаївська, Підгаївський, Гагаріна, Хутір Лупське, Хутір Ферма, Брусилівська, Свято-Покровська
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Горобіївка: Калинова
Колонщина: Набережна
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
25 січня 2022 р.
Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня
Бишів: Садова
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
26 січня 2022 р.
Гавронщина: Жовтнева
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
Копилів: Мигринівка
(з 9.00 год. до 15.00 год.)
27 січня 2022 р.
Копилів: Мигринівка
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
28 січня 2022 р.
Копилів: Мигринівка
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
Бишів: Мічуріна, Гагаріна, Брусилівська, Шевченка, Київська, Захисників України, Підгаївська, Польова, Степова, Нова, Шкільна, Мічуріна пров., Циганкова, Новоселицька, 1 Травня, Гайок, Жданова, Римаря, Свято-Покровська
Горобіївка: Калинова
Макарів: Заводський
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
29 січня 2022 р.
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Бишів: Хутір Лупське
Горобіївка: Калинова
(з 10.00 год. до 16.00 год.)