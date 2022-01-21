Корисні поради: ЧЕРЕЗ ЯКІ 7 ПРИЧИН ГУБИ МОЖУТЬ ТРІСКАТИСЯ

Потріскані губи — найбільш поширена «зимова» проблема, хоча, звичайно, тріскатися і облазити вони можуть у будь-який час року. Ми зібрали основні причини, через які це відбувається, а, крім того, зробили добірку порад, які допоможуть якомога швидше повернути губи у нормальний стан.

Одразу скажемо, що вилікувати потріскані губи у більшості випадків можна за домашніх умов. Якщо ситуація не дуже критична, то все мине за кілька днів. Якщо це щось серйозніше, то знадобиться кілька тижнів. Найголовніше — не лише розібратися з наслідками, а й зрозуміти, що зробити, щоб це не відбувалося у майбутньому.

Губи облазять, коли стають занадто сухими. Але річ у тім, що для них взагалі нормально бути сухими, оскільки на їх поверхні немає жирових залоз. У цьому є плюси — на губах немає прищів, оскільки пори не забиваються. Хоча прищі можуть з’явитися на шкірі навколо губ — там ці залози є.

Загалом, ніякого захисного і зволожуючого шару на губах немає або майже немає, а тому шкіра на них дуже і дуже вразлива. Вона за своєю природою просто більш чутлива, ніж шкіра на більшості інших ділянок вашого тіла. Це означає, що губам потрібне регулярне зволоження — саме тут на допомогу прийде ваш улюблений бальзам. Але деякі фактори — як зовнішні, так і внутрішні — можуть негативно вплинути на стан шкіри губ і змусити її сохнути сильніше. І що ж це за фактори?

7 причин сухості губ

Ви постійно облизуєте губи

Така звичка є у багатьох — нам часто хочеться облизати губи, особливо якщо вони вже сухі і почали тріскатися. І це, здається, найгірше з того, що можна зробити. Ферменти, які містяться у слині, не кращим чином впливають на шкіру губ, фактично руйнуючи її.

Придбайте бальзами і гігієнічні помади, розкладіть по усіх кишенях і користуйтеся.

Ви їсте багато солоного

Солона їжа, особливо та, на якій сіль міститься зверху, наприклад, печиво, може стати сильним подразником для губ. Сіль затримує воду, через що губи почнуть сохнути ще сильніше, ніж могли б.

Отже, зверніть увагу на свою дієту.

Ви п’єте мало води

Сухі губи — один з основних симптомів зневоднення. Чим більшим є дефіцит рідини, тим більш вираженою буде сухість. Саме тому треба пити більше рідини в цілому і води зокрема.

Шкодить сухе повітря

Якщо повітря там, де ви проводите багато часу, сухе, то ваша шкіра теж почне сохнути. На губах це відіб’ється у першу чергу. Вони часто сохнуть саме взимку, оскільки у цю пору року повітря є особливо сухим.

З погодою боротися не вдасться (знову ж таки — використовуйте бальзам), а ось із сухістю у приміщенні допоможе впоратися зволожувач повітря.

У вас дефіцит вітамінів

Шкіра на губах часто тріскається через нестачу вітамінів. Це може бути пов’язано з дефіцитом вітаміну В12. Потріскані червоні губи — одна з помітних ознак авітамінозу.

Якщо ви підозрюєте, що проблема у вітамінах, здайте аналіз, щоб точно знати, у чому причина.

Підібрати вітамінний препарат допоможе лікар, самодіяльністю тут краще не займатися.

Це вплив ліків

Губи можуть почати сильно сохнути через деякі медикаменти. Так, наприклад, таку реакцію можуть викликати антидепресанти, ліки від алергії і антибіотики.

Якщо ліки потрібно приймати протягом тривалого часу, то варто порадитися з лікарем, чи можна замінити препарат.

У вас алергія

Алергічна реакція теж може проявлятися тріщинами на шкірі губ. Розпізнати алергію можна за свербінням і почервонінням. Часто таку реакцію можуть спровокувати зубна паста, косметика — як декоративна, так і доглядова.

У цьому випадку допоможуть препарати від алергії — креми, мазі, таблетки.

Перед тим як почати їх використовувати, краще порадитися з лікарем.

Що робити, щоб губи

швидше гоїлися

Перш за все усувайте причину, через яку вони сильно тріскаються. Тоді вам залишиться лише прискорити процес загоєння.

Дерматологи і косметологи радять такий трюк: змочіть губи водою, а потім нанесіть щільний шар бальзаму або гігієнічної помади. Краще, якщо це будуть засоби без кольору і запаху, які можуть стати додатковими подразниками.

Правильні і гарні інгредієнти бальзаму: кераміди, ланолін, вітамін Е, масло ши — знайдіть їх на упаковці.

Наскільки часто можна використовувати гігієнічну помаду?

Так, це питання теж є важливим. Чи можна перестаратися з бальзамом і помадою? Навряд чи, якщо не йдеться про екстремальні випадки. У іншому ж краще використовувати їх настільки часто, як це потрібно, — за наявності відчуття сухості. Є сенс наносити зволожуючий шар навіть перед сном, тоді губи швидше відновляться.

У нормі губи загояться за 2-3 тижні. Якщо ви робите усе, що потрібно, а поліпшень жодних не спостерігається, покваптеся до лікаря. Може виявитися, що справа зовсім не у сухому повітрі, а у грибковій інфекції або іншому захворюванні, про яке ви навіть і не підозрюєте.