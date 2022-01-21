Футзал повертається. Поновився розіграш чемпіонату Києва з футзалу серед дитячих команд

2008 р.н.

СК “Юніор” 6:0 “Sporting Kyiv”

СК “Юніор” 1:1 “ДЮСШ-25”

Одразу 2 матчі зіграла команда 2008 року народження 15 січня. Спершу макарівчани, володіючи перевагою впродовж усього матчу, обіграли із рахунком 6:0 київський “Sporting”. Рахунок у матчі відкрив Даниїл Шанько, який перехопив невдалу передачу та відправив м’яч у нижній кут воріт, а незадовго до перерви “юніори” відзначилися ще двічі : Назар Прудченко забив з передачі Назара Єфремова, а Дмитро Федченко за секунду до закінчення першого тайму завершив особливо красиву контратаку третім взяттям воріт. По перерві команда з Макарова забила ще тричі – Назар Єфремов добив м’яч вже у пусті ворота після сольного проходу та удару Артема Ціпка, Євген Войтюк проштовхнув м’яч у нижній кут воріт після того, як обікрав захисника, а Дмитро Федченко оформив дубль, скориставшись помилкою голкіпера, і перекинувши шкіряну кулю над ним.

А от в другому матчі “Юніор” розписав нічию із лідером турнірної таблиці – “ДЮСШ-25”. Це була перша втрата очок столичної “ДЮСШ”. Ближчими до того, аби відкрити рахунок, були номінальні гості, які двічі влучили в каркас воріт. Однак забили хлопці з Макарова, які блискуче «підловили» суперника, який після атаки не встиг повернутися на власну половину поля – з ударом Прудченка голкіпер впорався, однак на добиванні в потрібному місці і в потрібний час був Єфремов. А от в другому таймі кияни рахунок зрівняли – помилка голкіпера “Юніора” Іллі Карпця на виході вартувала пропущеного м’яча. Хоча Іллі насправді треба віддати належне – і до, і після пропущеного м’яча він неодноразово рятував команду від, здавалося б, уже стовідсоткового голу.



2009 р.н.

“Ураган” 10-2 СК “Юніор”

“Відрадний” 8:0 СК “Юніор-2”

У двох команд 2009 року народження сумна стабільність – обидві команди поступилися із різницею у 8 м’ячів. У складі першої команди два м’ячі престижу записали на свій рахунок Владислав Здольник та Ярослав Рубанчук.

2011 р.н.

“FARR” 0-3 СК “Юніор”

Десятирічні футболісти здобули впевнену перемогу над командою із середини турнірної таблиці. Лік забитим м’ячам на початку другого тайму ударом під поперечку повів Назар Бондар, а в останній п’ятихвилинці дубль голи Іллі Цибровського та Назара Бондара зняли всі питання щодо переможця матчу, хоча по грі насправді були зобов’язані зробити це ще до перерви.



2012 р.н.

“Ніка” (Бучанська ДЮСШ) 12-1 СК “Юніор-2”

Бучанська ДЮСШ “Ніка” виявилася макарівчанам 2012 року народження не по зубах. М’яч престижу – на рахунку Влада Іващенка.

2013 р.н.

ДЮСШ “Дарниця” 3:7 СК “Юніор”

Восьмирічні макарівчани виявилися сильнішими за своїх ровесників із ДЮСШ “Дарниця”. Перший тайм завершився бойовими 3:4 (хет-трик на рахунку Тимура Цибровського, а також 1 автогол), однак у другому таймі “юніори” суперника таки дотиснули завдяки трьом м’ячам Іллі Мацеєва, які так і залишилися без відповіді від киян.

2014/2015 р.н.

КДЮСШ “Переможець-2” 6:2 СК “Юніор”

У наймолодшій віковій категорії забиті м’ячі Єгора Жгута та Олександра Сімшага не допомогли команді з Макарова у протистоянні із другою командою КДЮСШ “Переможець”.