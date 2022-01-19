Рецепти Сирників

ЗВИЧАЙНІ

На 2 порції: 400 г сиру (творогу) (9 % жирності), 1 шт. яйце, 3 ст. л. борошна (і додатково для паніровки), 3 ст. л. цукру, 3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження, 1 дрібка солі, 10 г ванільного цукру.

Сир (400 г) перекладіть в невелику скляну або пластикову миску. Додайте дрібку солі, одне яйце, 3 ст. л. цукру, і 10 г ванільного цукру. Я не люблю, щоб сирники були занадто солодкими, але ви можете додати трохи більше цукру, наприклад 4 ст. л. Сир для сирників можна використовувати як базарний, так і магазинний. Головне, щоб він був не кислим і сильно вологим. Якщо використовуєте магазинний сир, то беріть сир в м’яких поліетиленових пакетах.

Після того, як ви покладете всі інгредієнти до миски, перемішайте їх до отримання однорідної маси. Для цього найкраще використовувати звичайну виделку, ложку або товкучку для картоплі.

До отриманої сирної суміші додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними.

Змочіть руки невеликою кількістю соняшникової олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Придавіть кульки руками, щоб вийшли гарні невеликі сирники.

Тепер запаніруйте сирники в борошні, щоб вони не втратили форму і засмажити до апетитною скоринки.

Розігрійте антипригарну пательню з 3-4 ст. л. соняшникової олії на середньому вогні. Пательня для сирників повинна добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при смаженні, так ваші сирники підсмажаться якнайкраще. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли. Для того, щоб отримати красиву золотисту скориночку треба обсмажувати сирники по 2-3 хвилини з кожного боку. Але у вас може піти трохи більше або менше часу.

З МАНКОЮ

400 г грубозернистого сирка; одне найсвіжіше яйце; 3-4 ст. л. манної крупи; 2 ст. л. цукру; 2-3 ст. л. білої просіяного борошна; ванільний цукор; сіль.

Гарненько збийте яйця з сіллю і цукром. Відносно невелика кількість останнього попереджає горіння сирників на сковороді. А підсолодити готові вироби можна вже при подачі.

В отриману яєчну масу всипте манку і дайте їй декілька хвилин на розбухання. Введіть в заготовку трохи розтертий виделкою сир і добре перемішайте.

Вологими руками сформуйте кульки і прbплюсніть їх до потрібної висоти. Відразу ж опускайте вироби в кипляче на сковороді рослинне масло. Щоб сирники добре пропеклися, вогонь повинен бути не дуже великим.

Як тільки на нижній стороні з’явиться скориночка, переверніть сирники і досмажте з іншого боку. Подавайте в охолодженому вигляді з будь-яким підходящим соусом.

ПИШНІ

350 г сиру низької жирності; 2 свіжих яйця; близько 5 ст. л. білої пшеничної муки; 2 ст. л. цукру; ½ ч. л. соди; для контрасту смаку трохи солі.

Розімніть сир виделкою в глибокій ємності.

Окремо збийте міксером яйця з сіллю і цукром, щоб білувата бульбашкова маса збільшилася в два рази.

Додайте в яєчну масу в сир, додайте соду, погашену оцтом, а краще лимонним соком.

Просійте борошно для збагачення киснем і частинами введіть її в сирне тісто.

Поки на плиті гріється сковорода з маслом, зліпіть овальні або круглі сирники. Викладайте їх по одному на сковорідку і обсмажуйте з кожної сторони по 2-3 хвилини.

Обсмажені сирники викладіть в один ряд на лист, застелений пергаментом. Зверху за бажанням полийте сметаною, змішаною з цукром, поставте в духовку (180 °С) на 10-15 хвилин.

БЕЗ ЯЄЦЬ

Пара пачок сиру по 180 г, не більше 17% жирності; щіпка солі; 1-2 ч. л. цукру; 1 ст. л. борошна для тіста і ще трохи для обвалювання; олія для смаження.

Сир з пачок викладіть в миску. Додайте сіль і цукор. (Перестаратися з останнім не варто, так як цукор дуже швидко перетвориться в сироп і потребує більшої кількості борошна, що у разі приготування сирників без яєць не дуже добре).

Гарненько розітріть масу виделкою і введіть ложку борошна. Продовжуйте вимішувати м’яке тісто ложкою.

Стіл притрусіть борошном, викладіть сирну масу, швидко сформуйте з неї ковбаску. Наріжте її на невеликі кружальця, обваляйте їх зовсім трохи в борошні, тільки щоб не прилипали.

У сковороду не кваплячись влийте олію, добре прогрійте його і викладіть підготовлені кружальця. Зменшіть вогонь. У перші кілька хвилин, поки низ не схопиться і досить не підрум’яниться, чіпати сирники суворо заборонено. Інакше вони просто розваляться.

Пізніше переверніть і досмажте з другого боку.

В ДУХОВЦІ

250 г сиру 2% жирності; яйця – 2 шт.; 3 ст. л. пшеничних або вівсяних висівок; стевія – 1 ст. л.; ванілін, кориця; розпушувач на кінчику ножа.

Всі складові змішуємо. Домагаємося гладкою пюреподібної маси.

Формуємо коржі, викладаємо їх на деко.

Запікаємо при 180 градусах 30 хвилин.

Їмо з чаєм, мусом з ягід (дозволено на чергуванні), сметаною на сніданок або полуденок.