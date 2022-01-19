Цікаві факти Водохреща. Як правильно купатися в ополонці

19 січня православні відзначають Хрещення. У цей день люди занурюються в зимову ополонку, вважається, що так можна зцілитися від різних недуг, повернути сили і здоров’я.

Жорстких правил, про те, як правильно купатися в Хрещення немає. За традицією в холодну воду занурюються тричі з головою. Від такого короткочасного пірнання активізується центральна нервова система, в кров викидається адреналін, людина отримує заряд бадьорості та гарного настрою.

Моржування – регулярне купання в ополонці – надзвичайно корисно для здоров’я. Але якщо ви вперше зважилися спробувати зануритися саме на Водохреща і до наступного року не плануєте повторювати процедуру, до неї потрібно підготуватися заздалегідь. На купання може негативно відреагувати сечостатева і серцево-судинна системи, розвинутися різні запалення. Людям, які мають хронічні хвороби, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Новачкам краще не занурюватися в ополонку, якщо температура повітря нижче 5 градусів морозу.

Приймати міцні напої до занурення в купіль не можна, а ось щільно поснідати за 2 години до процедури потрібно.

Перед початком процедури необхідно зробити легку розминку, пробіжку, розігріти тіло. Така підготовка захистить тіло від судом і прогріє м’язи. Спочатку зніміть верхній одяг, через пару хвилин взуття, і тільки потім роздягайтеся зовсім. Краще якщо грудна клітка опиниться на морозі в останню чергу.

Біля спеціально обладнаних купелей присутні медики і рятувальники, які зможуть надати допомогу в разі потреби. Купатися краще починати саме в таких місцях. Та й персональний помічник, швидше за все, теж може знадобитися. Допомогти вибратися з ополонки, протягнути рушник, теплий одяг, термос з гарячим чаєм, допомогти застібнутися – не відмовляйтеся від допомоги один одного і самі виявляйте її.

Не дивлячись на традицію, медики не рекомендують новачкам поринати з головою. Так можна спровокувати спазм судин головного мозку. Стрибки у воду вперед головою також можуть призвести до шоку від холоду.

Щоб не переохолоджуватися, купання в ополонці не повинно займати більше однієї хвилини, через це не потрібно плавати у крижаній воді. 3-10 секунд для триразового занурення цілком достатньо. Дихайте рівно і розмірено

Після того, як ви вибралися з ополонки розітріться сухим рушником, зніміть з себе мокрий одяг, переодягніться в сухе і тепле (не забудьте шапку!) Найкраще приготувати для цього махровий довгий халат і вовняні шкарпетки. Одягатися потрібно в зворотному порядку – спочатку захистити грудну клітку, потім ноги. Після купання в ополонці краще відразу пройти в тепле приміщення і випити гарячий ягідний чай з медом.

За матеріалами okiua.blogspot.com