ПОСПІШАЙТЕ ПОРИНУТИ У КАЗКУ

Всі ми – і діти і дорослі – любимо казки. Особливо в період новорічних свят, коли кожен в душі чекає хоча б на невеличке диво. А особисто мені давно припала до душі така собі проста, але рятівна фраза: «якщо немає див, – дивуйте самі». Минулого тижня ми з сином, так само, як і багато жителів громади, та й не тільки Макарівської, відкрили для себе одне чарівне місце, де із задоволенням поринули у казкову атмосферу… Думаю, що всі одразу зрозуміють про що мова, адже мабуть бачили у мережі Фейсбук чимало чудових фото у захопливій новорічній локації у селі Ніжиловичі. Більш докладніше про це чарівне місце дізналася, поспілкувавшись з головним чарівником, який вміє дивувати і піклуватися про своїх односельців – зі старостою села Ніжиловичі, Юрієм Недашківським.

Юрію Олександровичу, скажіть будь ласка, в кого ж виникла така цікава ідея і чому?

– Ви знаєте, спостерігаючи за нашим сьогоденням, неважко помітити, що людей настільки пригнітили важкі обставини, постійна непевність, пандемія, тривоги, що вони почали віддалятися одне від одного, і замикатися в собі. Кожен виживає як може. У більшості на перший план вийшла робота – за послуги заплатити і дітей хоча б прогодувати і вдягнути, на дозвілля ж часу не вистачає. Гостро відчувається потреба у духовності, людяності, спілкуванні, відкритості, співчутті. Тому й прийшла така думка: подарувати всім цю казку, святковий настрій, радісне відчуття новорічного дива. Чомусь раніше, не дивлячись на важкі роки після війни , люди вміли веселитись, радіти життю. Які були вечорниці, народні гуляння, як працювали дружно, так і допомагали один одному… А нині, через ці вимушені карантинні обмеження, – ні зібратися, ні поспілкуватися, ні відпочити. У більшості людей одна і та ж картинка перед очима. Особливо гостро відчув це, і багато чого переосмислив, перебуваючи і на військовій службі в АТО…

Я змалку тягнувсь до краси, і по сьогодні люблю все творче. І вже давно колекціоную різноманітні фігури, і самому подобається створювати щось красиве. От і назбиралася в мене чимала колекція різних витворів. А в минулому році ми подумали: «а чому б не поділитися всією цією красою, і виставити її біля сільського Будинку культури на радість односельцям?» Така локація всім надзвичайно сподобалася. Отож цього року ми продовжили, істотно розширивши композицію новими цікавими фігурами, а також необхідними зручностями: помістили скульптури в будиночки, поставили кіоск з чаєм та кавою, бо багато ж людей приїжджає здалеку (і з Карпат, і з Білої Церкви, з Кагарлика) та й зима ж нині. Ще й цього року побудували цегляну капличку біля мосту.

А хто ж виділив кошти на цю красу?

Ні копійки з бюджету ми не витратили. Все це зроблено за мої власні кошти.

На мій погляд, Ваші скульптури просто дивовижні. А чи хтось Вам допомагає їх створювати?

Мені допомагає моя сім’я – дружина і діти, вони, хоча вже і дорослі, але так як і я люблять творити красу.

А де Ви знаходите ідеї?

Зазвичай, ідеї знаходимо в інтернеті, перероблюючи і додаючи щось на свій смак. З синами виготовляв металеві та дротяні конструкції фігур, а доньки обгортали їх дощиком. Можливо, можна було зробити і краще, але ж ми ще вчимося, і дуже старалися.

І у Вас це вийшло чудово. Дуже приваблюють незвичайні скульптури із сіна. Хто ж їхній автор?

Два роки тому побачив у інтернеті такі роботи у майстрині Ірини Контарь. З того часу замовляю і купую в неї ці незвичайні витвори. З дерева роблять багато чого, а от із сіна – рідше. Це і матеріалу багато потрібно, і відповідно – часу для виготовлення. І виглядають вони казково, повертаючи нас у дитинство, до наших рідних традицій. Єдине, що транспортувати їх сюди з Києва не просто, але з цим завданням ми впоралися. Головне – мати бажання.

А чи хтось слідкує за порядком на території локацій?

Так, звичайно, – в години, коли вмикаємо святкову ілюмінацію, (щодня з 17.00 до 24.00), або я, або хтось із синів чергуємо там. Бо і відвідувачі різні бувають, і не кожен цінує людську працю. Все залежить від виховання. А у період новорічних свят людей особливо багато. Всім хочеться побачити щось новеньке і цікаве. І це радує – отже, наша праця -потрібна, і привносить свій вклад у культурний, естетичний і духовний розвиток людей.

А чи плануєте розвивати ідею і надалі у цьому напрямку?

Звичайно, маємо далекоглядні плани. Наше завдання – розвиток села і презентація його у кращому ракурсі. Адже не в останню чергу, позитивна реклама привертатиме увагу, а заразом – і фінансові надходження, що конче необхідно для розбудови інфраструктури, а отже – підняття загального рівня життя і духовності. А також – є позитивним прикладом для інших сіл. І самі і з задоволенням раді успіхам і знахідкам інших і залюбки перейматимемо хороший досвід. Як то кажуть: «Одна голова добре, а дві – краще».

Ми гостинно всіх запрошуємо і завжди раді гостям.

І звичайно ж, зупинятися на досягнутому не збираємося. Наступного року обіцяємо порадувати всіх новими скульптурами і всілякими цікавинками.

Ми гостинно всіх запрошуємо і завжди раді гостям. І звичайно ж, зупинятися на досягнутому не збираємося. Наступного року обіцяємо порадувати всіх новими скульптурами і всілякими цікавинками. А я, зі свого боку, Юрію Олександровичу, бажаю Вам у новому році: міцного здоров’я, творчого натхнення, нових успіхів, креативних знахідок і сімейного затишку. І раджу усім, хто ще не встиг побачити цієї краси – поспішайте поринути у казку, адже локація працюватиме ще до 19 січня.

Галина ГЕРАСИМЕНКО