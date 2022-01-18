18 січня 2022 р.
Яблунівка: Поліська, Грушевського, Миру, КТП в полі, Польова, Молодіжна, Шевченка, Бишівська, Радянська
Леонівка: Набережна, Бородіна, КТП в полі
Ясногородка: Київська, Дружби
Чорногородка: Будівельна
Мостище: Постишева
Великий Карашин: Ровенська
(з 9.00 год. до 15.00 год.)
Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна, Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру
Лишня: Київська
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
19 січня 2022 р.
Ферма: Дружби, Щаслива, Комарова
Королівка: Клубна
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
20 січня 2022 р.
Макарів: Мирний, Миру, Вишнева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Піонерська, Бондаренка, Озерна, Толстого, Димитрія Ростовського, Проектна, Стуса Василя, Гончара Олеся, Туптала, Черешньових, Петриченка, Комарова, Незалежності, Механізаторів
(з 9.00 год. до 15.00 год.)
Ферма: Дружби, Щаслива,
Комарова
Королівка: Клубна
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
21 січня 2022 р.
Ніжиловичі: Першотравнева
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія
Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна
Макарів: Ватутіна
Вишеград: Київська
Мотижин: Слобода
Копилів: Миру
Людвинівка: Калинівський
Липівка: Шевченка
Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка
Гавронщина: Польова
Березівка: КТП
Плахтянка: Коцюбинського
(з 11.00 год. до 17.00 год.)
22 січня 2022 р.
Ніжиловичі: Першотравнева
(з 10.00 год. до 16.00 год.)
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!0
18 січня 2022 р.