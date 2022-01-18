ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

18 січня 2022 р.

Яблунівка: Поліська, Грушевського, Миру, КТП в полі, Польова, Молодіжна, Шевченка, Бишівська, Радянська

Леонівка: Набережна, Бородіна, КТП в полі

Ясногородка: Київська, Дружби

Чорногородка: Будівельна

Мостище: Постишева

Великий Карашин: Ровенська

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна, Каховська, Будівельна, Поліська, Київська, Підлісна, Нова, Озерна, КТП в полі, Прорізна, Миру

Лишня: Київська

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

19 січня 2022 р.

Ферма: Дружби, Щаслива, Комарова

Королівка: Клубна

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

20 січня 2022 р.

Макарів: Мирний, Миру, Вишнева, Прогрес, Пушкіна, Дружби, Піонерська, Бондаренка, Озерна, Толстого, Димитрія Ростовського, Проектна, Стуса Василя, Гончара Олеся, Туптала, Черешньових, Петриченка, Комарова, Незалежності, Механізаторів

(з 9.00 год. до 15.00 год.)

Ферма: Дружби, Щаслива,

Комарова

Королівка: Клубна

(з 10.00 год. до 16.00 год.)

21 січня 2022 р.

Ніжиловичі: Першотравнева

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія

Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна

Макарів: Ватутіна

Вишеград: Київська

Мотижин: Слобода

Копилів: Миру

Людвинівка: Калинівський

Липівка: Шевченка

Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка

Гавронщина: Польова

Березівка: КТП

Плахтянка: Коцюбинського

(з 11.00 год. до 17.00 год.)

22 січня 2022 р.

Ніжиловичі: Першотравнева

(з 10.00 год. до 16.00 год.)