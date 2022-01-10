Взяття жінок на військовий облік від А до Я у поясненнях влади та нормах законів

Військовий облік військовозобов’язаних жінок відбуватиметься планово, поступово, з урахуванням особливостей перехідного періоду

Ми вже розповідали про Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, який був затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 р. № 313 та набрав чинності 17.12.2021 р. Ця новація викликала чимале обговорення та пристрасні дискусії в професійному середовищі й соцмережах.

Військовий облік жінок:

пояснення Міноборони

У Міноборони наголосили: ще навесні 2021 року в Україні набрали чинності законодавчі зміни, якими, зокрема, передбачено, що на військовий облік військовозобов’язаних беруться жінки, «які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком». Ось відповідний перелік, що набув чинності 17 грудня 2021 року, і був розроблений Генеральним штабом ЗС України та затверджений у встановленому порядку наказом Міністерства оборони України. Він містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності.

Міноборони повідомило: процес взяття на військовий облік жінок, визначений законом, проводитиметься територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки поступово, відповідно до готовності нормативно-правової бази, з урахуванням особливостей перехідного періоду. Впродовж 2021-2022 років у Збройних силах України буде приведено у відповідність нормативно-правові акти та розроблено організаційно-розпорядчі документи щодо особливостей взяття на військовий облік жінок. До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

Постановка на військовий

облік жінок: заява

Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. Готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.

«Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним. Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть виїжджати винятково за бажанням», — сказав В. Залужний.

За його словами, Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому разі долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював.

Взяття на військовий облік –

не призов на службу:

пояснення від

військової розвідки

У Головному управлінні розвідки Міноборони вказали, що взяття на військовий облік – це не призов на службу. На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи.

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

На ключове питання «Як стати на військовий облік, де, у який строк?» у ГУР відповіли: військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування.

Процес постановки на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відслідковувати наявні людські ресурси.

Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

Ухилення від постановки

на військовий облік:

на що варто звернути увагу

Якщо проаналізувати норми чинного законодавства, то варто зауважити ще кілька важливих нюансів.

Так, ухилення від постановки на військовий облік тягне за собою накладення штрафів у розмірах 850-1700 гривень — на відповідну особу. Штраф у 5100-8500 гривень загрожує роботодавцю військовозобов’язаного, який ухиляється від обліку.

Якщо жінка, яка має відповідні професію, вік та стан здоров’я, діє як ФОП, працює за цивільно-правовим договором чи перебуває у стані домогосподарки, то це не впливає на необхідність стати на військовий облік. Хіба що кишеня роботодавця не постраждає. Але нормативка не передбачає виключень у постановці на облік для підприємців чи декретниць.

Процедура для чоловіків виглядає наступним чином: у територіальному центрі комплектування (так тепер називають військкомати) пишеться заява, надаються копії документів про особу, освіту, роботу, сімейний стан. Якщо особа підлягає взяттю на військовий облік, її спрямують на медкомісію, яка визначає придатність до військової служби.

Призвати військовозобов’язаного до лав Збройних сил чи інших військових формувань можуть, як вже йшлося вище, у воєнний час. Щоправда, ще залишаються виклики на навчальні збори.

За матеріалами buh.ligazakon.net