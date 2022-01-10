КОЛИ МРІЯ СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ

Якось знайшла в мережі Фейсбук цікаве відео, що виставив місцевий телеканал «Авіс»: їде по Макарову дивне чудо техніки – наче машина, але зверху на ній щось схоже на змія Горинича причеплене…. Здивувалася, і вирішила подивитися ролик.. І здивувалася ще більше, коли дізналась що людина, яка створила таке чудо, живе поряд з нами у Макарові! Та й взагалі то не змій Горинич, а відомий усім персонаж з фантастичного фільму Стівена Спілберга «Чужий»… Звичайно, зацікавилася і зраділа – от і є герой для наступної історії. Але .. яким було моє здивування, коли прийшовши за вказаною адресою, побачила на воротях будинку жестяну композицію млинка і півника, на яку частенько задивлялась у дитинстві, коли пробігала повз цей будинок, бо жила з сім’єю неподалік на квартирі. Чіпляла вона дитячу уяву своєю оригінальністю і витонченістю. Мабуть, відчувалась у ній рука самобутнього майстра, якась особлива творча жилка… Так от де, виявляється, живе цей винахідник чудернацьких машин!!! Такою от несподіваною була передісторія знайомства і розмови з нашим талановитим земляком, Володимиром Івановичем Вавиловим.

Володимире Івановичу, а хто Ви за професією, і звідки ж у Вас такі незвичайні таланти? Можливо цей потяг передався Вам від батьків?

Взагалі, по професії я музикант.

Несподівано… А чому саме музика?

Мій батько, Іван Іванович, хоч і працював водієм, але дуже любив музику. Зовсім не маючи музичної освіти, він грав на кількох струнних інструментах: мандоліні, домрі, і навіть на скрипці. Мені це дуже подобалось, і я закінчив Макарівську музичну школу. Потім з 1982-го по 1985-й роки навчався у Київському музичному училищі імені Глієра ( нині Київська муніципальна академія музики імені Р.М. Глієра). В армії грав у оркестрі. А після одруження вступив до інституту культури і мистецтв М. Поплавського на відділення народних інструментів, по класу акордеона. Закінчивши навчання у 1992 році, рік попрацював у народному колективі «Чебреці», де, до речі, був першим акомпаніатором. А в 1993 році, у зв’язку із непростим фінансовим становищем нашої сім’ї, змушений був залишити музику, і зайнятися деревообробною справою. Самотужки зібрав близько 20-ти деревообробних верстатів. І вже на наступний рік серйозно зайнявся виготовленням меблів. Головним чином – більярдних столів та хатніх сходів. Моїм клієнтом був навіть колишній президент – Л. Д Кучма, який за хорошу винагороду замовив більярдний стіл у 2003 році в Криму.

А скільки приблизно виготовили більярдних столів та інших меблів за період своєї діяльності?

– Близько 50 більярдів та ліжок, не рахуючи кухонних столів, та багато різних інших виробів з дерева.

– Близько 50 більярдів та ліжок, не рахуючи кухонних столів, та багато різних інших виробів з дерева. Несподівані повороти долі. Як же тоді увійшла у Ваше життя тема конструювання автомобілів?

Якось органічно прийшла така думка. Хотілось мати своє класне авто, а грошей не вистачало. От і подумалось: « А чому б не спробувати сконструювати і машину?» Отож у 2003 році почав працювати ще й у цьому напрямку. Маючи фантазію і творчий запал, можна ж виготовити таке, чого взагалі ні за які гроші ніде не купиш. Ніяка машина не може дати такої радості натхнення, як машина виготовлена своїми руками, і саме такою, як підказує тобі власна фантазія.

А чому надали перевагу саме такому персонажу?

Мабуть, перебуваючи під враженням від фантастичного кінофільму, і прийшла до мене ідея створити таку незвичайну машину.

І як же Вам це вдалося?

Знайшов в інтернеті відео як працював над цим витвором цілий цех різнопрофільних майстрів, опанував увесь процес їхньої роботи, і почав створювати власну модель. І настільки цим захопився, віддавшись повністю роботі, що залишив без уваги свою сім’ю… А сім’я моя не зрозуміла мої потяги, і не розділила мої думки, вважаючи, що це лише дитячі забавки. Але багатьом людям і багатьом телевізійним каналам до вподоби мої витвори. І нас з ними раді бачити на різних заходах.

Щоб досягнути своєї мети у житті, іноді доводиться приносити в жертву навіть і сімейні відносини, але тільки тимчасово, тому що все це робиться заради того, щоб принести добробут в свою сім’ю, і щоб вона оцінила твої труди, і визнала твої майстерність та талант.

Я переконаний, все що зроблене руками одного майстра, втілити автопрому неможливо, бо це ручна і ексклюзивна робота. Тому усі навколишні автомобілі не можуть нести в собі такої краси та індивідуальності.

Щоб досягнути своєї мети у житті, іноді доводиться приносити в жертву навіть і сімейні відносини, але тільки тимчасово, тому що все це робиться заради того, щоб принести добробут в свою сім’ю, і щоб вона оцінила твої труди, і визнала твої майстерність та талант. Я переконаний, все що зроблене руками одного майстра, втілити автопрому неможливо, бо це ручна і ексклюзивна робота. Тому усі навколишні автомобілі не можуть нести в собі такої краси та індивідуальності. А в чому особливості Вашого задуму «Чужого»?