КОЛИ МРІЯ СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ

Якось знайшла в мережі Фейсбук цікаве відео, що виставив місцевий телеканал «Авіс»: їде по Макарову дивне чудо техніки – наче машина, але зверху на ній щось схоже на змія Горинича причеплене…. Здивувалася, і вирішила подивитися ролик.. І здивувалася ще більше, коли дізналась що людина, яка створила таке чудо, живе поряд з нами у Макарові! Та й взагалі то не змій Горинич, а відомий усім персонаж з фантастичного фільму Стівена Спілберга «Чужий»… Звичайно, зацікавилася і зраділа – от і є герой для наступної історії. Але .. яким було моє здивування, коли прийшовши за вказаною адресою, побачила на воротях будинку жестяну композицію млинка і півника, на яку частенько задивлялась у дитинстві, коли пробігала повз цей будинок, бо жила з сім’єю неподалік на квартирі. Чіпляла вона дитячу уяву своєю оригінальністю і витонченістю. Мабуть, відчувалась у ній рука самобутнього майстра, якась особлива творча жилка… Так от де, виявляється, живе цей винахідник чудернацьких машин!!! Такою от несподіваною була передісторія знайомства і розмови з нашим талановитим земляком, Володимиром Івановичем Вавиловим.
Володимире Івановичу, а хто Ви за професією, і звідки ж у Вас такі незвичайні таланти? Можливо цей потяг передався Вам від батьків?
- Взагалі, по професії я музикант.
- Несподівано… А чому саме музика?
- Мій батько, Іван Іванович, хоч і працював водієм, але дуже любив музику. Зовсім не маючи музичної освіти, він грав на кількох струнних інструментах: мандоліні, домрі, і навіть на скрипці. Мені це дуже подобалось, і я закінчив Макарівську музичну школу. Потім з 1982-го по 1985-й роки навчався у Київському музичному училищі імені Глієра ( нині Київська муніципальна академія музики імені Р.М. Глієра). В армії грав у оркестрі. А після одруження вступив до інституту культури і мистецтв М. Поплавського на відділення народних інструментів, по класу акордеона. Закінчивши навчання у 1992 році, рік попрацював у народному колективі «Чебреці», де, до речі, був першим акомпаніатором. А в 1993 році, у зв’язку із непростим фінансовим становищем нашої сім’ї, змушений був залишити музику, і зайнятися деревообробною справою. Самотужки зібрав близько 20-ти деревообробних верстатів. І вже на наступний рік серйозно зайнявся виготовленням меблів. Головним чином – більярдних столів та хатніх сходів. Моїм клієнтом був навіть колишній президент – Л. Д Кучма, який за хорошу винагороду замовив більярдний стіл у 2003 році в Криму.
- А скільки приблизно виготовили більярдних столів та інших меблів за період своєї діяльності?
– Близько 50 більярдів та ліжок, не рахуючи кухонних столів, та багато різних інших виробів з дерева.
- Несподівані повороти долі. Як же тоді увійшла у Ваше життя тема конструювання автомобілів?
- Якось органічно прийшла така думка. Хотілось мати своє класне авто, а грошей не вистачало. От і подумалось: « А чому б не спробувати сконструювати і машину?» Отож у 2003 році почав працювати ще й у цьому напрямку. Маючи фантазію і творчий запал, можна ж виготовити таке, чого взагалі ні за які гроші ніде не купиш. Ніяка машина не може дати такої радості натхнення, як машина виготовлена своїми руками, і саме такою, як підказує тобі власна фантазія.
- А чому надали перевагу саме такому персонажу?
- Мабуть, перебуваючи під враженням від фантастичного кінофільму, і прийшла до мене ідея створити таку незвичайну машину.
- І як же Вам це вдалося?
- Знайшов в інтернеті відео як працював над цим витвором цілий цех різнопрофільних майстрів, опанував увесь процес їхньої роботи, і почав створювати власну модель. І настільки цим захопився, віддавшись повністю роботі, що залишив без уваги свою сім’ю… А сім’я моя не зрозуміла мої потяги, і не розділила мої думки, вважаючи, що це лише дитячі забавки. Але багатьом людям і багатьом телевізійним каналам до вподоби мої витвори. І нас з ними раді бачити на різних заходах.
Щоб досягнути своєї мети у житті, іноді доводиться приносити в жертву навіть і сімейні відносини, але тільки тимчасово, тому що все це робиться заради того, щоб принести добробут в свою сім’ю, і щоб вона оцінила твої труди, і визнала твої майстерність та талант.
Я переконаний, все що зроблене руками одного майстра, втілити автопрому неможливо, бо це ручна і ексклюзивна робота. Тому усі навколишні автомобілі не можуть нести в собі такої краси та індивідуальності.
- А в чому особливості Вашого задуму «Чужого»?
- Розумієте, не дивлячись на всю вже зроблену роботу, (тільки в голові цього хижака 5 моторів! І його розміри збігаються з розмірами справжнього кіно-героя- монстра, а це близько семи метрів!), ця машина поки що мертва… Я ж хочу її «оживити» – щоб вона була максимально схожою на свій прототип! А для цього ще дуже багато чого треба зробити: розмалювати, зробити так, щоб у хижака голова поверталася вправо-вліво, щелепа відкривалася, щоб він подавав звуки космічним голосом, і навіть розмовляв… І ще мав в запасі чимало неочікуваних сюрпризів, зокрема – пускав вогонь зі своєї пащі та трусив машину, показуючи своє невдоволення. І все це буде керуватися з допомогою дистанційного пульту з відстані ста метрів від авто.
А як до Вашого винаходу ставиться служба безпеки дорожнього руху?
Ви знаєте, спочатку я теж переживав з цього приводу. Але виявилося, що даремно. Зупиняючи авто, працівники служби навпаки ставляться до мене з повагою і захопленням.
Також, наразі, окрім «Чужого», закінчую виготовляти ще один автомобіль, який роблю на базі власного легковика.
- А що в ньому такого незвичайного?
- Я приладнав на нього літак американської моделі «Стелс». В процесі роботи мене весь час мучило питання: як же почуватимеш себе у його кабіні? Тому попросив друга прокатати мене зверху у ньому. Ми проїхали до Наливайківки зі швидкістю 80 кілометрів за годину! І я був у захваті від пережитого відчуття «польоту» і взагалі від власної придуманої ідеї. Цього літа знайшлись також і охочі батьки, які дозволили своїм дітям прокататися зверху у кабіні літака у Панському парку. На сьогоднішній день вирішую питання з керівництвом Київського гідропарку, для використання мого літака як атракціону.
- А чи можна десь застосовувати Ваші витвори?
- Такі машини мають широкий спектр використання у шоу-бізнесі: у різноманітних авто-шоу ( автопробіги, авто-звук), телевізійних програмах, фотосесіях, кліпах, фантастичних кіно-фільмах, піротехнічних заходах, і т. ін. Вони приваблюють глядача своєю надзвичайністю.
- А чи Вас вже кудись запрошували?
- Так. Мене періодично запрошують брати участь у різноманітних авто-шоу. Зокрема разом «Чужим» я є постійним учасником у авто-шоу Old Car Land яке проходить два рази на рік в аеропорту Жуляни.
- А чи багато пішло коштів на Ваші авто-витвори?
- На автомобіль «Чужий» витрачено 340 робочих днів та 12 тисяч доларів. А на авто з літаком «Стелс» – ще тільки пів-року та 3 тисячі доларів.
- Поділіться, будь ласка, своїми планами на майбутнє.
- У моїх найближчих планах – взяти участь у авто-ході на театралізованому шоу «Меланка-Фест» – маю запрошення від керівництва Чернівецької ОДА. А в подальших – закінчити ці два авто-проекти, вийти на зарубіжний ринок, і, при нагоді, – один із них продати за хороші гроші, щоб, кінець кінцем, – ощасливити свою сім’ю.
- Що ж, бажаю Вам у новому році нових великих успіхів у Ваших проектах, і здійснення всіх Ваших задумів, планів та мрій.
Галина Герасименко