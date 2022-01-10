ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

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«ДТЕК Київські регіональні електромережі»

10-14 січня 2022 р. будуть проводитися

планові технічні роботи

на електромережах Макарівщини:

10 січня 2022 р.

Червона Слобода: Лесі Українки, Жовтнева, Набережна, Шевченка, Польова, Крайова, Дачна

Мотижин: Старий Шлях, Ватутіна

Борівка: Центральна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія

Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна

Макарів: Ватутіна

Вишеград: Київська

Мотижин: Слобода

Копилів: Миру

Людвинівка: Калинівський

Липівка: Шевченка

Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка

Гавронщина: Польова

Березівка: КТП

Плахтянка: Коцюбинського

(з 10.00 год. до 17.00 год.)

11 січня 2022 р.

Липівка: Дружби, Шевченка, Прогресовський

Бишів: Мічуріна, Гагаріна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

12 січня 2022 р.

Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна

Вільне: Тернопільська, Миру

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

13 січня 2022 р.

Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна

Березівка: Житомирська, Архітектурна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

14 січня 2022 р.

Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна

Липівка: Кузьменка, Шевченка

(з 8.00 год. до 17.00 год.)