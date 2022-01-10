ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!

За повідомленням офіційного сайту
«ДТЕК Київські регіональні електромережі»
10-14 січня 2022 р. будуть проводитися
планові технічні роботи
на електромережах Макарівщини:
10 січня 2022 р.
Червона Слобода: Лесі Українки, Жовтнева, Набережна, Шевченка, Польова, Крайова, Дачна
Мотижин: Старий Шлях, Ватутіна
Борівка: Центральна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
Колонщина: Таврійська, Марянівка, 1 Травня, Шевченка, Каховська, Херсонська, Гагаріна, Росохівська, Набережна, Тишури, Київська, Слобідська, Комарова, Тішурі пров., КТП в полі, Молодіжна, Садова, Архітектора Доценка, Антрацитівська, Софіївська, Новомар`янівська, Вишеградська, Спасівська, Надії, Райдужна, Святителя Димитрія, Троїцька, Воскресенська, Святителя Димітрія
Маковище: Польова, Шевченка, 40 років Перемоги, Центральна, Корабельна, Набережна, Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна, Виноградна
Макарів: Ватутіна
Вишеград: Київська
Мотижин: Слобода
Копилів: Миру
Людвинівка: Калинівський
Липівка: Шевченка
Мар’янівка: Мар’янівка, Пальтонівка
Гавронщина: Польова
Березівка: КТП
Плахтянка: Коцюбинського
(з 10.00 год. до 17.00 год.)
11 січня 2022 р.
Липівка: Дружби, Шевченка, Прогресовський
Бишів: Мічуріна, Гагаріна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
12 січня 2022 р.
Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна
Вільне: Тернопільська, Миру
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
13 січня 2022 р.
Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна
Березівка: Житомирська, Архітектурна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
14 січня 2022 р.
Завалівка: Шевченка, Олі Токар, Сонячна, 1 Травня, Солов’їна
Липівка: Кузьменка, Шевченка
(з 8.00 год. до 17.00 год.)