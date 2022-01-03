Про важливе спілкуємося із заступницею голови Київської обласної ради Тетяною Семеновою

Які зміни (відносно фінансування новостворених громад) відбулися в Київській області за останній рік?

У 2021 році завершився другий етап реформи децентралізації і всі громади, провівши вибори в кінці 20-го року, увійшли в прямі відносини з Державним казначейством України, та почали самостійно втілювати в життя все заплановане. З 69 громад Київщини 21 – є дотаційними, неспроможною ж громадою в області є тільки одна і це Поліська громада. У цьому році з обласного бюджету ми її дофінансовували на утримання соціальної сфери. Багато громад, особливо ті, які розташовані поряд з містом Києвом, мають величезні вилучення, так звана реверсна дотація. Це, до прикладу, Гірська громада, Борщагівська, Вишнівська, Броварська, також великі вилучення йдуть з Білоцерківської громади, тощо. Якщо подивитися на прогнозні показники 2022 року, то з обласного бюджету через реверсну дотацію заплановано вилучити 249 мільйонів гривень. Загалом же, якщо порахувати вилучення з усіх громад Київщини та обласного бюджету, то це становитиме понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Саме стільки має віддати Київщина в державний бюджет, тому що дотація вирівнювання та реверсна дотація вираховуються за формулою міністерства фінансів, де врахована статистика щодо кількості жителів, згідно останнього перепису населення.

Які на Вашу думку існують проблеми та шляхи їх вирішення в Макарівській та Бишівській громадах?

Як ви вже знаєте, на території колишнього Макарівського району було утворено дві громади: Макарівську і Бишівську, хоча я була прихильником ідеї утворення трьох громад на Макарівщині. Коли я очолювала Макарівську РДА, то ми навіть почали розробляти стратегію розвитку регіону в розрізі трьох громад, проводили громадські слухання, в межах своїх повноважень, надавали пропозиції щодо кількості громад до Верховної ради, Кабінету міністрів, КОДА. Але потім законодавчо обласні ради відсторонили від участі в процесі утворення громад, включилася велика політика і маємо сьогодні дві громади, затверджені рішенням профільного комітету ВР.

Хочу наголосити, що громади на своєму старті мали неоднакові позиції. Наприклад, якщо взяти Макарівську ТГ, то ця громада фактично успадкувала все від Макарівської райдержадміністрації, в центрі громади сформована вся необхідна інфрастуктура, громада отримала приміщення, рухоме й нерухоме майно, заклади медицини, соціальної сфери, культури і, що головне, кадровий потенціал – людей, які мають досвід і відповідні навички. У Бишівській громаді, все складніше, адже довелося близько чотирьох місяців будувати нову структуру і створювати все з нуля.

Бишівська громада є дотаційною, так в державному бюджеті поточного року розмір дотації вирівнювання становить 3 млн 432 тис грн, на 2022 рік передбачено дофінансування громади коштами в сумі майже 1.8 млн грн. Стосовно Макарівської ТГ, то тут з громади вилучають кошти через реверсну дотацію. В 2021 році вилучено 21, 6 млн грн., а в 2022 році заплановане вилучення становить 36,3 млн. грн.

Ще з початку року виникла проблема з невиплатою зарплатні клубним та бібліотечним, музейним працівникам, школі мистецтв, обслуговуючим працівникам закладів освіти Макарівської РДА. Тоді я ініціювала виїзне засідання постійної комісії КОР з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії, де ми спільно з депутатами КОР та керівниками новостворених Бучанського району й Макарівської та Бишівської громад шукали механізми виплат заборгованості у зв’язку з ліквідацією Макарівського району.

Встановлено, що в середньому близько 150 людей не отримали заробітну плату за січень, лютий та частину березня. Працівників було звільнено, не виплативши зароблене. На той момент механізму сплати коштів не було знайдено, адже не було кошторисних призначень. У результаті перемовин знайшли шляхи вирішення проблеми і питання вирішено позитивно. Я хочу подякувати за допомогу голові Бучанського району, до якого входить Макарівська громада, Миколі Ляшенку, який взяв тоді цю проблему під особистий контроль.

Які цікаві проекти вдалося реалізувати в громадах?

Загалом цей рік багатий на проекти, особливо на рівні області, де реалізовують дуже прогресивні і важливі пілотні проекти.

Попри боротьбу з пандемію, а через це величезне навантаження на медичну сферу і те, що ми досі знаходимося в процесі реформ, найбільше на Київщині вдалих проєктів пов’язано саме з медициною. Зрозуміло, що закладається здебільшого поки фундамент, але він повинен бути міцними і впевнена ми матимемо чудові результати розвитку медичної сфери у майбутньому.

Це амбітний пілотний проєкт і я дуже дякую МОЗу та Національній поліції України, що вони побачили в Київській обласній раді партнера. На сьогодні вже 49 жителів Київщини, а це «тяжкі» пацієнти, які потребували негайної медичної допомоги, отримали шанс на життя та були врятовані в рамках дії цього проекту.

Хочу наголосити, що поки що лише у в світлий час доби аеромобільна бригада завжди готова прийти на допомогу. Це надважливо адже у екстрених випадках не втрачається дорогоцінний час на транспортування. Київщина пристолична область, частина наших лікарень третього спеціалізованого рівня знаходяться в центрі Києва, і щоб до них потрапити витрачаються години в заторах. Інколи кожна хвилина вартує життя.

На допомогу медиків з гелікоптера можуть розраховувати хворі у екстрених випадках, коли є загроза життю, а саме: при гострому розладі серцево-судинної патології, гострому порушенні мозкового кровообігу, опіках II-III ступеня, політравмах, важких травмах, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди тощо.

Хочу наголосити, що така послуга для жителів Київщини є абсолютно безкоштовною , рішення про направлення на допомогу авіамедичної бригади приймає черговий диспетчер КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» .



Було організувано в кожній громаді місця, зазвичай – це стадіони для посадки гелікоптера, хоча були випадки, коли забирали пацієнта прямо в полі. Ми бачимо переваги цього експериментального проекту, він перспективний і вкрай важливий. Однак чекаємо рішення від Кабінету Міністрів України щодо продовження дії постанови, адже дія проекту завершується 31 грудня 2021 року.

На Київщині цього року і справді реалізовується чимало пілотних надзвичайно важливих проєктів. Що стосується трансплантації, то у пілоті у нас два медзаклади: обласний онкодиспансер по трансплантації кісткового мозку та Київська обласна клінічна лікарня по трансплантації нирок.

Торік нам вдалося, завдяки комплексній цільовій програмі на 2017-2020 роки «Здоров’я Київщини», підсилити медичні заклади завдяки закупівлі обладнання. Обласному онкодиспансеру закупили лінійний прискорювач за 53 мільйони гривень, а також придбали сучасний мамограф. Зокрема, для Київської обласної лікарні закупили комп’ютерний томограф, ангіографи, рентгенапарати майже на 200 мільйонів грн. До речі, це дало змогу багатьом комунальним підприємствам підписати додаткові пакети з Національною службою здоров’я України і отримати додаткові кошти за надану медичну послугу.



Якщо говорити про потребу пацієнтів Київщини в трансплантації кісткового мозку, то аутотрансплантацій потрібно 85 на рік. А загалом щороку пересадки кісткового мозку потребує близько 120 пацієнтів. Це щонайменше. Такий проект – це фантастичні можливості рятувати людей у себе, а не за кордоном.

На Центр гематології та трансплантації кісткового мозку було передбачено програмою 43 мільйони гривень. В 2020 році освоєно 14 мільйонів. Нажаль, у грудні минулого року, коли приймався бюджет на 2021 рік, 29 мільйонів, які потрібні були на завершення ремонтних робіт, не було передбачено. Цьогоріч ми дещо виправили ситуацію, адже проєкт здійснюється у кілька етапів і з обласного бюджету було виділено ще 12 мільйонів, решту плануємо виділити на наступний рік. Після капітального ремонту відкрили блок високодозової хіміотерапії. І лікарня провела наразі вже 25 аутологічних трансплантацій кісткового мозку.

Також є нагальна потреба з обласної клінічної лікарні передати частину приміщення, яке знаходиться на тому ж поверсі, де й відділення по трансплантації на онкодиспансер, провести там ремонтні роботи та забезпечити відповідним обладнанням, аби повністю завершити пілотний проєкт.

На одній із сесій ми також проголосували за виділення коштів на лабораторію, яка діятиме у Центрі гематології та трансплантації кісткового мозку. Тепер аналізи робитимуться значно швидше, адже інколи їх навіть доводилося направляти за кордон. А це час. Тому хворі часто втрачали шанс на пересадку.

Онкозахворювання на третьому місці по області, тому нам треба звернути увагу щодо діяльності закладів, які надають медичну допомогу саме в цій сфері, покращити якість надання послуг хворим, працювати над раннім діагностуванням хвороби. Об’єднання двох закладів в один дозволить акумулювати більші надходження від Національної служби здоров’я України, адже матеріально-технічна база київського закладу набагато краща, це також зрушить з мертвої точки питання ремонту приміщення колишнього протитуберкульозного диспансеру та переїзду в нього онкодиспансеру. У бюджеті на 2022 ми також плануємо передбачити кошти для ремонту двох операційних, закупівлю обладнання та меблів.

Обидві лікарні тепер знаходяться під керівництвом високопрофесійного медика, управлінця, яка у прямому сенсі слова живе своєю справою Алли Олександрівни Арешкович. Я знаю, що їй дуже не просто, але також знаю, що вона справиться.

Говорячи про кожну нашу лікарню, і навіть про ті, які в цьому інтерв’ю я не згадала, я хочу подякувати усім керівникам медзакладів і кожному працівникові окремо за їхню роботу, терпіння, за кожну перемогу над хворобами, за кожне врятоване життя.

Мені хотілося б виділити роботу КНП КОР «Київський обласний перинатальний центр», з яким має угоду про співпрацю Макарівська лікарня і наші породіллі мають змогу народжувати комфортно і безпечно. Більше того, у соцмережах постійно пишуть про чудові умови та людське ставлення до дитини і мами. А згадайте минулі роки. Обласний центр матері і дитини породіллі минали стороною.

Сьогодні тут втричі збільшилася кількість пологів, які між іншим безкоштовні. Також створені умови для одночасного перебування батька, або членів родини. Є й покращені палати, за які можна сплачувати вже за бажанням.

В області також вдалося закрити повністю потребу автопарку КНП КОР «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Торік ми придбали 20 карет швидкоїдопомоги, а в цьомуроці, ще 42 за кошти державного бюджету, та 40 нових реанімобілів класу «Б» і «С» з ШВЛами придбано коштом самого медцентру. Разом – це 110 нових автомобілів.

Я радію, що ми, перш за все, нашим працівникам зробили достойні умови праці, адже не повинен лікар «екстренки» одною рукою тримати крапельницю, а іншою – двері, щоб не випав пацієнт разом з каталкою. Хочеться, щоб наші лікарі працювали в гідних умовах, а пацієнти отримували вчасну домедичну допомогу якісно.

Говорячи про кожну нашу лікарню, я хочу подякувати усім керівникам медзакладів і кожному працівникові окремо за їхню роботу, за терпіння, за кожну перемогу над хворобами, за кожне врятоване життя.

Гарна звістка і для випускників Київщини.На пленарному засіданні сьомої сесії восьмого скликання депутати ухвалили рішень про премією у розмірі 10 тисяч гривень для тих, хто складе зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів.

Ще б хотілося згадати про обласну програму «Турбота». На її реалізацію загалом виділяється 42 мільйони гривень на рік, відповідно по 500 тисяч на кожного обласного депутата. Ці кошти можна використати для надання допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, чи до прикладу сталася пожежа, також на лікування. Цьогоріч 90% цих коштів виділено депутатами саме на лікування жителів Київщини, найбільше на оперативні втручання та онкозахворювання. Взагалі, зроблено дуже багато.

Які проекти реалізовано саме у Макарівській, Бишівській громадах?

Що стосується коштів, які вдалося залучити з обласного бюджету. Я дуже радію, що ми вирішили проблему Пашківської загальноосвітньої школи, яка тривалий час знаходилася в аварійному стані. Місцева громада добре знає, скільки часу нам потрібно було, аби ремонт розпочався. Досі згадую жахливу тріщину у 8 см на приміщенні, яка продовжувала рости. Страх був неймовірний, щоб не повторилася аварія, яка сталася у Василькові, коли школа завалилася.

Ще коли я була головою Макарівської РДА, за підтримки голови Макарівської районної ради Олексадра Гулака, місцевих депутатів, ми ініціювали і розробили спільно проект на капремонт школи.

Навчальний заклад будували у два етапи. З обласного бюджету, виділено суму трохи більшу 12 мільйонів гривень у 2020 році, за рахунок чого було укріплено фундамент, замінено дах і вікна, проведено утеплення стін та зроблено вхідну групу. Цьогоріч на другий етап капітального ремонту з обласного бюджету виділено понад 25 мільйонів гривень та 2,8 млн. грн. з Макарівської територіальної громади.

Проведені всі внутрішні роботи в приміщеннях школи, замінено систему електро- та теплопостачання, закуплене нове обладнання для їдальні і спортивної зали, планується оновлення меблів. Ремонті роботи вже повністю завершені і Новий рік школа відзначає повністю оновленою. Я пишаюся цим проектом, школа тепер є однією з найкращих.



Цьогоріч саме за моїм поданням Макарівський ліцей був включений до Постанови Кабінету Міністрів щодо виділення коштів на закупівлю автобусів і, дякуючи Жанні Жоржівні Осипенко, яка на той час очолювала профільний департамент облдержадміністрації, даний проєкт вдалося реалізувати.



Також в цьому році за кошти обласного бюджету відремонтували дорогу, яка сполучає Небелицю, Комарівку і Борівку – це траса О 101410. Дорога йде лісом, вона була дуже розбитою і давно потребувала ремонту.

У Бишівський громаді, Іван Юрійович Рознай зі своєю командою досить плідно попрацювали з КОДА та обласною радою і їм вдалося залучити кошти на капітальний ремонт даху Козичанського ліцею в сумі 1.4 млн. грн, Грузчанського ліцею загальною вартістю 1.2 млн. грн.

У Бишівському навчальному закладі модернізовано харчоблок. Саме обладнання коштує 500 тис. грн. і його було закуплено ще торік, теж коштом обласного бюджету. Однак, одразу встановити обладнання не вдалося через невідповідність приміщення нормам та застарілу електрику. А тому, прийнято було спільне з місцевою владою рішення – провести капітальний ремонт приміщення. Загальна вартість ремонтних робіт – понад 1 мільйон 750 тис. грн. коштів обласного бюджету.

Також на сьогодні вже закінчуються роботи по заміні електроводки в Ясногородському навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» загальною вартістю 1.3 млн. грн., аби почав функціонувати новенький харчоблок, який ми також закупили в попередні роки.

Відновлено вуличне освітлення на 6 вулицях в с. Бишів загальною вартістю 1.9 млн. грн.

Також зроблено капітальний ремонт дороги по вул. Зарічній в селі Горобіївка загальною вартістю 2.9 млн. грн.

Вже під новий рік громада отримала новенького сміттєвоза, що здатен вміщувати 22 кубічні метри сміття. Автомобіль закуплено завдяки співпраці керіництва громади з народним депутатом Олегом Андрійовичем Дундою.



Чи плануються у бюджеті Київщини інвестиційні, соціальні проекти, які були б цікаві для розвитку Бишівської та Макарівської громад?

Так. У 2020 році я запропонувала виділити кошти з обласного бюджету і завдяки цьому була розроблена проектна документація по термомодернізації будівлі опорного навчального закладу «Червонослобідський ліцей – освітній округ» на загальну суму 13 млн. 255 тис. грн. Проєкт передбачає виконання комплексу робіт, таких як: утеплення фасаду, заміна вікон на енергоефективні, влаштування шатрової покрівлі, утеплення горища, цоколю, тощо.

Крім того, поспілкувавшись з виборцями та депутатами також необхідно в новому році закупити харчоблоки для шкіл Макарівської громади, дитячі майданчики. Бишівська громада подала лист клопотання щодо виділення коштів на ремонти доріг.

Планів на майбутній 2022 рік дуже багато. І від кожного з нас залежить успішна їх реалізація. Пам’ятайте, щоби громади були успішними, варто залишити усі політичні та особисті амбіції і працювати громадськості, депутатам та чиновникам в одній команді! Хочу побажати успіхів та людських стосунків у будь-якій справі в новому році! Шануймося!

Інф. «М.в.»