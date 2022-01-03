Футзалісти йдуть на перерву

Команди Макарова в чемпіонаті Києва з футзалу йдуть на

новорічну перерву за кардинально різних турнірних розкладів

2009 р.н.

Ураган 0-13 СК «Юніор-2»

«FARR» 6-0 СК «Юніор»

Обидві команди 2009 року народження зазнали поразок. Дубль «юніорів» поступився одному із лідерів, пропустивши 6 та 7 м’ячів у кожному із таймів відповідно, а перша команда із рахунком 6:0 поступилася більш скромному «FARR». На новорічну перерву макарівські команди йдуть останніми в турнірній таблиці.

2011 р.н.

СК «Юніор» 3:1 «ДЮСШ-25»

Десятирічні макарівчани ж переграли прямого конкурента у боротьбі за нагороди, як зазвичай кажуть, «за всіма статтями». Вже на 4-й хвилині рахунок з передачі Назара Литвина відкрив Ілля Цибровський, а на 10-й хвилині матчу Валентин Тихий сильним ударом подвоїв перевагу – м’яч рикошетом від голкіпера та стійки влетів у сітку воріт. А на 17-й хвилині відзначився вже сам Бондар, який, обігравши захисника та залишивши поза справами голкіпера, відправив м’яч вже до пустих воріт. Забитий м’яч «ДЮСШ-25» у середині другого тайму відновив мінімальну інтригу, яка, втім повільно, однак досить впевнено згасала ближче до кінця матчу. 3:1, і СК «Юніор» йде на новорічну перерву у якості одноосібного лідера у своїй віковій категорії.

2012 р.н.

«Десна» 0-12 СК «Юніор»

На позитивній ноті завершила рік і команда 2012 року народження – макарівчани обіграли «Десну» з однозначним рахунком 0-12. «Покер» на рахунку Макара Мороза, хет-трик оформив Святослав Собчук, дубль – Денис Хвостов. По 1 забитому м’ячу – у Євгена М’якшила, Вероніки Мангер та Влада Іващенка. Перемога дозволила піднятися в турнірній таблиці на 1 сходинку – тепер «юніори» восьмі.

2013 р.н.

Бучанська ДЮСШ «Ніка» 4-4 СК «Юніор»

«Десна» 1-5 СК «Юніор»

На команду 2013 року народження очікувало 2 матчі поспіль. У протистоянні із «Нікою» макарівчани втратили перемогу – «Ніка» чотири рази поступаючись в рахунку щоразу знаходила у собі сили для того, аби відігратися, і таки виборола нічию завдяки м’ячу на 38-й хвилині матчу. У складі команди з Макарова відзначилися Артур Сімшаг, Тимофій Сорокін, та двічі – Ілля Мацеєв.

В другому ж матчі хет-трик Іллі Мацеєва та дубль Тимура Цибровського дозволив спокійно та впевнено обіграти «Десну».