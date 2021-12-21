П’ять порад, як не зіпсувати новорічні свята

Передноворічні приготування – це приємна, але дуже клопітка справа. Потрібно стільки всього встигнути: купити ялинку, обрати подарунки, накрити на стіл. Щоб уникнути зайвого стресу під час покупок та новорічних розваг, треба бути уважним і дотримуватись простих правил безпеки. Експерти Центру громадського моніторингу та контролю зібрали п’ять порад, як безпечно зустріти Новий рік.

Купуйте сертифіковану і якісну ялинку

У середині грудня в Україні з’являється чимало ялинкових базарів, але далеко не кожен із них легальний. Адреси законних точок продажу зазвичай можна знайти на сайтах місцевих органів влади. У великих містах вони є у кожному районі.

Сертифіковані продавці ялинок повинні мати дозвіл на торгівлю, накладну з лісництва, на зрізі кожного дерева має бути електронний чіп зі штрих-кодом. Державні лісгоспи заготовляють новорічні ялинки на спеціальних плантаціях і таким чином мінімізують шкоду для довкілля. Тим часом недобросовісні продавці рубають ялинки у лісі без дозволу. Вони не мають жодних гарантій, що дерево попередньо не обробляли хімікатами, які можуть зашкодити здоров’ю. Щоб убезпечити себе, слід питати у продавців дозвільні документи.

Як альтернативу живій ялинці також можна придбати штучну, але важливо звертати увагу на її якість. Краще обирати дерево, виготовлене з вогнетривких і незаймистих пластиків. У складі виробу повинні бути відсутні формальдегіди, метилен, ацетон та різного роду смоли. Навіть якщо етикетка не викликає підозр, не слід купувати ялинку, якщо вона має неприємний хімічний запах.

Обирайте безпечні іграшки для дітей

Особливу пильність слід проявити, обираючи подарунки для дітей. За оцінкою Української асоціації індустрії іграшок, близько 50% товарів для дітей на вітчизняному ринку мають сумнівну якість. Згідно з даними Держпродспоживслужби (ДПСС), за 9 місяців 2021 року було виявлено понад 4,5 тисячі одиниць продукції, що не відповідали вимогам законодавства.

«Напередодні новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі. В цьому питанні ми співпрацюємо з профільною асоціацією, що активно допомагає виявляти неякісну продукцію», – зауважує Голова ДПСС Владислава Магалецька.

Розпізнати якісну іграшку легко. Вона повинна мати відповідне маркування: «трилисник» у незамкненому колі, категорію і тип іграшки, артикул, номер партії, вікове призначення, назву та адресу виробника та імпортера.

«Трапляються іграшки, на яких вся інформація лише китайською, жодної інформації українською мовою. Такі іграшки купувати не можна», – попереджає директорка Української асоціації індустрії іграшок Наталія Іваненко.

Перевіряйте склад і термін придатності продуктів

Обираючи продукти до новорічного столу, також не варто забувати про правила безпеки. На полицях магазинів легко можна потрапити на фальсифікат, тобто продукт, де склад спеціально змінений на гірший. За даними ДПСС, найчастіше підробляють молочні продукти, рибу та м’ясо. Наприклад, вершкове масло може бути зроблене із рослинних жирів і пальмової олії. Аби уникнути підробки, потрібно уважно читати етикетку та склад продукту.

Роблячи новорічні закупки, слід обов’язково перевіряти термін придатності продуктів. Особливо це стосується швидкопсувних продуктів та готових страв. Також слід бути обережним із вже зібраними святковими наборами, солодкими подарунками. Фахівці не радять купувати м’ясо, рибу, яйця та молоко у місцях стихійної торгівлі та на вулиці.

Слідкуйте за технікою безпеки

Як і у випадку з ялинкою, електричну гірлянду краще купувати в сертифікованому місці. У вуличних точках продажу часто трапляється неякісний товар. Тож краще обрати спеціалізовані магазини або супермаркети. Перед покупкою товар потрібно потримати в руках, увімкнути та перевірити. Особливу увагу слід звернути на справність електричного проводу, його ізоляцію та напругу лампочок.

Також слід дотримуватись правил безпеки під час використання прикрас вдома. Гірлянди потрібно закріплювати надійно, не дозволяти дітям самостійно їх включати, не залишати увімкненими без нагляду.

Любителі піротехніки повинні бути особливо обережними, щоб не травмувати себе чи дітей. Слід обов’язково дотримуватися інструкції з використання. Не можна палити у приміщенні бенгальські вогні, феєрверки, вибухонебезпечні хлопавки і петарди.

Не забувайте про карантинні обмеження

Попри вихід більшості областей України з червоної зони, чимало карантинних правил діють далі. Тож у святковий період важливо не забувати носити маску, дотримуватись дистанції та ретельно мити руки. Краще уникати великих скупчень людей, відповідально ставитись до масових заходів та подорожей. Краще заздалегідь з’ясовувати вимоги до перебування на курорті, і не забувати, що ситуація може змінитися. Наприклад, як вже анонсували в МОЗ, гірськолижні курорти України на новорічні свята будуть працювати тільки для вакцинованих громадян.

Важливо пам’ятати, що навіть у «жовтій» карантинній зоні для відвідування кінотеатру або ресторану потрібно мати зелений чи жовтий COVID-сертифікати. Також можна показати негативний результат ПЛР або сертифікат про одужання.

Прості правила безпеки дозволять не турбуватись про дрібниці і насолоджуватись святом.

Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю