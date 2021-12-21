Догляд за садом взимку

Коли взимку дерева знаходяться в стані спокою, це не означає, що догляд за ними не потрібен. З 365 днів, період вегетації фруктових дерев триває тільки 170-180 днів, а решта часу – це час відпочинку. Ви повинні постійно стежити і доглядати за зимовим садом, не дивлячись на те, що він «спить».

Після перших заморозків, коли вже немає листя і в деревах зупиняється сокорух, можна проводити профілактичну та омолоджуючу обрізку.

Грамотна обрізка підвищує врожайність, дерева менше хворіють, плоди стають більшими. Для обрізки вибирайте не похмурий сухий день з температурою не нижче мінус 10 градусів. Для замазки зрізів використовують садовий вар або масляну фарбу, змішану з оліфою. Садовий вар найкраще розтопити і наносити на зрізи за допомогою пензлика, вже після того, як все дерево буде обрізане. Такий спосіб більш економний.

В першу чергу, спилюються сухі гілки без кори. Потім шукаємо гілки, які ростуть усередину крони,урожаю від них не можна чекати, до того ж вони загущують крону. Гілки на стовбурі, намагайтеся повністю спиляти в врівень зі стовбуром, щоб не було зайвих пеньків на наступний рік.

У кісточкових (слива, абрикоса, алича, вишня тощо) сильно заростає штамб дрібними гілочками. Їх потрібно зрізати і спилювати, вони лише забирають сили, необхідні для врожаю плодів.

Зерняткові (яблуня, груша тощо) занадто сильно тягнуться вгору і нарощують зелену масу, на місці зрізів з’являється десяток відростків, які тягнуть сік із дерева. Тому кількість гілок постійно потрібно нормувати і не давати центральному стовбуру ставати занадто високим.

Останнім часом, багато дерев вражаються рослиною-паразитом — омелою. Перенощиком цього паразита є птахи, які скльовують взимку її ягоди і потім з послідом розносять на здорові дерева. Рішуче спилюйте гілки з ознаками зараження і не давайте омелі цвісти та зав’язувати плоди.

Але є дерева, яким обрізка не потрібна – це волоський горіх. Виняток становлять старі дерева із занадто громіздкими довгими гілками. Якщо таке дерево росте близько до будинку, то його слід позбавити від небезпечних гілок, які у разі негоди можуть завалити дах або дроти електромережі.

Одним з основних завдань взимку при догляді за зимовим садом – це захист від морозів. Якщо снігу взимку мало, при сильному морозі коріння саджанця можуть замерзнути.

Стежте за температурою і шаром снігу. Температура під снігом залежить від товщини шару: 10 см – температура грунту вища на 2 градуси; 20 см – на 3-3,5 ; 50 см – на 6-7. Ну а якщо шар снігу 1 см, грунт охолоджується набагато швидше і сильніше, ніж якщо б снігу не було взагалі. Дивно, але це факт. Шар снігу надає необхідну воду рослині навесні, а також рятує дерево від морозів взимку. Рекомендується як мінімум 40 см снігу для ідеальної зимівлі дерева. Тому, якщо у вас є бажання, постарайтеся розкласти дошки або хмиз, щоб була можливість затримати сніг як можна довше в зимовому саду. При стійкій мінусовій температурі та відсутності снігового покриву – мульчуємо пристовбурову область. Мульча буде служити утеплюючим шаром для коренів ( компост, торф, лапник, трава, тирса). Мульчуючий шар не повинен торкатися стовбура. У найлютіші морози сніг поверх мульчі стане додатковим захистом саджанців.

Важливо: не можна мульчувати дерева соломою та опалим листям! Солома привертає польових мишей, листя є розсадником хвороб та шкідників, оскільки на листі найчастіше можуть бути личинки шкідників, спори бактерій і грибків.

Молоді, осінні саджанці найбільше потребують захисту від морозів, ось саме тому і концентруйте сніг на ці ділянки.

Та, якщо снігу випаде занадто багато, ви повинні струшувати його з гілок (починаючи з нижніх), так як він налипає на гілках і може зламати їх.

Догляд за деревами взимку- це захист саду від зайців і мишей. Якщо не вжити заходів, гризуни можуть пошкодити кору дерев.

Від мишей рятує щільне агроволокно 50 г/м2 + пластикова сітка. Знизу агроволокно закопуємо у грунт, присипаємо і трамбуємо. Зовні по колу обертаємо сіткою з дрібними отворами 12х14 мм.

Винахідливі садівники вдаються до досить незвичного, але при цьому ефективного методу захисту штамбів дерев від гризунів – пластикова пляшка поверх штамбів.

Також, можна приготувати відлякуючі суміші від мишей і зайців:

Карбол / креолін (5 г) + 1 л води. Цим розчином поливають деревну тирсу і розкладають в пристовбуровій області.

однакова частка глини і свіжого коров’яку, додаємо води і розмішуємо до консистенції сметани. Додаємо креолін (50 г на 10 л) і розмішуємо до однорідності та обмазуємо стовбури дерев.

Також,миші не переносять коріандр та м’яту.

Якщо на гілках з’являться рани від гризунів, потрібно відразу замазати рани садовим варом і обернути чорною плівкою. Якщо вони засохнуть на сонці, то погано заростуть.Також, кора липи чудово загоює рани. Відвар зможе приготувати кожен: подрібнюємо 200 г кори, заливаємо холодною водою (1 л) і кип’ятимо 40 хв. Охолоджуємо, проціджуємо і мажемо рани насаджень. Обертаємо бинтом або картоном, пов’язуємо поліпропіленовим шпагатом. Тримаємо 2 місяці.

Ефективним є укриття молодих та дорослих дерев. Коли вкривати дерева на зиму? Орієнтиром є температура: як тільки стабільна температура буде в районі -5 градусів – можна приступати.

Вкриваючи дерева, робіть це правильно:

Молоді деревця вкриваємо повністю – крону + штамб. Дорослі – тільки стовбур. По можливості, підв’язуємо чи підпираємо гілки, щоб під снігом не обламались.

Важливо: не накривайте рослини раніше часу! Бруньки почнуть пробуджуватися, кора буде пріти. Не використовуйте руберойд, плівку та інші матеріали, які не пропускають повітря. Рослини почнуть пріти і будуть хворіти, відшаровується кора.

Фаворитом у цьому питанні, безперечно є біле агроволокно. Альтернативою для укриття є мішковина, а для молодих саджанців підійде ялівець або ялина. Ялинові гілки направляємо голками вниз, трохи поглиблюємо у грунт на 20 см і пов’язуємо навколо стовбура.

Надіюсь, ці рекомендації допоможуть зберегти Ваш сад і отримати гарний врожай!

Ірина Феоктістова,

головний спеціаліст

відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області