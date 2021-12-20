19 грудня 2021 р.
Березівка: Чорнобильська
Макарів: Юність, Затишна
Людвинівка: Мотижинська, Кагатна,
Центральна, Механізаторів
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
20 грудня 2021 р.
Колонщина: Воровського, Солов’іна, Садова, Марянівка, 1 Травня, Набережна, Невизначена
Макарів: Озерна, Бондаренка,
Стуса Василя, Лозівська, Ватутіна
Ясногородка: Чкалова, Богушівська, Київська, Слобода, Дружби
Пашківка: Жовтнева
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
21 грудня 2021 р.
Макарів: Б.Хмельницького
(з 10.00 год. до 18.00 год.)
22 грудня 2021 р.
Маковище: Молодіжна, Польова,
Садова
Забуяння: Шевченка
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
Макарів: Б.Хмельницького
з 10 по 18 год
23 грудня 2021 р.
Маковище: Молодіжна, Польова,
Садова
Березівка: Архітектурна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
24 грудня 2021 р.
Конопельки: Польова
Козичанка: Конопельки
Соснівка: Конопельки, Набережна
Маковище: Польова
Мостище: Щорса
Гавронщина: Жовтнева
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
25 грудня 2021 р.
Фасівочка: Полтавська
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
26 грудня 2021 р.
Копилів: Лісова, Зелена, Сонячна
Небелиця: Молодіжна, Шевченка,
1 Травня, Старий Шлях, Миру
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 19-26 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:0
19 грудня 2021 р.