ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 19-26 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:

19 грудня 2021 р.

Березівка: Чорнобильська

Макарів: Юність, Затишна

Людвинівка: Мотижинська, Кагатна,

Центральна, Механізаторів

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

20 грудня 2021 р.

Колонщина: Воровського, Солов’іна, Садова, Марянівка, 1 Травня, Набережна, Невизначена

Макарів: Озерна, Бондаренка,

Стуса Василя, Лозівська, Ватутіна

Ясногородка: Чкалова, Богушівська, Київська, Слобода, Дружби

Пашківка: Жовтнева

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

21 грудня 2021 р.

Макарів: Б.Хмельницького

(з 10.00 год. до 18.00 год.)

22 грудня 2021 р.

Маковище: Молодіжна, Польова,

Садова

Забуяння: Шевченка

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

Макарів: Б.Хмельницького

з 10 по 18 год

23 грудня 2021 р.

Маковище: Молодіжна, Польова,

Садова

Березівка: Архітектурна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

24 грудня 2021 р.

Конопельки: Польова

Козичанка: Конопельки

Соснівка: Конопельки, Набережна

Маковище: Польова

Мостище: Щорса

Гавронщина: Жовтнева

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

25 грудня 2021 р.

Фасівочка: Полтавська

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

26 грудня 2021 р.

Копилів: Лісова, Зелена, Сонячна

Небелиця: Молодіжна, Шевченка,

1 Травня, Старий Шлях, Миру

(з 8.00 год. до 17.00 год.)