«1000 від держави за вакцинацію»: коли і як отримати

Уже з 19 грудня українці матимуть змогу отримати кошти від держави за пройдений курс вакцинації. Усі необхідні документи на отримання коштів генеруються через додаток Дія. До 19 грудня час іще є, але варто підготуватися до цього дня і знати, як усе оформити швидко та мати змогу одразу спрямувати гроші на необхідні цілі. Фахівець відділу «Макарівське бюро правової допоги» Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тарас Бенедіктов уже має таку віртуальну картку й пропонує ознайомитися з порядком її оформлення.

Претендувати на отримання коштів від держави за проходження вакцинації можуть повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19 та згенерували зелений covid-сертифікат у застосунку Дія. Якщо сертифікат уже сформований, то додаток сам запронує активувати єПідтримку. Тисяча гривень від держави має бути нарахована на спеціальну картку єПідтримка. На сьогодні можливість оформлення такої картки надають 4 банки: Монобанк, Украгазбанк, А-Банк та Альфа Банк. Це ті банки, які мають найбільшу технічну готовність, щоб долучитися до проєкту. Проте передбачається, що інші банки також долучаться до програми єПідтримка.

Уже зараз, активувавши єПідтримку з застосунку Дія, можна перейти в мобільний банкінг та оформити відповідну картку. Процедура займає кілька кліків. До 19 грудня сума коштів на рахунку буде «0», а нарахування 1000 гривень відбудеться після цієї дати. Кошти будуть мати цільове призначення, тому їх не можна буде переказати на іншу картку чи зняти готівку, а лише витратити за призначенням – на певні категорії товарів та послуг: залізничні квитки в межах України, авіаквитки в межах України, кінотеатри, театри, музеї, виставкові центри, концерти, спортзали та книжкові магазини (книжки можна придбати лише в книгарнях, МСС яких відповідає зазначеним у постанові категоріям бізнесу: можна придбати книжки в книгарнях, але не можна в продуктовій крамниці чи на заправці).