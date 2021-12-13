Які пільги встановлює законодавство людям з інвалідністю? (частина 1)

Щоб успішно інтегруватися в суспільстві, люди з інвалідністю потребують справедливого соціального захисту та забезпечення нормальних умов життя. В Україні такі особи наділені усією повнотою прав і свобод, які закріплені, зокрема, в Конституції України та Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Що це за пільги?

Пільги на придбання лікарських засобів

Люди з інвалідністю мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування. Однак лише у разі, якщо вони отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії. Крім того, особи з інвалідністю першої і другої груп можуть оплачувати 50 відсотків вартості ліків за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні.

Пільги на послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами

Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

Пільги на санаторно-курортне лікування

Вони полягають у безоплатному забезпеченні санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань.

Пільги на послуги зв’язку

Включають пільгове та позачергове встановлення квартирного телефону (особи з інвалідністю першої і другої груп), а також встановлення оплати послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості тільки за їхньою згодою (особам з інвалідністю першої, другої груп і сім’ям, у складі яких є двоє або більше осіб з інвалідністю).

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