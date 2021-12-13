12 грудня 2021 р.
Макарів: Комунальна, Зарічна, Молодіжна, Гончара Олеся, Кочубея, Олени Теліги, Довбуша, Львівська, Кошового
Калинівка: 50р.Перемоги, Київська, Малинова
Макарів: Сонячна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
13 грудня 2021 р.
Макарів: Комунальна, Зарічна, Молодіжна, Гончара Олеся, Кочубея, Олени Теліги, Довбуша, Львівська, Кошового
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
14 грудня 2021 р.
Маковище: Польова, Центральна, Набережна, Жовтнева, 40 років Перемоги
Макарів: Ватутіна
Небелиця: Невизначена
Макарівська Буда: Шевченка
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
15 грудня 2021 р.
Грузьке: Піонерська, Заводська
Макарів: Петриченка
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
16 грудня 2021 р.
Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна
Копилів: Копилівська
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
17 грудня 2021 р.
Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна
Юрів: Вишнева, Шевченка
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
18 грудня 2021 р.
Ситняки: Київська, Миру
Чорногородка: Ірпінська
Колонщина: Набережна
Макарів: Ватутіна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
19 грудня 2021 р.
Березівка: Чорнобильська
Макарів: Юність, Затишна
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 12-19 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:0
12 грудня 2021 р.