ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 12-19 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:

12 грудня 2021 р.

Макарів: Комунальна, Зарічна, Молодіжна, Гончара Олеся, Кочубея, Олени Теліги, Довбуша, Львівська, Кошового

Калинівка: 50р.Перемоги, Київська, Малинова

Макарів: Сонячна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

13 грудня 2021 р.

Макарів: Комунальна, Зарічна, Молодіжна, Гончара Олеся, Кочубея, Олени Теліги, Довбуша, Львівська, Кошового

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

14 грудня 2021 р.

Маковище: Польова, Центральна, Набережна, Жовтнева, 40 років Перемоги

Макарів: Ватутіна

Небелиця: Невизначена

Макарівська Буда: Шевченка

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

15 грудня 2021 р.

Грузьке: Піонерська, Заводська

Макарів: Петриченка

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

16 грудня 2021 р.

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна

Копилів: Копилівська

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

17 грудня 2021 р.

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна

Юрів: Вишнева, Шевченка

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

18 грудня 2021 р.

Ситняки: Київська, Миру

Чорногородка: Ірпінська

Колонщина: Набережна

Макарів: Ватутіна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

19 грудня 2021 р.

Березівка: Чорнобильська

Макарів: Юність, Затишна

(з 8.00 год. до 17.00 год.)