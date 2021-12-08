Рецепти домашніх чаїв для затишних зимових вечорів

Калиновий чай

з лимоном

Калина багата на пектини, ефірні олії, фітонциди, органічні кислоти, вітаміни С, Е, та А. Також ягоди калини містять валеріанову та фолієва кислоти.

Окрім цього калина покращує роботу нирок, має заспокійливу властивість, покращує циркуляцію крові та зменшує менструальний біль. Саме тому ця ягода має бути у раціоні кожного українця.

Оскільки наразі сезон калини, то приготування чаю з додаванням лимону та меду збагатить ваш раціон вітамінами.

Інгредієнти: 1 літр води; 1 лимон; 200 г калини; 4 столової ложки меду.

Техніка приготування: Переберіть ягоди калин та промийте їх. Покладіть їх у заварник та залийте окропом. Залишіть калину заварюватись на 5-7 хвилин.

Помийте лимон. Розріжте його на чотири часточки.

Додайте мед та перемішайте.

Накрийте чай кришкою та дайте настоятися 3-5 хвилин.

Імбирно-лимонний

чай

Імбир – це захисник організму у період застуд та інфекцій. Саме фітонутрієнт гінгерол, який міститься у імбирі, допомагає знизити ризик зараження та допомагає зняти запалення.

Окрім цього, імбир знімає нудоту та зменшує біль у м’язах.

Імбирно-лимонний мікс принесе вам не тільки гастрономічне задоволення, але й зміцнення імунітету.

Інгредієнти: 130 г кореня імбиру; 1 лимон; 170 г меду.

Техніка приготування:

Помийте лимон та поріжте кубиками.

Виберіть кісточки з лимона.

Почистьте імбир та поріжте його на шматочки.

Прокрутіть через м’ясорубку або подрібніть за допомогою блендеру лимон, а потім імбир.

Змішайте лимон та імбир. Додайте мед.

Перемішайте.

Висипте суміш у банку та залишіть у холодильнику на ніч. Так заварка для вашого чаю настоїться і смак буде яскравішим.

На ранок покладіть 1,5 чайної ложки імбирно-лимонної суміші у чашку (350 мл).

Чай з хурми

та апельсину

Хурма містить безліч вітамінів: А, С, Е, К, В6. Серед головних властивостей фрукту: покращення роботи серця, зменшення запальних процесів та підтримка здоров’я очей.

Для збільшення користі чаю додайте до хурми та прянощів джерело вітаміну С – апельсин. Цей представник цитрусових застосовується у профілактиці анемії та серцево-судинних захворювань.

Інгредієнти: 1 хурма; 1 апельсин; прянощі на ваш смак: гвоздика, мелений імбир, кориця, бад’ян. 650 мл окропу.

Техніка приготування:

Залийте прянощі водою. Варіть протягом 2-3 хвилин.

Наріжте апельсин часточками і додайте у воду. Варіть ще протягом 2 хвилин.

Наріжте часточками хурму та додайте до апельсина та прянощів. Варіть протягом 3 хвилин. Приберіть каструлю з вогню. Накрийте чай кришкою та залишіть настоятися на 20 хвилин. Подайте чай з медом, щоб додати до прянощів солодкого смаку.

Обліпиховий чай

Обліпиха багата на вітаміни А, В12, С, Е, К. Вона зміцнює імунну систему, покращує роботу серця та стан шкіри, а також захищає проти діабету.

Інгредієнти: 150 г обліпихи; 2 столові ложки чорного чаю; 2 столові ложки меду; 600 мл окропу.

Техніка приготування:

Промийте обліпиху.

100 г обліпихи перетворіть в пюре за допомогою товкачки або блендеру. Додайте цукор, якщо не любите мед.

Влийте обліпихове пюре в заварник, додаєте решту ягід і чорний чай.

Залийте суміш окропом і дайте настоятися чаю сім хвилин. Акуратно перемішайте.

Мед варто додати у чашку з чаєм. Налийте чай через ситечко та розмішайте мед до повного розчинення.

За матеріалами life.liga.net