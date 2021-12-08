Графік магнітних бур на грудень 2021 року: як справлятися з поганим самопочуттям

У грудні передбачається кілька середньої сили магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб вчасно приготуватися і не планувати важливих справ на потенційно небезпечні дні, варто знати графік магнітних бур на грудень. Коли чекати на магнітні бурі в грудні 2021 року, читайте в матеріалі.

Кому варто остерігатися магнітних бур?

Під час сильних магнітних бур можливі перепади настрою, тиску і загострення хронічних захворювань. Особливо гостро це відчувають люди з серцево-судинними недугами і захворюваннями опорно-рухового апарату ― переломами, розтягами, спортивними травмами.

У період бур потрібно зберігати спокій, не нервувати, не ухвалювати необачних рішень і не здійснювати тривалих поїздок, особливо в місця, де медична допомога може виявитися важкодоступною.

Графік магнітних бур на грудень 2021 року

12–14 грудня буде середня магнітна буря до 4 балів.

17–22 грудня можуть бути тривалі, проте незначні збурення магнітного поля у 3–4 бали.

29–31 грудня передбачається магнітна буря, яка може перевищити 4 бали.

Як упоратися з поганим самопочуттям

під час магнітних бур?

• Не варто планувати грандіозні поїздки, важливі зустрічі та справи, які викликають сильне хвилювання.

• Треба мати доступ до медичної допомоги ― на той випадок, якщо стане зле. Проте в жодному разі не можна займатися самолікуванням.

• Не варто хвилюватися і сваритися ― стрес негативно впливає на здоров’я.

• Краще відмовитися від важкої, жирної та смаженої їжі, перенасиченої холестерином.

• Регулярні провітрювання приміщення та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть покращити стан.

За матеріалами stb.ua/ua