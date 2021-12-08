Актуальні вакансії на Макарівщині

Оператор котельні
Заробітна плата: 6600 грн
Київська область,
Макарівський район, Бишів
Завдання та обов’язки: забезпечує безперервну роботу устаткування котельні, здійснює пуск, зупинку та переключення агрегатів.
Позмінний графік роботи.
Вимоги до кандидата:
Стаж роботи за посадою: 1 р.
Професія: оператор котельні
Розряд, категорія, клас: 2
Водій
автотранспортних
засобів
ТОВ «Н-Транс»
Заробітна плата: 20000 грн
У тому числі основна: 6100 грн
Київська область,
Макарівський район, Копилів
Завдання та обов’язки:
У зв’язку з розширенням бізнесу, наша компанія запрошує на роботу водіїв категорії СЕ на перегон вантажних авто з Європи.
Умови праці: Офіційне працевлаштування та заробітна плата (за км + відрядні, разом в р-ні 20000 грн.); Стабільне забезпечення завантаженням по роботі, без простоїв.
Вимоги: Стаж роботи на вантажних машинах в міжнародних рейсах не менше 1-го року; наявність чіпа, категорії СЕ, медичних довідок та всіх необхідних документів для міжнародних перевезень; особисті якості: відповідальність.
Режим роботи:
5-денний робочий тиждень
Вимоги до кандидата:
Освітній рівень: повна загальна середня
Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник
Стаж роботи за посадою: 2 р.
Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника:
Наявність телефону
Наявність прав водія категорії C
Наявність попереднього медичного огляду
Наявність закордонного паспорта
Готовність до відряджень
Наявність прав водія категорії СE
Швачка
Заробітна плата: 7000 грн
Київська область,
Макарівський район, Макарів
Завдання та обов’язки: виконувати роботу по пошиттю спецодягу: медичного, робітничого,кухарського. Робота не потребує освіти та досвіду роботи швачки, поопераційний пошив.
Режим роботи:
5-денний робочий тиждень
Вимоги до кандидата:
Стаж роботи за посадою: 1 р.
Професія/спеціальність:
Професія: швачка
Розряд, категорія, клас: 2
Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: наявність попереднього медичного огляду
Контактний телефон
Макарівської районної філії
КОЦЗ (04578)5-24-39
Людмила Григорівна.