Актуальні вакансії на Макарівщині

Оператор котельні

Заробітна плата: 6600 грн

Київська область,

Макарівський район, Бишів

Завдання та обов’язки: забезпечує безперервну роботу устаткування котельні, здійснює пуск, зупинку та переключення агрегатів.

Позмінний графік роботи.

Вимоги до кандидата:

Стаж роботи за посадою: 1 р.

Професія: оператор котельні

Розряд, категорія, клас: 2

Водій

автотранспортних

засобів

ТОВ «Н-Транс»

Заробітна плата: 20000 грн

У тому числі основна: 6100 грн

Київська область,

Макарівський район, Копилів

Завдання та обов’язки:

У зв’язку з розширенням бізнесу, наша компанія запрошує на роботу водіїв категорії СЕ на перегон вантажних авто з Європи.

Умови праці: Офіційне працевлаштування та заробітна плата (за км + відрядні, разом в р-ні 20000 грн.); Стабільне забезпечення завантаженням по роботі, без простоїв.

Вимоги: Стаж роботи на вантажних машинах в міжнародних рейсах не менше 1-го року; наявність чіпа, категорії СЕ, медичних довідок та всіх необхідних документів для міжнародних перевезень; особисті якості: відповідальність.

Режим роботи:

5-денний робочий тиждень

Вимоги до кандидата:

Освітній рівень: повна загальна середня

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Стаж роботи за посадою: 2 р.

Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника:

Наявність телефону

Наявність прав водія категорії C

Наявність попереднього медичного огляду

Наявність закордонного паспорта

Готовність до відряджень

Наявність прав водія категорії СE

Швачка

Заробітна плата: 7000 грн

Київська область,

Макарівський район, Макарів

Завдання та обов’язки: виконувати роботу по пошиттю спецодягу: медичного, робітничого,кухарського. Робота не потребує освіти та досвіду роботи швачки, поопераційний пошив.

Режим роботи:

5-денний робочий тиждень

Вимоги до кандидата:

Стаж роботи за посадою: 1 р.

Професія/спеціальність:

Професія: швачка

Розряд, категорія, клас: 2

Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: наявність попереднього медичного огляду

Контактний телефон

Макарівської районної філії

КОЦЗ (04578)5-24-39

Людмила Григорівна.