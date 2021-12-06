Симптоми проблем із серцем та корисні звички для збереження здоров’я

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті у світі. На жаль, далеко не завжди можна заздалегідь дізнатися про наявність проблем зі здоров’ям – серцеві збої часто маскуються під слабкість або нудоту. Тому, до Вашої уваги перелік симптомів, за наявності яких бажано звернутися по медичну консультацію, і декілька корисних звичок для збереження здоров’я.
Це особливо стосується тих, кому виповнилося 60 років, людей з надмірною вагою або діабетом, високим рівнем холестерину чи високим кров’яним тиском. Чим більше у вас факторів ризику, тим ретельніше ви повинні турбуватися про будь-що, що може бути пов’язано з серцем.
Відчуття дискомфорту в грудях
Найпоширеніша ознака небезпеки для серця. Якщо у вас заблокована артерія або наближається серцевий напад, ви можете відчути біль або тиск у грудях. Але є і хороші новини: часто біль у грудях не пов’язаний із серцем.
Причиною можуть стати безліч інших розладів, які не варто ігнорувати, але і панікувати завчасно теж не потрібно. Часто неприємні відчуття у грудях виникають при панічних атаках. Якщо крім болю ви відчуваєте безпричинну тривогу – це вона, знайомтеся. Біль у серці зазвичай локалізується трохи лівіше від центру. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в середині або з правого боку, то, швидше за все, у вас панічна атака.
Якщо неприємні відчуття в грудях тривають менш, ніж 10 хвилин і не повторюються через деякий час – це не серцевий напад. У разі інфаркту біль повільно наростає або ненадовго відступає, щоб незабаром повернутися. Крім того, зауважте, що у вас можуть бути проблеми з серцем – навіть інфаркт – без цього симптому.
Біль, що віддає в лівій руці
Ще один класичний симптом серцевого нападу – біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла. Нерви, що йдуть від серця, і нерви, що йдуть від лівої руки, посилають сигнали в одну й ту саму область мозку. В результаті мозок не завжди правильно розуміє, що ж саме болить – серце або кінцівка.
Якщо ви перенапружили ліву руку на тренуванні, вдарилися нею або просто невдало махнули, неприємні відчуття абсолютно передбачувані. Але якщо такий біль, та ще й сильний, виникає без очевидних причин, це привід для тривоги.
Американська кардіологічна асоціація рекомендує викликати швидку, якщо раптовий біль у лівій руці не проходить або посилюється протягом кількох хвилин. Якщо відчуття більш короткочасні, але знайомі, обов’язково відвідайте лікаря.
Запаморочення або втрата свідомості
Багато що може змусити вас втратити рівновагу або на мить відчути слабкість. Можливо, вам не вистачало їжі чи води, або ви занадто швидко встали. Але при захворюваннях серця це може бути сигналом про патологію судин, серцевої недостатності.
Знепритомлення або потемніння в очах відбуваються з різних причин, але загальною причиною зазвичай є раптове зниження кров’яного тиску, яке, своєю чергою, призводить до скорочення кровотоку і доставляння кисню в головний мозок. Також непритомність може бути наслідком занадто швидкого або повільного серцебиття, порушень функції серцевого м’яза або клапанів серця.
Біль у горлі, зубах або нижній щелепі
Сам по собі біль у горлі або щелепі, ймовірно, може бути викликаний м’язовою хворобою, застудою або проблемою з синусом. Однак також він може бути симптомом проблем із серцем.
Це ще один приклад того, що мозок не завжди в змозі точно ідентифікувати, що ж саме болить – серце або зуби. На щастя, в більшості випадків зубна або щелепний біль мають відносно безпечне походження: карієс, або ви потягнули щелепу, або вас продуло… Але якщо причин начебто немає, а зуби регулярно ниють, варто перевіритись у кардіолога.
Запалення та кровоточивість ясен теж можуть бути пов’язані із захворюванням серця: у такому випадку погіршується кровопостачання, і дрібні артерії починають страждати в першу чергу.
Втрата апетиту, нудота, розлад шлунка, печія або біль в животі
Поруч з серцем розташовано багато органів, шлунок – один із них. Перед інфарктом серце надсилає «сигнали лиха» у мозок, але той може неправильно зрозуміти їх, переплутати та перенаправити відповідь у сусідній орган. Як наслідок, якщо не все гаразд з серцевим м’язом, у людини можуть виникнути проблеми зі шлунком.
Іноді проблеми з травленням бувають спровоковані тим, що травна система отримує менше крові, ніж зазвичай. А погіршений кровоток – теж одна з ознак поганої роботи серця. Однак не варто боятися простої нудоти. Для того, щоб вважати її провісником недуги, її повинні супроводжувати ще як мінімум один або два з таких симптомів:
- загальна слабкість організму, відчуття сильної втоми, навіть якщо останнім часом не доводилося сильно напружуватися;
- затруднене дихання;
- болі в шиї та плечі: якщо вони з’явилися при сильній нудоті, необхідно якомога швидше звернутися за допомогу – зазвичай це свідчить про те, що часу зовсім мало;
- втрата свідомості;
- блідість шкіри;
- липкий холодний піт.
Надмірне відчуття втоми
Вона може бути пов’язана з підвищеними навантаженнями, стресом, але ці симптоми можливі й при розвитку серцевої недостатності. Якщо ви відчуваєте несподівану втому після виконання звичних дій (наприклад, ви піднялися по сходах або донесли сумку з продуктами), то краще проконсультуватися з лікарем.
Слабке серце не може забезпечити повноцінний кровообіг. Через це органи й тканини починають відчувати дефіцит поживних речовин і кисню. Щоб вижити, організм зменшує кровопостачання менш важливих органів, в першу чергу кінцівок, і направляє кров до більш важливих – серця, мозку, легенів. Через це людина швидко втомлюється та відчуває слабкість.
Якщо подібна ситуація вам знайома, триває вже кілька днів і довше, проконсультуйтеся з кардіологом, щоб виключити варіант проблем із серцем.
Потовиділення
Рясне потовиділення без видимих причин, особливо вночі, може свідчити про проблеми з серцево-судинною системою. Особливу увагу варто звернути на нічну пітливість жінкам.
Організм, викидаючи неабияку дозу адреналіну в кров, змушує серце швидше битися, а судини працювати з потрійною силою. Само по собі воно не страшне. Але якщо разом з ним є болі з яскраво вираженою слабкістю – пройдіть обстеження. У деяких випадках потовиділення не має відношення до серцевих захворювань, але іноді це сигнал про порушення серцевого ритму.
Хропіння й апное
Гучне хропіння теж може бути ознакою серйозних проблем з серцем. Апное – це короткочасна зупинка дихання під час сну, яка погано позначається на серцево-судинній системі: може початися гіпоксія серцевого м’яза або розвинутись гіпертонія (підвищений кров’яний тиск).
У результаті перевантажена серцево-судинна система в будь-який момент може дати збій. Усе це втричі збільшує ризик розвитку серцевого нападу протягом 5 років.
Ваш лікар може перевірити, чи потрібно вам дослідження сну, щоб зрозуміти, чи є у вас такий стан. Якщо так, вам може знадобитися апарат Cіпап для штучної вентиляції легенів.
Бліда або «посиніла» шкіра
Зміна кольору шкіри також може бути симптомом серцево-судинних захворювань. При порушенні кровообігу віддалені від серця ділянки тіла, а саме пальці рук і ніг, кінчик носа, губи, вушні раковини, можуть мати синюшний відтінок. Це свідчить про надлишок гемоглобіну в крові. Ознакою проблем із серцем також може бути дуже бліда і холодна шкіра, особливо на обличчі, бо йде відтік крові та спазми судин у шкірі.
Опухлі ноги, щиколотки та ступні
Через порушення кровообігу в кінцівках порушується і лімфоток – виведення рідини з тканин. Особливо страждають від цього ноги. Рідина накопичується під шкірою, з’являються набряки.
Якщо серце качає кров недостатньо добре, рідина з кровоносних судин потрапляє в навколишні їх тканини. Проблеми з кровообігом найчастіше помітні на нижніх кінцівках: переганяти кров звідти серцю найскладніше. Якщо на шкірі залишаються сліди від одягу, ноги набрякають або опухають, це називається периферійним набряком. Він не завжди пов’язаний з патологіями серця, але багато пацієнтів із серцево-судинними проблемами відзначають у себе цей симптом.
Якщо набряклість ніг стала вашою постійною проблемою, консультація на цю тему з терапевтом або кардіологом обов’язкова.
Корисні звички для здорового серця
Будьте фізично активні та частіше гуляйте. Гіподинамія, ймовірно, є основним фактором у вибуховому зростанні випадків ішемічної хвороби серця. До ХХ століття люди, щоб добувати їжу, повинні були багато рухатися. Зараз же більшість з нас веде сидячий спосіб життя.
Однак низька фізична активність удвічі збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Водночас дослідження вчених у Гарвардському університеті показали, що 30-хвилинна помірна фізична активність 5-6 разів на тиждень зменшує смертність від серцево-судинних захворювань на 20-30%. Важливо проводити час і просто неба, тому що вплив сонячного світла стимулює вироблення вітаміну D, необхідного для профілактики багатьох хвороб.
Підтримуйте здорову вагу. Відмовтеся від куріння та інших токсинів. Куріння всього однієї цигарки на день може збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 40%. Якщо ж ви вже вживаєте судинні препарати, то уявіть, якої шкоди завдаєте серцю, якщо не відмовляєтеся від куріння. Уникайте впливу та інших токсинів, використовуйте екологічно чисті мийні засоби та засоби особистої гігієни, тому що синтетичні хімічні речовини теж викликають окислювальний стрес в організмі.
Менше цукру і простих вуглеводів. Про шкоду цукру для організму знає багато хто, але не всі усвідомлюють, що будь-які вуглеводи, зокрема рис, картопля, макарони та хліб, збільшують рівень цукру в крові і, відповідно, спричиняють викид інсуліну, що провокує окислювальний стрес і збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Намагайтеся обмежити вживання простих вуглеводів і за можливості повністю відмовитися від цукру в чистому вигляді.
Мінімізуйте стрес і насолоджуйтеся життям. Сучасні дослідження доводять: постійні стреси втричі збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Саме тому для профілактики необхідно навчитись долати стрес, ефективно позбавлятися напруги й тривоги, розслаблятися.
За матеріалами suspilne.media