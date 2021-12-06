Симптоми проблем із серцем та корисні звички для збереження здоров’я

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті у світі. На жаль, далеко не завжди можна заздалегідь дізнатися про наявність проблем зі здоров’ям – серцеві збої часто маскуються під слабкість або нудоту. Тому, до Вашої уваги перелік симптомів, за наявності яких бажано звернутися по медичну консультацію, і декілька корисних звичок для збереження здоров’я.

Це особливо стосується тих, кому виповнилося 60 років, людей з надмірною вагою або діабетом, високим рівнем холестерину чи високим кров’яним тиском. Чим більше у вас факторів ризику, тим ретельніше ви повинні турбуватися про будь-що, що може бути пов’язано з серцем.

Відчуття дискомфорту в грудях

Найпоширеніша ознака небезпеки для серця. Якщо у вас заблокована артерія або наближається серцевий напад, ви можете відчути біль або тиск у грудях. Але є і хороші новини: часто біль у грудях не пов’язаний із серцем.

Причиною можуть стати безліч інших розладів, які не варто ігнорувати, але і панікувати завчасно теж не потрібно. Часто неприємні відчуття у грудях виникають при панічних атаках. Якщо крім болю ви відчуваєте безпричинну тривогу – це вона, знайомтеся. Біль у серці зазвичай локалізується трохи лівіше від центру. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в середині або з правого боку, то, швидше за все, у вас панічна атака.

Якщо неприємні відчуття в грудях тривають менш, ніж 10 хвилин і не повторюються через деякий час – це не серцевий напад. У разі інфаркту біль повільно наростає або ненадовго відступає, щоб незабаром повернутися. Крім того, зауважте, що у вас можуть бути проблеми з серцем – навіть інфаркт – без цього симптому.

Біль, що віддає в лівій руці

Ще один класичний симптом серцевого нападу – біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла. Нерви, що йдуть від серця, і нерви, що йдуть від лівої руки, посилають сигнали в одну й ту саму область мозку. В результаті мозок не завжди правильно розуміє, що ж саме болить – серце або кінцівка.

Якщо ви перенапружили ліву руку на тренуванні, вдарилися нею або просто невдало махнули, неприємні відчуття абсолютно передбачувані. Але якщо такий біль, та ще й сильний, виникає без очевидних ​​причин, це привід для тривоги.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує викликати швидку, якщо раптовий біль у лівій руці не проходить або посилюється протягом кількох хвилин. Якщо відчуття більш короткочасні, але знайомі, обов’язково відвідайте лікаря.

Запаморочення або втрата свідомості

Багато що може змусити вас втратити рівновагу або на мить відчути слабкість. Можливо, вам не вистачало їжі чи води, або ви занадто швидко встали. Але при захворюваннях серця це може бути сигналом про патологію судин, серцевої недостатності.

Знепритомлення або потемніння в очах відбуваються з різних причин, але загальною причиною зазвичай є раптове зниження кров’яного тиску, яке, своєю чергою, призводить до скорочення кровотоку і доставляння кисню в головний мозок. Також непритомність може бути наслідком занадто швидкого або повільного серцебиття, порушень функції серцевого м’яза або клапанів серця.

Біль у горлі, зубах або нижній щелепі

Сам по собі біль у горлі або щелепі, ймовірно, може бути викликаний м’язовою хворобою, застудою або проблемою з синусом. Однак також він може бути симптомом проблем із серцем.

Це ще один приклад того, що мозок не завжди в змозі точно ідентифікувати, що ж саме болить – серце або зуби. На щастя, в більшості випадків зубна або щелепний біль мають відносно безпечне походження: карієс, або ви потягнули щелепу, або вас продуло… Але якщо причин начебто немає, а зуби регулярно ниють, варто перевіритись у кардіолога.

Запалення та кровоточивість ясен теж можуть бути пов’язані із захворюванням серця: у такому випадку погіршується кровопостачання, і дрібні артерії починають страждати в першу чергу.

Втрата апетиту, нудота, розлад шлунка, печія або біль в животі

Поруч з серцем розташовано багато органів, шлунок – один із них. Перед інфарктом серце надсилає «сигнали лиха» у мозок, але той може неправильно зрозуміти їх, переплутати та перенаправити відповідь у сусідній орган. Як наслідок, якщо не все гаразд з серцевим м’язом, у людини можуть виникнути проблеми зі шлунком.

Іноді проблеми з травленням бувають спровоковані тим, що травна система отримує менше крові, ніж зазвичай. А погіршений кровоток – теж одна з ознак поганої роботи серця. Однак не варто боятися простої нудоти. Для того, щоб вважати її провісником недуги, її повинні супроводжувати ще як мінімум один або два з таких симптомів: