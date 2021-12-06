6 грудня – День Збройних сил України

6 грудня — в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні сили України», українці відзначають державне свято – День Збройних сил України. Встановлене воно постановою Верховної Ради України 1993 року.

Збройні Сили — це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку Української держави, справжня гарантія державного суверенітету.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про військові формування в Україні», якою визначила: «підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України, Верховній Раді України; утворити Міністерство оборони України; Урядові України приступити до створення Збройних Сил України». Фактично цією постановою було покладено початок будівництва Збройних Сил України, як важливого інституту держави і невід’ємного елемента її воєнної організації. Восени – взимку 1991 року було підготовлено важливі документи, що стали нормативно-правовою базою формування Збройних Сил України. 11 жовтня Верховна Рада України затвердила Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України. Концепція визначала, що Збройні Сили України складаються з трьох видів: Сухопутні війська (Війська наземної оборони), Військово-Повітряні Сили і Сили Протиповітряної оборони (Війська повітряної оборони), Військово-Морські Сили.

За традицією, 6 грудня вітають усіх військових, усіх сильних, вільних, незламних, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Зараз це свято стало символом справжньої мужності, героїзму і відваги. В цей день ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну, та всім тим, хто несе військову службу в зоні АТО, за відданість українській державі, незламну силу волі та безстрашність.

Бажаємо всім солдатам, офіцерам і генералам миру і спокою на всій українській землі, мужності, сил і здоров’я, високопрофесійного бойового вишколу, витримки, мудрості прадідів, добра у родинах, домашнього затишку та віри у перемогу.

Шануємо всіх, хто сьогодні у складі Збройних Сил України!

Вічна слава в пам’ять українським військовим, які віддали своє життя за українську державу, за незалежність та майбутнє України!

Слава Україні! З Днем Збройних сил!