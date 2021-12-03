Посилення відповідальності за несплату аліментів

6 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів». Закон передбачає засоби примусового виконання рішення до боржника, який не сплачує аліменти більше ніж шість місяців. Внесення вказаних змін здійснено з метою впливу на несумлінних батьків, адже за ухилення від сплати аліментів вони будуть виконувати оплачувані суспільно корисні роботи, а отримані кошти будуть спрямовані на сплату аліментів, що є на відмінну від безоплатних громадських робіт, більш ефективним заходом для погашення наявної заборгованості.

Суспільно корисні роботи – це вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні правопорушником оплачуваних робіт. А їх вид визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Так згідно статті 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення якщо, у батька, матері або інших членів сім’ї дитини виникає заборгованість сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у виді суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин. Повторна протягом року несплата аліментів тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності у виді суспільно корисних робіт на строк від 240 до 360 годин.

Виконання рішень суду про накладення адміністративного стягнення у виді оплачуваних суспільно корисних робіт покладено на уповноважений орган з питань пробації.

Якщо боржник ухиляється від виконання суспільно корисних робіт, за поданням органу пробації суд заміняє не відбуту частину адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт адміністративним арештом. У цьому випадку кожна доба арешту буде зараховуватися за 15 годин суспільно корисних робіт. При цьому термін арешту не може перевищувати 15 діб. Так, протягом 2020 року за ухилення від виконання суспільно корисних робіт було накладено одне адміністративне стягнення у виді 7 діб адміністративного арешту. А у 2021 році таких випадків не було.

Крім того з початку 2021 року на виконання до Бучанського районного відділу № 3 філії Державної установи « Центр пробації» у м. Києві та Київській області надійшло два рішення суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, з них, на користь дітей стягнено 9350,91 грн. У порівнянні з 2020 роком надійшло дев’ять рішень суду та стягнуто- 25845,82 грн.

У разі злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт вона підлягає притягненню до кримінальної відповідальності згідно ст. 389-2 Кримінального Кодексу України, санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років. У 2020 році таких осіб було-1, а 2021році – нуль.

Таким чином Закон про посилення відповідальності за несплату аліментів спрямований на забезпечення належного виконання рішень щодо їх стягнення, що дозволить зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечить належне утримання осіб, які отримують аліменти. А тому потрібно відповідально ставитися до виконання своїх батьківських обов’язків, аби в подальшому не були вжиті заходи за їх неналежне виконання.

Бучанський районний відділ № 3

філії Державної установи «Центр

пробації» у м. Києві та Київській області