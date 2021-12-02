Фракція «Європейської Солідарності» в Макарівській селищній раді звітує

Згідно зі статтею 16 Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян для інформування виборців про свою роботу і що, не менш важливо, отримати зворотній зв’язок від них, дізнатися, так би мовити з першоджерела, про стан справ у громаді. На ділі забезпечити прозорість, відкритість та демократичність місцевої ради.

Перше засідання сесії новообраної Макарівської селищної ради VIII скликання відбулося 27 листопада 2020 року. До числа ради увійшли 26 депутатів.

За рік діяльності ради кожне засідання сесії транслюється у режимі он-лайн у мережі Фейсбук інформаційним виданням «Макарів Діловий». За оцінками та коментарями громадськості, найактивнішою фракцією, яка реалізувала найбільшу кількість соціальних ініціатив за рік діяльності в раді є фракція політичної партії «Європейська Солідарність». Саме про те, яку роботу встигли зробити депутати від «Європейської Солідарності» в Макарівській територіальній громаді говорили з головою фракції «Європейської Солідарності» в Макарівській селищній раді, головою Макарівської районної ради VII скликання Олександром Гулаком.

Ви були головою Макарівської районної ради VII скликання. За 5 років Вашої роботи на посаді на Макарівщині було відкрито рекордну кількість дитячих садочків та груп за роки незалежності. Ви особисто підтримували розвиток спорту, талановитих дітей та педагогів, у більшості навчальних закладів початкової ланки було оновлено шкільне приладдя та меблі. Багато мешканців Макарівщини знають Вас, як мецената не лише у соціальній, а й у медичній, військовій сферах. Зараз, коли стали депутатом селищної ради, чи вдається продовжувати подібні ініціативи?

Зараз згадав останнє позачергове засідання 39 сесії Макарівської районної ради. Це було 23 листопада 2020 року. Тоді в екстренному режимі ми зібрались з більшістю депутатів ради і проголосували за виділення 5 мільйонів гривень на підтримку медицини в Макарівському районі. Зокрема, на закупівлю кисневих концентраторів, медикаментів та кисню для хворих на коронавірус. Сподівався, що пандемія вже не повернеться в таких масштабах і цього року… Тоді, чітко дав собі зрозуміти, що не важливо, як новий адміністративний устрій змінить наше життя, але допомагати своїй Макарівщині я буду завжди. Не можу вже жити без цього…

Тому у новоствореній Макарівській селищній раді VIII скликання, до якої я був обраний депутатом від партії «Європейська Солідарність», разом із депутатами нашої фракції: Наталією Сидоренко, Олександром Бабичем та Романом Бельмегою, ми почали надавати на розгляд засідань комісій та сесій ради низку соціальних ініціатив, сподіваючись на підтримку більшості депутатів.



Пам’ятаю, як запропонував усім депутатам ради підтримати мою ідею озеленення набережної річки Здвиж. На превеликий жаль на неї відгукнулись одиниці. Але, навіть не зважаючи на те, що депутатів-однодумців було не багато, вони вселили в мене ще більшу надію і потрібність у нашій громаді. І з їхньою допомогою я все-таки взявся за цей меценатський проект. Навесні ми з депутатами та всіма бажаючими висадили понад 250 дерев і кущів на набережній нашої річки, потім посадили ще алею надзвичайно красивих та пишних ялин. Все літо та осінь за моєї підтримки фахівці поливали рослини, підстригали траву. З бюджету селищної ради на озеленення та догляд за набережною не виділялось жодної гривні.



Висловлюю щиру вдячність за допомогу в організаційних питаннях, підготовці набережної до посадки рослин і за безпосередню участь у її створенні: директору ДоброПарку Ігорю Добруцькому, депутату Київської обласної ради Тетяні Семеновій, депутату Бишівської сільської ради Дмитру Ларчикову, депутатам Макарівської селищної ради Наталії Сидоренко, Олександру Бабичу, Роману Бельмезі, Миколі Синьку, Антоніні Показій та всім мешканцям Макарівщини (а їх було дуже багато), хто відгукнувся на мою ініціативу.

Навесні плануємо наступний етап із озеленення та встановлення об’єктів інфраструктури для комфортного відпочинку мешканців та гостей Макарова на цій набережній. Моя мрія – встановлення сучасного закритого дитячого майданчика, де дітям буде безпечно та цікаво проводити час, а також створення затишного місця відпочинку для їх батьків, бабусь та дідусів.

За рік моєї депутатської діяльності безпосередньо на моє ім’я надходило багато звернень щодо надання фінансової підтримки дитячим футбольним командам. Я з радістю їх підтримую і щиро вдячний тренерам за їх роботу, а спортсменам – за старанність і чудові результати.

А які ще ініціативи за рік, окрім підтримки спорту та екології, Вам вдалось реалізувати?

Ми продовжуємо допомагати тим, хто на часі опинився в складній життєвій ситуації, потребує підтримки та фінансової допомоги.

Спільно з депутатами фракції «Європейська Солідарність» в Макарівській селищній раді, Бучанській районній раді та Київській обласній раді ми не лише на свята, а коли є в тому потреба, відвідуємо діток у Київському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації в с. Копилів, в КЗМЦ «Промінь Надії» в Макарові, заняття недільної школи при храмі Архистратига Михаїла у Плахтянці. Спілкуємося з дітьми, окрім необхідних речей, подарунків та солодощів, привчаємо їх до соціальних активностей. У ході спілкування дізнаємось про їх проблеми і надаємо допомогу їх батькам, щоби якнайшвидше повернути дітей у соціально здорові родини.

Крім того, надходить багато звернень щодо надання матеріальної допомоги у складних життєвих ситуаціях. Нещодавно матеріальної допомоги потребувала багатодітна сім’я учасника АТО, частину будинку їх було зруйновано буревієм. Дивно, але староста села, де проживає ця родина, навіть не знала, що ці люди прописані у них в селі і мають право отримати матеріальну допомогу по місцевій програмі «Турбота». Ми допомогли голові родини зібрати всі необхідні документи і чоловік вже отримав допомогу із бюджету Макарівської селищної та Київської обласної рад. Прикро, що людині, яка ризикуючи своїм життям, відстоювала нашу свободу на війні, довелося щось комусь доводити.

Також були звернення щодо облаштування сільських ФАПів новими меблями та комплектуючими. Це питання було винесено на розгляд сесії і підтримано депутатською більшістю.

На цьому тижні отримав звернення від пенсіонера з Макарова, у будинку якого відключили воду внаслідок зношення системи водопостачання. Через відсутність води, вийшов з ладу газовий котел. І два пенсіонери залишились без тепла та води. Котел вже вдалося полагодити.

А які на Вашу думку є проблемні питання у Макарівській громаді?

Важливими питаннями для Макарівської громади є передача усіх будівель, які раніше перебували у комунальній власності Макарівського району і знаходяться на території Макарівської громади, до об‘єктів комунальної власності Макарівської територіальної громади. Майно, яке десятиліттями створювалось та підтримувалось нашою громадою має офіційно перейти у її власність.

Крім того, ініціював вирішення питання окреслення меж Макарівської громади для наповнення податками бюджету селищної ради.

Поточних питань дуже багато, деякі потребують негайного вирішення. І ми з командою намагаємось допомагати людям, які до нас звертаються. Дякую однопартійцям «Європейської Солідарності» Макарівщини, з ким працюємо на благо громади пліч-о-пліч. Це сильні люди, здатні робити зміни на місцях і це їм вдається.

Зараз завершуються роботи в Пашківській школі. Її капітальний ремонт, то історія не одного року старань, сподівань і боротьби за результат. Ще 6 років тому за ініціативи депутата Макарівської районної ради Олександра Бабича від партії «Європейська Солідарність» з підтримкою народного депутата України Руслана Сольвара та депутатів Макарівської районної ради, ми змогли зробити проект капітального ремонту цього закладу, який перебував у критично аварійному стані.

Потім за підтримки обласного депутата від «Європейської Солідарності» Тетяни Семенової, було надано співфінансування в розмірі 70% – з Київського обласного бюджету до 30% – з бюджету Макарівського

Крім того, ініціював вирішення питання окреслення меж Макарівської громади для наповнення податками бюджету селищної ради. Поточних питань дуже багато, деякі потребують негайного вирішення. І ми з командою намагаємось допомагати людям, які до нас звертаються. Дякую однопартійцям «Європейської Солідарності» Макарівщини, з ким працюємо на благо громади пліч-о-пліч. Це сильні люди, здатні робити зміни на місцях і це їм вдається. Зараз завершуються роботи в Пашківській школі. Її капітальний ремонт, то історія не одного року старань, сподівань і боротьби за результат. Ще 6 років тому за ініціативи депутата Макарівської районної ради Олександра Бабича від партії «Європейська Солідарність» з підтримкою народного депутата України Руслана Сольвара та депутатів Макарівської районної ради, ми змогли зробити проект капітального ремонту цього закладу, який перебував у критично аварійному стані. Потім за підтримки обласного депутата від «Європейської Солідарності» Тетяни Семенової, було надано співфінансування в розмірі 70% – з Київського обласного бюджету до 30% – з бюджету Макарівського району. І у 2020 році було розпочато ремонт. Сума на той час склала понад 13 млн. грн. Потім з обласного бюджету знову було виділено понад 22 млн. грн, з бюджету Макарівської територіальної громади – 2,8 млн. грн. Таким чином, вдалося зробити капітальний ремонт не лише будівлі ззовні, а й в усіх приміщеннях закладу та закупити нове обладнання для їдальні, спортивної зали. Зараз триває завершальний етап внутрішніх робіт, підрядники обіцяють здати об‘єкт до нового року. Відверто задоволений результатом роботи та підтримкою команди «Європейської Солідарності», яка стала прикладом не лише для Макарівщини, а й на обласному рівні. Ми показали всім – нічого немає неможливого і сільська школа може бути закладом європейського рівня, коли до роботи береться команда! Коштів із державного бюджету на будівництво цього об‘єкту не виділялось. Натомість, чомусь на фасаді закладу вже розміщено табличку з голосним гаслом чинної влади «Велике будівництво…». У Макарівському багатопрофільному ліцеї зараз учні навчаються у дві зміни. Це дуже важко і для дорослих, і дітей. Тому, в Макарові потрібно добудовувати приміщення школи або будувати нову.

Ще, на мою думку, бракує місць для відпочинку дорослих і дітей. Зокрема, дитячих майданчиків.

За рік роботи депутатом Макарівської селищної ради VIII скликання Олександром Бабичем було порушено питання перед Макарівською селищною радою щодо встановлення опор та лінії електропередач по вулиці Перемоги в селі Вітрівка. В стадії виконання. Підготовлено проектно-кошторисну документацію, яка надіслана до відповідних установ на експертизу.

Організовано роботу щодо капітального ремонту лінії електропередач та встановлення трансформаторної підстації в селі Вітрівка (вулиці Калинова, Першотравнева та інші) надіслано депутатський запит до ДЕТЕК – Київобленерго та забезпечено контроль за його виконанням.

Також ним до дня Святого Миколая закуплено подарункові набори вихованцям Пашківського дошкільного закладу «Вишенька».

А до храмового свята – Дня села Пашківка залучено інвестиційні кошти на придбання сценічних костюмів для аматорського колективу Пашківського Будинку культури «Цвіт калини».

Без депутата Наталії Сидоренко у селах Андріївка, Червона Гірка та Плахтянка не відбувається жодне свято і з її участю та допомогою вирішуються проблемні питання на цьому окрузі.

Так, за рік Наталія надавала матеріальну допомогу місцевій школі та дитячому садку, профінансувала ямковий ремонт дороги Андріівка – Червона Гірка. Вона постійно допомагає онкохворим та дітям-інвалідам, які проживають у цих селах. На свята не обділяє увагою дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Також цього року саме за її ініціативи та допомоги було ліквідовано стихійні сміттєзвалища на окрузі.

Депутат Роман Бельмега активно займається вирішенням соціальних проблем на своєму окрузі. Зокрема відвідує вихованців «Променя Надії» та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Копилові. Саме за його ініціативи було збудовано дорогу по вулиці Затишній в Макарові.