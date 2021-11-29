Вакцинація дітей проти COVID-19: що відомо?

Влітку більшість розвинутих країн світу рекомендувала щепити від коронавірусу дітей старше 12 років. А восени, зі зростанням кількості хворих, деякі країни вирішили щепити і дітей від 5 до 11 років. В Україні також дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей старше 12 років. Чи ефективна і безпечна вакцина для дітей? Відомі сьогодні факти зібрав Центр громадського моніторингу та контролю.

Навіщо вакцинувати дітей?

Щодня МОЗ фіксує понад тисячу випадків нових заражень серед дітей. Це понад 6% від добового приросту хворих. Як правило, діти переносять COVID-19 легше, ніж дорослі. Однак і серед них є тяжкі випадки і навіть смерті. Так, минулого року від двосторонньої пневмонії, яку спричинив коронавірус, помер другокласник на Івано-Франківщині. Цього року – 15-річний школяр на Чернігівщині. Більше того, цієї осені від коронавірусних ускладнень померло кілька немовлят.

Точна статистика щодо дитячої смертності від COVID-19 в Україні невідома, але є дані щодо ситуації в США. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), з початку пандемії там офіційно зареєстрували 1,9 млн випадків захворювання серед дітей 5-11 років. При цьому було зафіксовано 8 300 госпіталізацій, 2 316 випадків синдрому мультисистемного запалення (MIS-C) та 94 смерті (1,7% від усіх смертей дітей цього віку).

У CDC переконані, що дітей необхідно щепити проти коронавірусу. Адже, по-перше, вони так само, як дорослі, підхоплюють вірус. По-друге, заражають інших. Зокрема, людей, яким вакцинація протипоказана або які мають ризики тяжкого перебігу COVID-19. По-третє, діти також можуть хворіти у важкій формі і мати короткі або довготривалі ускладнення. І наостанок, діти також можуть померти від коронавірусу.

Центри з контролю та профілактики захворювань в США дозволяють вакцинувати дітей проти коронавірусу уже з п’ятирічного віку. Наразі інституція рекомендує лише одну вакцину – Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Чи ефективні та безпечні

вакцини для дітей?

До того, як рекомендувати вакцинацію дітям, науковці провели клінічні дослідження, які довели ефективність і безпечність препарату Comirnaty. Вакцинація дітей, як і дорослих, проводиться з інтервалом у 21 день. Підлітки від 12 років отримують щеплення так само, як дорослі. Для вакцинації дітей 5-11 років рекомендована утричі менша доза – 0,1 мл.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США, вакцина від Pfizer/BionTech на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років. І на 90,7% – для групи 5-11 років.

Наразі вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech використовують для щеплення дітей від 12 років у США, Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії, країнах ЄС тощо. Приміром, у Німеччині станом на вересень одну дозу вакцини отримали 34% дітей 12-17 років.

«Ми вже щепили багато підлітків у віці від 12 років. І ми наполегливо рекомендуємо проводити вакцинацію дітей у віці від 12 років. Головне, звичайно, щоб на це була згода дитини і батьків», – розповів в інтерв’ю DW офіційний представник Союзу педіатрів Німеччини Герман Йозеф Каль.

У Європі для щеплення підлітків також використовують вакцину Spikevax від компанії Moderna. Цей препарат теж пройшов успішні клінічні випробування на дітях.

Вакцинація дітей в Україні

У липні Міністерство охорони здоров’я дозволило щепити проти COVID-19 дітей 12-17 років, які належать до групи ризику тяжкого перебігу хвороби. А наприкінці жовтня МОЗ рекомендував вакцинацію проти коронавірусу і решті підлітків.

«В Україні наразі достатньо вакцини від COVID-19, щоб захистити людей із груп ризику. За прикладом провідних країн світу ми відкрили можливість щепитися від цієї хвороби для всіх підлітків віком 12-17 років. При цьому, пріоритетними групами для вакцинації від COVID-19 залишаються літні люди, дорослі із супутніми хворобами, медичні працівники та освітяни», – заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) рекомендує щепити підлітків препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Схема вакцинації така ж, як для дорослих: дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21-28 діб. Однак попередньо діти повинні бути вакциновані від інших хвороб, відповідно до Національного календаря щеплень (форма 063/о).

«Ми наголошуємо на важливості вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять до календаря щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і перш ніж іти на вакцинацію проти COVID-19, провакцинуйте свою дитину від інших інфекційних хвороб», – зауважив очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Медики рекомендують вакцинуватися проти COVID-19 через 14 днів після щеплення від інших інфекційних хвороб. Винятками є екстрена вакцинація та щеплення проти грипу. Вакцинують дітей лише за згодою батьків та за їхньої присутності.

Щоб щепити дитину проти COVID-19, батьки повинні звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Лікар після огляду має виписати направлення на вакцинацію.

Протипоказанням до щеплення є серйозна алергічна реакція на один із компонентів вакцини. Також експерти не рекомендують щепитися дітям, які перенесли міокардит чи перикардит. А дітям, які мали мультисистемний запальний синдром, краще вакцинацію відкласти.

У МОЗ наголошують, що наразі щеплення підлітків не є пріоритетом. Перевага надається групам ризику – літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання.