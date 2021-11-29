ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 28 листопада – 5 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:

28 листопада 2021 р.

Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня

Бишів: Садова

Фасівочка: Полтавська, Харківська, Володимирська

(з 9.00 год. до 18.00 год.)

29 листопада 2021 р.

Бишів: Мічуріна, Гагаріна, Брусилівська, Шевченка, Київська, Захисників України, Підгаївська, Польова, Степова, Нова, Шкільна, Мічуріна пров., Циганкова, Новоселицька, 1 Травня, Гайок, Жданова, Римаря, Свято-Покровська

Горобіївка: Калинова

Макарів: Заводський

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Бишів: Хутір Лупське

Горобіївка: Калинова

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

30 листопада 2021 р.

Макарів: Шевченка, Б.Хмельницького, Героїв Крут, Героїв Чорнобиля, А/С

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Бишів: Хутір Лупське

Горобіївка: Калинова

Новосілки: Леніна

(з 8.00 год. до 18.00 год.)

1 грудня 2021 р.

Гавронщина: Жовтнева

Козичанка: Леніна, Садова, Слобода

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

Бишів: Хутір Ферма

(з 10.00 год. до 18.00 год.)

2 грудня 2021 р.

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна

Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня

Бишів: Садова

Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка, Підлісна, Лісова, 1 Травня, Жовтнева

Буян: Вокзальна, Нова, 60-річчя Жовтня, 1 Травня, Заводська, Пролетарська

Кодра-торф: Кірова, Нова, Шевченка, Кооперативна, Молодіжна, Механізаторів, 1 Травня, Партизанська, Підлісна

Колонщина: Марянівка

Кодра: Шевченка, Молодіжний пров., Невизначена

Макарів: Ярослава Мудрого

Гавронщина: Київська

(з 9.00 год. до 17.00 год.)

Грузьке: Леніна

Великий Карашин: Набережна

Бишів: Гайдуківська, Підгаївська, Підгаївський, Гагаріна, Хутір Лупське, Хутір Ферма, Брусилівська, Свято-Покровська

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Горобіївка: Калинова

Колонщина: Набережна

(з 10.00 год. до 18.00 год.)

3 грудня 2021 р.

Грузьке: Леніна

Великий Карашин: Набережна

Бишів: Гайдуківська, Підгаївська, Підгаївський, Гагаріна, Хутір Лупське, Хутір Ферма, Брусилівська, Свято-Покровська

Лубське: Лубська

Соснівка: Набережна

Горобіївка: Калинова

Колонщина: Набережна

Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна

Березівка: Чорнобильська, Лесі Українки, Польова, Житомирська, Калинова, Архітектурна, Дорожна, Соснова, Лісова, 36 км траси Київ-Чоп, Ярова, Лісовий, Б.Хмельницького, А.Ахматової, КТП, Сунична

Северинівка: Шевченка, Нова, Цвіточна, Перемоги, Гагаріна, Ватутіна, Грушевського, Соснова, КТП в полі

Калинівка: Київська

Ніжиловичі: Першотравнева, Петровського, Підсухи

Копилів: Польова, Миру, Заводська, КТП в полі

Андріївка: О.Меля

Ясногородка: СТ «Березка», Богушівська, Приозерна

Грузьке: Червоноармійська

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

4 грудня 2021 р.

Осиково: Горького, Київська, Чапаєва

Осиково: Чапаєва, Ватутіна, Ватутіна пров., Київська, Івана Мазепи, Горького

(з 8.00 год. до 17.00 год.)

5 грудня 2021 р.

Осиково: Горького, Київська, Чапаєва

(з 8.00 год. до 17.00 год.)