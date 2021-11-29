ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 28 листопада – 5 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:

28 листопада 2021 р.
Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня
Бишів: Садова
Фасівочка: Полтавська, Харківська, Володимирська
(з 9.00 год. до 18.00 год.)
29 листопада 2021 р.
Бишів: Мічуріна, Гагаріна, Брусилівська, Шевченка, Київська, Захисників України, Підгаївська, Польова, Степова, Нова, Шкільна, Мічуріна пров., Циганкова, Новоселицька, 1 Травня, Гайок, Жданова, Римаря, Свято-Покровська
Горобіївка: Калинова
Макарів: Заводський
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Бишів: Хутір Лупське
Горобіївка: Калинова
(з 8.00 год. до 18.00 год.)
30 листопада 2021 р.
Макарів: Шевченка, Б.Хмельницького, Героїв Крут, Героїв Чорнобиля, А/С
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Бишів: Хутір Лупське
Горобіївка: Калинова
Новосілки: Леніна
(з 8.00 год. до 18.00 год.)
1 грудня 2021 р.
Гавронщина: Жовтнева
Козичанка: Леніна, Садова, Слобода
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
Бишів: Хутір Ферма
(з 10.00 год. до 18.00 год.)
2 грудня 2021 р.
Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна
Гавронщина: Миколаївська, Товстолеская, 1 Травня
Бишів: Садова
Забуяння: Лесі Українки, Садова, Польова, Незалежності, Короленка, Шевченка, Підлісна, Лісова, 1 Травня, Жовтнева
Буян: Вокзальна, Нова, 60-річчя Жовтня, 1 Травня, Заводська, Пролетарська
Кодра-торф: Кірова, Нова, Шевченка, Кооперативна, Молодіжна, Механізаторів, 1 Травня, Партизанська, Підлісна
Колонщина: Марянівка
Кодра: Шевченка, Молодіжний пров., Невизначена
Макарів: Ярослава Мудрого
Гавронщина: Київська
(з 9.00 год. до 17.00 год.)
Грузьке: Леніна
Великий Карашин: Набережна
Бишів: Гайдуківська, Підгаївська, Підгаївський, Гагаріна, Хутір Лупське, Хутір Ферма, Брусилівська, Свято-Покровська
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Горобіївка: Калинова
Колонщина: Набережна
(з 10.00 год. до 18.00 год.)
3 грудня 2021 р.
Грузьке: Леніна
Великий Карашин: Набережна
Бишів: Гайдуківська, Підгаївська, Підгаївський, Гагаріна, Хутір Лупське, Хутір Ферма, Брусилівська, Свято-Покровська
Лубське: Лубська
Соснівка: Набережна
Горобіївка: Калинова
Колонщина: Набережна
Новосілки: Калиновий Кут, Старосільська, Заозерна, Дачна
Березівка: Чорнобильська, Лесі Українки, Польова, Житомирська, Калинова, Архітектурна, Дорожна, Соснова, Лісова, 36 км траси Київ-Чоп, Ярова, Лісовий, Б.Хмельницького, А.Ахматової, КТП, Сунична
Северинівка: Шевченка, Нова, Цвіточна, Перемоги, Гагаріна, Ватутіна, Грушевського, Соснова, КТП в полі
Калинівка: Київська
Ніжиловичі: Першотравнева, Петровського, Підсухи
Копилів: Польова, Миру, Заводська, КТП в полі
Андріївка: О.Меля
Ясногородка: СТ «Березка», Богушівська, Приозерна
Грузьке: Червоноармійська
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
4 грудня 2021 р.
Осиково: Горького, Київська, Чапаєва
Осиково: Чапаєва, Ватутіна, Ватутіна пров., Київська, Івана Мазепи, Горького
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
5 грудня 2021 р.
Осиково: Горького, Київська, Чапаєва
(з 8.00 год. до 17.00 год.)
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МАКАРІВЩИНИ!За повідомленням офіційного сайту «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 28 листопада – 5 грудня 2021 р. будуть проводитися планові технічні роботи на електромережах Макарівщини:0
28 листопада 2021 р.